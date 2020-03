Calviño prévoit une aide locative

Nadia Calviño, a avancé que l’exécutif approuve de nouvelles mesures d’aide pour ceux qui ont des difficultés à payer le loyer, et a ajouté qu’ils continueront à prendre toutes les initiatives nécessaires dans les prochaines semaines.

L’objectif est d’essayer de minimiser le risque que le ralentissement économique ait un impact structurel, notamment en termes d’emploi et que cela freine la reprise, a-t-il déclaré lors de son discours en séance plénière du Congrès lors duquel il a demandé une validation. des trois décrets de lois économiques approuvés pour faire face à la crise de COVID-19, qui est “exceptionnelle et transitoire”.

Calviño a insisté sur le fait que l’exécutif s’efforce de fournir une solution à ceux qui éprouvent des difficultés à payer leur loyer, en tenant compte des spécificités d’un marché dans lequel les entités publiques, les grands propriétaires, d’autres professionnels, ainsi que les personnes qui opèrent, opèrent. Ils dépendent de ces revenus pour pouvoir couvrir leurs dépenses mensuelles.

En ce sens, ce mercredi, il était en faveur d’agir sur le marché locatif après avoir constaté il y a quelques jours qu’il devait “réfléchir” sur les éventuels effets négatifs d’une suspension des loyers similaire à la start-up avec des hypothèques pour pallier la crise des coronavirus.

Le Ministre des affaires économiques et de l’économie numérique a averti que la perturbation conjointe de la demande et de l’offre pour l’économie espagnole affecterait les revenus des entreprises et des travailleurs indépendants, générant des tensions de liquidité qui pourraient entraîner une perte “significative” d’emplois.

Pour cette raison, il a préconisé l’adoption d’autant de mesures de stabilisation urgentes pour éviter que la crise ne devienne structurelle.

