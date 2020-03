Calviño transmet sa confiance après une dure journée pour le bouquetin

La troisième vice-présidente et ministre des Affaires économiques et de la Transformation numérique, Nadia Calviño, a transféré ce jeudi un message de “confiance” dans l’économie espagnole, avant le jour “particulièrement turbulent”, après avoir enregistré l’Ibex 35 la plus grosse baisse de son histoire comme conséquence de la crise des coronavirus.

Cela a été déclaré par Calviño dans des déclarations dans une vidéo après la réunion télématique tenue ce jeudi par la partie entre le Premier ministre, Pedro Sánchez, plusieurs vice-présidents et ministres avec les agents sociaux pour avancer dans l’adoption de mesures pour atténuer les effets négatifs causés par le coronavirus et renforcer la communication sur la crise.

“Aujourd’hui a été une journée particulièrement turbulente sur les marchés financiers, mais je veux transmettre un message de confiance dans l’économie espagnole”, a déclaré Calviño après que le bouquetin 35 ait enregistré la pire chute de son histoire, après avoir subi un crash le 14, 06% en séance, ce qui l’a conduit à clôturer à 6 390,9 points, niveaux d’août 2012.

En ce sens, Calviño a souligné que le gouvernement travaille “sans relâche” pour donner la “meilleure réponse possible” dans le domaine sanitaire et économique et partir “devant cette situation exceptionnelle”.

