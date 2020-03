CaixaBank soutient les groupes les plus vulnérables

La CaixaBank, par le biais de l’Association des bénévoles «la Caixa», de la Fondation «la Caixa» et de milliers de membres bénévoles tout au long de l’année, a lancé une série d’initiatives de volontariat en ligne pour continuer à soutenir le Groupes les plus vulnérables dans la situation actuelle causée par le coronavirus.

Plus de 500 bénévoles organisent, en collaboration avec des entités sociales réparties dans toute l’Espagne, des initiatives numériques destinées à différents groupes.

Cette action, coordonnée par CaixaBank, a démarré avec le projet «Lettres contre la solitude», promu pour accompagner les personnes âgées confinées.

Avec ces lettres écrites par les volontaires, le projet cherche à rendre la journée des personnes âgées plus supportable. Ces lettres détaillent qui est l’expéditeur, ainsi que des histoires personnelles et même des dessins et des notes dédiés par les enfants.

La lettre et les pièces jointes sont envoyées par e-mail. Avec l’aide des travailleurs des résidences participantes, ces courriels sont imprimés et livrés aux personnes âgées.

D’autre part, des dizaines d’initiatives numériques axées sur d’autres groupes sont promues, telles que des activités de sensibilisation au syndrome de Down, des cours de cuisine virtuelle, des histoires en ligne pour filles et garçons, des propositions d’artisanat familial, des contacts avec les résidents d’ASPACE ou le projet de masques de solidarité, pour créer des masques faits maison avec des motifs reçus par voie électronique à livrer aux hôpitaux en collaboration avec le gouvernement d’Aragon.

Chacune de ces propositions, canalisée par l’Association des Volontaires de “la Caixa”, est ouverte à tous les bénévoles, un groupe composé d’employés actifs, retraités, préretraités, clients, famille et amis des entités affiliées.

