Canaux de paiement: augmentation des transactions par seconde avec les chaînes latérales

Faits saillants:

Lightning Network est le réseau présentant les plus grands avantages pour les utilisateurs en termes de confidentialité.

Raiden et Lumino sont plus polyvalents en raison des applications et des modèles commerciaux possibles qui facilitent

Visa traite en moyenne mille sept cents transactions par seconde; Bitcoin en traite quatre et Ethereum neuf. C’est du moins la moyenne de la chaîne. Faire évoluer le traitement des transactions tout en maintenant la sécurité et la décentralisation du réseau est le plus grand défi que partagent toutes les chaînes de blocs.

Dans les chaînes basées sur Proof of Work (PoW), telles que Bitcoin ou Ethereum, la lenteur est un problème de conception qui a ses avantages et ses inconvénients respectifs.

Évoluez sans centraliser ni compromettre

Pour assurer la décentralisation et que les participants disposant de moins de puissance de calcul puissent contribuer à la sécurité du réseau, la taille des blocs qui stockent les transactions est limitée (plus le bloc est grand, plus la puissance de stockage et de calcul est nécessaire). Mais cela limite également le nombre de transactions qui peuvent être incluses dans un bloc (bien que des solutions telles que SegWit résolvent en partie ce problème) et, par conséquent, le nombre de transactions qui peuvent être traitées dans un certain laps de temps. Ceci, sans parler du temps de propagation du bloc entre les autres valideurs du réseau.

Cela fait de PoW un système sécurisé – un facteur indispensable pour un réseau distribué d’acteurs inconnus et méfiants – et avec de bonnes conditions pour la décentralisation, mais incontestablement lent par rapport aux processeurs massifs tels que Visa.

Pour surmonter cet obstacle, deux voies ont été retenues: les solutions dans la chaîne (en chaîne) et les solutions en dehors de la chaîne (hors chaîne). Par solutions dans la chaîne, nous nous référons à des modifications du protocole de base (telles que la modification de la taille des blocs), qui nécessitent le consentement de toute la communauté et pourraient compromettre la sécurité et la décentralisation du réseau. En revanche, les solutions hors chaîne sont facultatives et ne nécessitent pas trop de modifications au niveau du protocole. Oui, nous entendons des solutions de deuxième couche. Ceux-ci incluent, mais sans s’y limiter, les chaînes latérales, mais plus directement liées à la chaîne de base, aux canaux de paiement ou aux canaux d’état, tels que Lightning Network of Bitcoin et Litecoin, Raiden of Ethereum et Lumino of RSK.

Canaux de paiement, canaux d’état

La différence entre les deux types de canaux est liée à la manière dont les informations de transaction sont gérées dans le protocole de base de chacun de ces réseaux. Bitcoin fonctionne avec un modèle basé sur UTXO (acronyme pour transactions sortantes), tandis qu’Ethereum fonctionne avec un modèle basé sur des comptes ou des relevés. RSK, tout en étant une chaîne secondaire Bitcoin, utilise également un modèle basé sur les comptes pour la gestion des informations.

Dans Bitcoin, chaque nouvelle transaction dépense un paiement reçu en sortie d’une transaction précédente. Un sac à main, ou plus précisément, un trousseau, ce qu’il fait est de garder une trace des unités bitcoin reçues lors de transactions précédentes qui n’ont pas été dépensées par le nouveau propriétaire et de gérer les clés qui donnent accès à ces unités dans la chaîne de blocs pour peut être dépensé Le solde du portefeuille est calculé comme la somme de toutes les transactions qui n’ont pas encore été dépensées.

Cela vous semble compliqué? Cela fonctionne vraiment de la même manière que les factures de votre portefeuille. Chaque billet ne peut être dépensé qu’une seule fois, le billet ne peut pas être réduit de moitié si le bien que vous souhaitez acheter vaut la moitié de ce que vaut votre billet. Ce que vous faites, c’est livrer votre billet en entier et vous recevez la modification correspondante. Ensuite, votre solde correspondra à la somme de chaque unité de factures dans votre portefeuille. Il en va de même avec l’UTXO.

D’autre part, le modèle basé sur des comptes ou des relevés enregistre le solde de chaque compte dans la blockchain en tant que relevé global. Semblable à un compte bancaire, où la banque garde la trace du montant de chaque carte de débit et quand nous devons dépenser, la banque vérifie que nous avons suffisamment de solde pour approuver la transaction et débiter le coût de votre solde global.

Le modèle basé sur UTXO présente des avantages en termes d’évolutivité, permettant un traitement multiple et simultané des transactions; et en toute confidentialité, car les différents UTXO d’un même utilisateur ne sont pas associés par défaut.

De son côté, le modèle basé sur les comptes présente l’avantage d’une plus grande simplicité pour le développement de contrats intelligents complexes; et une plus grande efficacité dans la validation des soldes d’un compte donné. Cependant, il est possible pour Ethereum de basculer vers une version client sans état lors de la migration vers Ethereum 2.0.

Et les chaînes?

