Calme-toi, calme-toi, puis calme-toi

(Expansion) – L’une des grandes leçons que mon instructeur de vol m’a donné, c’est que peu importe ce qui se passe à l’intérieur de l’avion ou plutôt dans la cabine, la première chose à faire est d’être calme, calme et ensuite calme. J’ai amené cet enseignement dans tous les aspects de ma vie et cela fonctionne vraiment. Je pense que dans la contingence sanitaire que nous traversons, générée par le coronavirus Covid-19, c’est comme un doigt d’anneau et surtout quand on parle de finances personnelles, car maintenant des achats de panique sont effectués qui pourraient ou sont déjà à l’origine de pénuries de produits indispensables et génèrent même des dépenses extraordinaires.

Pourquoi vient-il de prendre cette leçon en ces temps?, Car pour le moment que nous traversons aussi, il est important d’avoir le calme, le calme puis le calme. Un point de départ très important est de faire le point sur nos finances pour voir à quel point elles sont saines.

Tout comme une urgence survient sur un vol, la première chose à évaluer avant de faire quoi que ce soit est de voir ce qui se passe, passez aux procédures. Si vous vous souvenez du film Sully

, sur la base de cet événement historique dans lequel le capitaine Chesley Sullenberger, maintient une sérénité enviable après l’impact de son avion contre les oiseaux, ce qui a entraîné une panne des deux moteurs de l’Airbus A320 qu’il commandait et a dû prendre une décision, qui à Initialement, il a peut-être été remis en question, mais il a finalement sauvé tous les passagers et l’équipement qui se trouvaient à bord après avoir atterri dans les eaux de la rivière Hudson à New York.

Bien que l’urgence ne puisse pas être assimilée et que nous n’en sommes pas à ce stade, lors de l’évaluation de mes finances, je peux voir combien je dois effectuer mes opérations quotidiennes et voir s’il est nécessaire d’opter pour un instrument de crédit pour couvrir les dépenses extraordinaires qui peuvent survenir. , que ce soit une carte de crédit ou un crédit personnel. Cela me permettra d’être prêt à faire face à tout événement imprévu, tout comme le capitaine Sully l’a fait grâce à sa formation. Pour cette raison, avoir des finances saines est important car c’est aussi une formation continue.

L’utilisation de la technologie à notre disposition est un excellent outil. Dans l’aviation, lorsque nous opérons selon les règles des instruments, nous avons pratiquement confiance à 100% dans les lectures que nos indicateurs nous donnent et je peux vous dire par expérience qu’ils garantissent notre sécurité lorsque vous voyagez sur les voies aériennes ou à l’approche des aéroports en anglais. Il est connu sous le nom de système d’atterrissage aux instruments (ILS) ou système d’atterrissage instrumental, qui, même dans les pires conditions, nous conduit en toute sécurité aux marques de contact de la piste.

Pendant cette période, il est très important d’éviter de se rendre dans les succursales bancaires, il est donc recommandé de continuer à fonctionner via les différents canaux numériques proposés par les institutions financières, pratiquement tout paiement peut être effectué par la banque en ligne, afin de ne pas quitter nos maisons . Si nous allons dans les magasins, il est conseillé d’utiliser une carte de débit ou de crédit pour éviter de toucher l’argent, car il peut être très sujet à la transmission de virus et de bactéries.

Un autre élément à considérer pour être préparé, si nécessaire, est d’avoir en main et de connaître la portée de nos polices d’assurance et de comprendre la couverture que nous louons; En cas de doute, nous pouvons nous adresser à notre compagnie d’assurance. Ceux qui seront ravis d’offrir attention et conseils.

Enfin, évitons les achats de panique car parfois nous avons des ressources que nous n’avons pas et dont nous pourrions avoir besoin à l’avenir, comme par exemple la franchise pour la politique des frais médicaux ou des médicaments; aussi parce que nous générons des pénuries et à long terme l’augmentation des prix des produits.

Avec ces simples recommandations, nous serons en mesure de faire face à cette éventualité dans laquelle si nous coopérons tous, nous serons en mesure de le surmonter lorsque les équipes de secours sont venues aider les passagers et l’équipage du vol 1549 d’US Airways, grâce au fait qu’ils ont tous fait leur part pour que le 155 personnes à bord aujourd’hui peuvent raconter cet événement qu’ils ont survécu avec bonheur.Note de l’éditeur: Adolfo Ruiz Guzmán est diplômé du Bachelor of Science in Communication et du MBA de l’Universidad Anáhuac Campus Sur. Il est pilote privé et étudie et pratique pour devenir pilote professionnel. Il travaille actuellement en tant que directeur de la communication et des relations publiques du Grupo Financiero Ve por Más, il a plus de 10 ans en communication dans le secteur financier. Suivez-le sur Twitter en tant que @Adolfo_Ruiz_Guz Les opinions publiées dans cette colonne correspondent exclusivement à l’auteur.Voir plus d’informations à ce sujet et d’autres sujets sur la chaîne Opinion

]]>.