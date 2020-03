Canaan est poursuivi en justice pour violation des lois américaines sur la sécurité. UU.

Faits saillants:

Le procès prétend que Canaan a menti aux investisseurs dans la présentation de son offre publique.

Le demandeur affirme avoir acheté 200 actions près de son record le 12 février.

Un actionnaire du fabricant de matériel minier Bitcoin, Canaan, poursuit la société pour violation des lois de sécurité américaines.

Le procès, déposé le 4 mars devant le tribunal de district des États-Unis pour le district de l’Oregon, allègue que la société chinoise tromper les investisseurs sur la santé financière et l’état des opérations dans son premier appel public à l’épargne (IPO), présenté à la Securities and Exchange Commission (SEC) en novembre dernier.

En plus de Canaan, le procès mentionne également les abonnés de la société en tant que défendeurs de cette offre, notamment Galaxy Digital, China Renaissance Securities, Huatai Financial Holdings, CMB International Capital et d’autres. Notamment, l’un des principaux abonnés d’origine, le Credit Suisse, a pris sa retraite quelques jours avant l’introduction en bourse.

Le demandeur, un investisseur nommé Phillippe Lemieux, a déclaré avoir acheté 200 actions Canaan le 12 février à 8,50 USD chacune, une valeur proche du maximum historique de ces actifs. Dans le procès, Lemieux a prétendu que, parallèlement, Canaan avait trompé un contrat d’achat de 150 millions USD avec un tiers, liée à une «coopération stratégique», alors que, en fait, le président de la société d’achat, Hangzhou Granshores Weichaeng Technology, détient 9,7% des actions de Canaan.

La plainte indique également que Canaan retiré discrètement certains de ses distributeurs de son site Internet, avant l’offre publique initiale. Il a également affirmé qu’il était peu probable que certains des clients déclarés de la société se trouvent dans l’industrie minière du bitcoin.

Notamment, le procès cite largement un article de blog publié le 20 février par Marcus Aurelius Value, qui déclare depuis le début que “nous sommes à court de Canaan (NASDAQ: CAN)”. Le procès comprenait des extraits de la publication dans la section “La vérité émerge”.

Le statut du recours collectif dans cette affaire doit encore être déterminé par le tribunal. Le cabinet d’avocats Rosen, qui représente Lemieux, a publié une annonce concernant le procès le 3 mars. Là demande à davantage d’investisseurs de Canaan de se joindre au recours collectif. La firme a annoncé qu’une enquête sera menée sur Canaan, citant le rapport de Marcus Aurelius Value.

Canaan est une entreprise située à Hangzhou, en Chine, qui a été introduite en bourse à la Bourse du Nasdaq en novembre dernier, levant 90 millions USD à son ouverture. La performance de ses actions est restée malsaine depuis ses débuts, bien qu’elle ait brièvement augmenté de plus de 80% le 12 février. Le cours de l’action était de 4,83% USD par action à la clôture du marché le 5 mars.

Version traduite de l’article de Celia Wan publié dans The Block.