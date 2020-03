Cajamar lance une ligne de prêts spéciale pour le Covid-19

Grupo Cooperativo Cajamar a lancé une ligne de financement spéciale pour les prêts personnels et les prêts aux entreprises et aux indépendants, avec laquelle ses clients peuvent gérer leur liquidité et garantir le paiement de leurs engagements et obligations, pour contribuer avec des mesures de soutien aux petites entreprises. les entreprises, les pigistes et les familles plus exposés à l’impact économique de la pandémie.

En outre, il a annoncé que ses bureaux resteraient ouverts pendant les heures habituelles du matin, bien que son accès soit réglementé et l’utilisation des canaux numériques soit recommandée.

Dans un communiqué, l’entité a expliqué que, pour garantir la sécurité des personnes et la distance de sécurité préventive recommandée, les bureaux sont progressivement délaissés, de sorte que seuls ceux qui se trouvent à l’intérieur le sont à tout moment. fréquenté par des employés.

Cajamar a rappelé que vous ne devez vous rendre au bureau physique que lorsque cela est essentiel et a apprécié l’utilité et la sécurité des canaux bancaires électroniques, bancaires mobiles et bancaires par téléphone, ainsi que des guichets automatiques, par lesquels vous Vous pouvez effectuer non seulement le retrait d’espèces, mais également un large éventail des opérations financières de base les plus courantes.

Il y a quelques jours, Fitch a relevé la note de Grupo Cooperativo Cajamar, Cajamar et Banco de Crédito Social Cooperativo à BB avec une perspective stable de BB- avec une perspective stable. L’agence de notation explique que l’amélioration reflète “le succès du groupe dans la réduction soutenue et accélérée des actifs problématiques au cours des trois dernières années, ce qui a également contribué à une amélioration de sa capitalisation”.

Fitch note qu ‘”au cours des trois dernières années, les prêts douteux ont été réduits de plus de 20% par an, aidés par des recouvrements, des saisies et des défauts de paiement qui dépassent de loin les nouvelles entrées”. De même, l’agence de notation ajoute que la stratégie du groupe de se concentrer sur les ventes saisies aux détaillants au lieu de placer de gros portefeuilles immobiliers aux investisseurs institutionnels, comme le font d’autres entités, lui a permis d’accélérer la baisse des actifs saisis, ce qui a Il est passé de 3% en 2017 à 10% en 2019.

