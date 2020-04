CaixaBank réalise un bénéfice de 90 millions d’euros au premier trimestre

CaixaBank a réalisé un bénéfice attribuable de 90 millions d’euros au premier trimestre de cette année. Les données représentent une baisse de 83,2% par rapport à la même période en 2019, après avoir réalisé l’entité catalane une provision extraordinaire de 400 millions pour l’impact que la pandémie de coronavirus peut apporter.

Conséquence des effets de la pandémie, la banque présidée par Jordi Gual a annulé les objectifs financiers fixés pour 2021, a annoncé ce jeudi CaixaBank à la Commission nationale des marchés financiers (CNMV).

Des provisions de 109 millions d’euros ont également été constituées pour une retraite anticipée incitative convenue fin février pour 229 salariés et qui permettra de réaliser des économies supplémentaires à partir du deuxième trimestre de l’année.

Le crédit client brut a atteint 231 367 millions avec une croissance de 1,7% sur le trimestre en raison de l’augmentation du crédit aux entreprises et, depuis le début de l’état d’alarme et jusqu’au 23 avril, l’entité a octroyé 14 000 millions d’euros au secteur des entreprises, hors lignes ICO, destinés à faciliter le financement des grandes entreprises, des PME, des indépendants et des entrepreneurs.

De plus, depuis le début de la commercialisation des lignes ICO Covid-19 et jusqu’au 28 avril, elle a géré 128 700 demandes de ses clients pour un montant de 11 140 millions et a déjà payé 3 700 millions d’euros de ces demandes.

Jusqu’au 23 avril, plus de 147 000 clients ont demandé un moratoire, et l’entité a traité un total de 220 000 demandes: 95 000 pour un moratoire hypothécaire et 125 000 pour la consommation, ce qui affecte un portefeuille dont le montant s’élève à 8 500 millions.

Le crédit aux particuliers à d’autres fins a diminué de 1,6% au cours du trimestre, bien que le crédit à la consommation ait été positif (+1%) en raison de la bonne activité commerciale au cours des deux premiers mois du trimestre, tandis que le crédit pour l’acquisition de Le logement (-0,9% sur le trimestre) continue d’être marqué par le désendettement des familles en ligne avec la tendance des trimestres précédents, avec un léger impact dérivé de la baisse de la production hypothécaire au second semestre de mars.

Les fonds clients se sont élevés à 376 560 millions, en baisse de 2% sur le trimestre en raison de l’évolution négative des marchés, qui affecte les actifs sous gestion, qui ont baissé à 92 343 millions d’euros, mais sans cet effet l’évolution des ressources auraient été positives (+1%), et les économies de demande ont atteint 192 904 millions d’euros (+1,8% sur le trimestre).

Le résultat du trimestre reflète la bonne performance commerciale jusqu’à la mi-mars, et met en évidence la croissance des revenus de base dans l’évolution en glissement annuel, qui s’établit à 2 045 millions d’euros (+ 0,9%) et la marge d’intérêt a augmenté 1200 millions, soit 3% de moins qu’à la même période de 2019 en raison de la plus faible contribution du portefeuille de crédit et de titres à revenu fixe, dans un environnement de taux d’intérêt négatifs.

La marge brute s’élève à 1 983 millions, 6% de moins, influencée par la diminution du résultat des opérations financières, l’évolution des marchés et la baisse de la contribution des entités détenues, car des résultats attribués inférieurs ont été enregistrés en prévision du contexte économique actuel .

Les revenus de commissions s’élèvent à 658 millions d’euros, 7,6% de plus qu’à la même période en 2019 et 5,1% de moins qu’au trimestre précédent.

Les liquidités s’élèvent à 96 227 millions d’euros, avec une croissance de 6 800 millions sur le trimestre, principalement grâce à la contribution des collatéraux à la politique de la Banque centrale européenne (BCE); le solde de cette politique au 31 mars 2020 s’élève à 33 759 millions.

Concernant la position de capital, le ratio Common Equity Tier 1 s’établit à 12%, et au premier trimestre +32 points de base sont collectés en raison de l’impact de la baisse attendue du dividende imputée à 2019.

CaixaBank a indiqué que, dans un exercice de prudence et de responsabilité sociale, le dividende de l’exercice 2019 a été réduit et la politique de dividende de l’exercice 2020 a été modifiée, la distribution d’un dividende en espèces ne dépassant pas 30% du résultat net. signalé.

Le ratio de prêts non performants reste stable et à des niveaux très bas sur le trimestre (3,6%) et le ratio de couverture augmente à 58% (+3 points de pourcentage depuis décembre).

Le portefeuille net saisi disponible à la vente en Espagne est de 961 millions d’euros avec un taux de couverture de 40%, et le portefeuille locatif en Espagne s’élève à 2 029 millions; les ventes immobilières totales en 2020 ont atteint 95 millions d’euros.

Depuis la déclaration de l’état d’alarme par le coronavirus, CaixaBank a maintenu 90% du réseau ouvert et a étendu les horaires de télétravail et la flexibilité du temps, travaillant actuellement à distance 50% des professionnels du réseau, ainsi que pratiquement tous des employés des services centraux et des directions territoriales.

CaixaBank compte actuellement 35 569 employés et un réseau de 4 515 succursales. Il a également un taux de pénétration de 27,8% pour les particuliers et compte 6,5 millions de clients numériques.

