CaixaBank réduit le dividende pour faire face à la crise de Covid-19

CaixaBank a décidé de réduire le dividende et l’objectif de ratio de solvabilité “dans un exercice de prudence et de responsabilité sociale” pour s’adapter au contexte actuel de crise provoqué par l’expansion du coronavirus, l’entité a informé la National Securities Market Commission ( CNMV).

Concrètement, l’entité présidée par Jordi Gual a accepté de réduire le dividende en espèces proposé pour l’exercice 2019 à 0,07 euro par action contre 0,15 euro par action-payable le 15 avril-, et de modifier la politique de dividendes pour l’exercice 2020, de sorte qu’au lieu de distribuer un dividende en espèces supérieur à 50% du résultat net déclaré, le pourcentage à distribuer ne dépassera pas 30% dudit paramètre.

En outre, afin d’adapter la position de la banque au nouvel environnement et après avoir pris en compte de nouveaux aspects réglementaires et de surveillance, le conseil d’administration a convenu de réduire l’objectif de ratio de solvabilité CET1 à 11,5% par rapport aux 12% précédemment établis.

Dans l’état alarmant dans lequel se trouve le pays, l’entité a également décidé de lever l’assemblée générale ordinaire des actionnaires, qui devait se tenir les 2 et 3 avril 2020, lors des premier et deuxième convocations, respectivement.

Concernant la politique de rémunération, le PDG de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, a annoncé son intention de renoncer à la rémunération variable correspondant à l’année 2020.

Le Groupe CaixaBank adopte ces mesures en raison de sa vocation d’être un «élément clé» afin que la reprise de l’économie espagnole et portugaise soit aussi rapide que possible, facilitant l’octroi de crédit là où il est nécessaire, en coordination avec les dispositifs de crédit. garanties d’État.

Dans ce contexte, l’entité a activé un ensemble complet de mesures visant à atténuer les effets économiques du coronavirus et à répondre aux besoins des entreprises et des particuliers, mettant en évidence une ligne de prêts pré-accordés pouvant atteindre 25 000 millions d’euros pour les PME et les indépendants, avance jusqu’au 20e jour le paiement des pensions ou pardonner les loyers des logements qui leur appartiennent.

