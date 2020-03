CaixaBank remet les EmprendedorXXI Awards en Aragon

CaixaBank a délivré les EmprendedorXXI Awards en Aragon par le biais de DayOne, sa division spécialisée dans les entreprises de technologie, d’innovation et d’investisseurs, et décerné conjointement par le ministère de l’Industrie, du Commerce et du Tourisme, via Enisa.

Abora Solar a été le principal gagnant. L’entreprise est spécialisée dans la conception, le développement et la fabrication de panneaux solaires hybrides avec la plus haute efficacité du marché.

Isabel Moreno, directrice territoriale de CaixaBank dans l’Èbre territorial, qui englobe l’Aragon, la Navarre et La Rioja, ainsi que Pilar Molinero, directeur-directeur de l’Instituto Aragonés de Fomento IAF, ont présenté la recommandation au lauréat et aux finalistes de cette 13e édition à Aragon.

Le prix comprend un prix économique de 5000 euros et l’accès à un programme d’accompagnement international dans la Silicon Valley, organisé par Esade en collaboration avec Singularity University, ou un cours international sur la croissance des entreprises, Ignite Fast Track, de l’Université de Cambridge ( Royaume-Uni).

22 entreprises ont participé à Aragon. Les trois autres finalistes ont été:

INNDEO: dédié à la fabrication d’équipements pour l’automatisation du contrôle de la qualité des aliments grâce à de nouvelles techniques de vision artificielle.

ONiAd: développe son propre outil basé sur l’intelligence artificielle et le big data pour éliminer les barrières de la connaissance, du temps et des investissements publicitaires et que toute entreprise peut gérer des campagnes de publicité digitale comme les grandes entreprises.

SINGERFY: Offrez une expérience émotionnelle à travers une chanson personnalisée. Un cadeau émotionnel, durable et personnel soutenu par la technologie qui vous permet de personnaliser et de télécharger votre propre chanson en quelques minutes.

993 entreprises d’Espagne et du Portugal ont participé à cette édition des EmprendedorXXI Awards et 19 prix territoriaux ont été décernés aux entreprises ayant le plus grand impact dans leur zone d’origine: 17 en Espagne (une par communauté autonome) et 2 au Portugal (zone nord) -centre et Lisbonne-sud et îles).

Connexes

.