Calenda et maires aux Allemands: “Aidez-nous comme vous avez été aidés après la guerre”

Un consortium bipartisan qui va de Carlo Calenda (MEP, Action!), Un Giovanni Toti (président de la région de Ligurie, Changeons), en passant Stefano Bonaccini (Président de la région Émilie-Romagne, Pd), a acheté une page du célèbre journal allemand Frankfurter Allgemeine Zeitung pour envoyer un message à l’Allemagne et aux Pays-Bas: reconsidérer votre opposition aux coronabonds.

Certains maires étaient également signataires du document publié sur la Faz: Giuseppe Sala (Milan), Giorgio Gori (Bergame), Luigi Brugnaro (Venise), Marco Bucci (Gênes) et Virginio Merola (Bologne).

Pour convaincre les Allemands de réfléchir à nouveau, le message, traduit en italien sur le profil Twitter de Calenda, va raviver la solidarité que l’Allemagne a reçue en termes de restructuration de la dette dans les années qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale.

À l’époque, 21 pays, dont l’Italie, autorisaient l’Allemagne à “réduire de moitié la dette et reporter les paiements” … “La dette de l’Allemagne après 1945 était de 29,7 milliards de DM à l’époque. L’Allemagne n’aurait jamais pu payer “, lit la lettre.

Bref, “chers amis allemands, la mémoire vous aide à prendre les bonnes décisions”.

Mais ce sont encore plus les Pays-Bas qui ont été la cible de critiques, en raison des conditions fiscales particulièrement avantageuses sur les revenus des entreprises qui “soustraient depuis des années les ressources fiscales de tous les grands pays européens.

Faire les dépenses nous appartient systèmes de protection sociale et donc nos citoyens les plus faibles “. La Hollande est définie comme un “exemple de manque d’éthique et de solidarité”.

La semaine dernière, neuf pays de l’Union européenne, dont l’Italie, la France et l’Espagne, ont demandé la question conjointe de la dette pour financer la reprise économique après le choc des coronavirus.

Il ne s’agirait pas de mutualiser la dette antérieure des différents membres. Néanmoins, l’Allemagne, les Pays-Bas, la Finlande et l’Autriche ont exprimé une opinion opposée à l’initiative, maintenant une attitude conforme aux réticences du passé.