Cajamar met à disposition des lignes de financement spéciales

La banque coopérative Cajamar a mis des lignes de financement spéciales à la disposition des entreprises, des PME et des travailleurs indépendants, afin qu’ils puissent répondre aux paiements en attente aux fournisseurs, aux organismes publics et aux employés, entre autres, découlant des circonstances actuelles.

Ces lignes adaptent également les conditions de règlement aux besoins du client, offrant un délai de grâce pouvant aller jusqu’à 6 mois sans frais et avec un délai de remboursement maximum de 5 ans pour amortir les chocs de liquidité.

Comme indiqué par Cajamar, les entreprises, les PME et les travailleurs indépendants peuvent demander le montant dont ils ont besoin pour leur paie, leurs marchandises, leurs paiements d’impôts, ainsi que pour répondre à leurs exigences de crédit, d’affacturage, de confirmation, de ligne d’escompte et de devise en général, entre autres. .

Les managers de Cajamar ont été mis à la disposition des entreprises et des indépendants, par téléphone et par des services de gestion à distance: banque électronique, application mobile, où ils peuvent opérer et échanger des informations et des fichiers en toute sécurité et immédiatement via le canal » Connectez-vous avec mon manager pour éviter les déplacements dans les bureaux et protéger la santé de nos professionnels et clients.

Ces lignes rejoignent le financement en faveur des PME et des indépendants face à la crise COVID-19 annoncé il y a quelques jours par Grupo Cajamar, ainsi que la ligne ICO pour les indépendants et les entreprises du secteur du tourisme; aux extensions de terme pour le remboursement des prêts à court terme et des solutions de financement relais; à l’élimination et à la réduction des commissions pour les terminaux Touch Point of Sale (POS); au moratoire hypothécaire; à l’avancement des pensions de la sécurité sociale et de l’Institut social de la marine et à la délivrance de cartes sans commission, entre autres. Tous dans le but de soutenir les entreprises, les indépendants, les familles et les personnes âgées face à cette crise.

Récemment, les entités du groupe coopératif Cajamar ont annoncé qu’elles procéderaient tout au long de cette semaine à concentrer temporairement le service de leur réseau commercial dans les endroits où elles ont plusieurs bureaux.

Cette mesure, qui touche une centaine d’agences, a été adoptée afin de préserver la santé de ses salariés et vise à regrouper la prestation des services essentiels minimaux dans chaque ville ou commune, dans le contexte actuel de moindre afflux de clients aux succursales bancaires et aux canaux alternatifs les plus utilisés, tels que les services bancaires électroniques ou l’application.