Les canaux de paiement ou de statut sont un moyen de permettre l’interaction entre les participants d’un réseau sans enregistrer chacun de leurs mouvements dans la blockchain. Les fameux «Alice» et «Bob» peuvent ouvrir un canal de paiement entre eux et effectuer autant de transactions qu’ils le souhaitent presque immédiatement car ils n’ont pas à attendre la validation et la propagation entre les nœuds et les mineurs. Les seuls moments où cela sera nécessaire sont lors de l’ouverture et de la fermeture du canal.

Pour ouvrir une chaîne, deux participants doivent bloquer une certaine quantité de pièces dans un contrat multi-signatures ou un contrat intelligent convenu par les deux parties. Ce blocus est notifié aux nœuds et aux mineurs et enregistré dans la blockchain.

Une représentation des devises bloquées sera ce que les participants échangeront entre eux sans personne, sauf eux, confirmant l’envoi ou la réception des transactions, c’est-à-dire qu’aucune exploitation minière n’est impliquée. Les transactions seront atomiques, ce qui signifie que la transaction sera complètement réussie ou non; Aucune transaction n’est partiellement effectuée.

Lorsque les participants décident de fermer le canal, les devises bloquées sont débloquées en fonction du solde final des transactions effectuées en dehors de la chaîne et les nouveaux soldes des participants sont enregistrés dans la chaîne.

La fermeture du canal peut être effectuée directement par les utilisateurs ou sa future fermeture peut être prédéterminée lors de l’établissement des conditions du canal. Cette fermeture par défaut est programmée au moyen des soi-disant contrats de blocage temporaires ou contrat à verrouillage de temps de hachage (HTLC). Ainsi, il peut être établi qu’après un certain laps de temps ou après avoir transféré une certaine somme d’argent dans un certain nombre de transactions, le canal est automatiquement fermé. Ce sont ces contrats qui permettent les échanges atomiques de crypto-monnaies de différentes chaînes.

Ce sont quelques-unes des caractéristiques générales de ces solutions de deuxième couche. Bien qu’ils soient assez similaires, la principale différence entre un canal de paiement et un canal d’état est liée aux caractéristiques des réseaux dans lesquels ils sont utilisés. Le Bitcoin, étant un projet axé sur l’argent, ne permet que l’échange d’UTXO contre des paiements et des micropaiements.

Mais Ethereum et RSK permettent de gérer dans un seul compte les interactions avec différents contrats intelligents ou dApps. Ainsi, avec le solde du compte bloqué pour le canal de statut, des transferts peuvent être effectués qui symbolisent un mouvement dans une partie d’échecs jusqu’à l’achat d’un bien dans le monde physique. En ce sens, on pourrait dire que les canaux d’état sont plus polyvalents ou permettent une plus grande plage de manœuvre que les canaux payants.

Comparées aux transactions en chaîne, ces solutions de deuxième couche présentent des avantages tels que la granularité, car elles permettent des transactions de micropaiement; confidentialité, en facilitant les transactions sans enregistrement; la rapidité, étant presque immédiate la réception des paiements; commissions minimales, qui ne doivent être payées que si vous devez acheminer des transactions via des nœuds de réseau lorsqu’il n’y a pas de canal ouvert direct entre les parties.

En ce qui concerne les limitations, l’une des plus importantes est que les canaux fonctionnent avec le budget que les nœuds impliqués seront toujours en ligne. Si à tout moment l’un des deux nœuds impliqués dans un canal est déconnecté, le canal se fermera automatiquement et le dernier état du canal sera liquidé sur la blockchain.

En revanche, si l’une des parties ferme la chaîne par malveillance sans en avertir son homologue, il est possible qu’elle liquidera dans la blockchain un état antérieur de la chaîne afin de reprendre les devises concernées. Bien que lorsque le canal est fermé unilatéralement, une marge de 1000 blocs est stipulée pour réclamer et transmettre au réseau le dernier état du canal, il peut arriver que la personne ne soit pas en ligne pour le faire et que les pièces soient volées.

Face à cette possibilité, les soi-disant tours de guet ont été développées, des nœuds qui offrent des services de surveillance à leurs clients et qui peuvent propager des transactions de pénalités au réseau si nécessaire. Le fonctionnement des tours de guet peut varier selon le réseau.

Pour mieux détailler les similitudes et les différences, examinons trois versions des canaux de paiement et de statut: Lightning Network, Raiden et Lumino.

Réseau Lightning

Lightning Network a été proposé en 2016 par Joseph Poon et Thaddeus Dryja. Il a été lancé dans un réseau de test en janvier 2017 et en janvier 2018, il fonctionnait déjà dans un réseau principal avec peu de nœuds. Au moment de la rédaction du présent document, il compte 4 985 nœuds visibles selon Bitcoin Visuals, 28 211 canaux uniques et 865 443 BTC disponibles parmi tous les canaux.

Lightning Netowork diffère de Raiden en particulier dans sa mise en œuvre de tours de guet, ayant un modèle plus axé sur la confidentialité grâce à sa base sur UTXO et non à des états ou des comptes. Regardons-le avec un exemple.

Alice, qui a un canal ouvert avec Bob, reçoit 10 satoshis en transfert. Pour se protéger contre l’attaque malveillante de Bob, il envoie une signature chiffrée à une tour de guet qui autorise le transfert de tous les fonds de la chaîne à Alice. Cette signature ne contient pas d’informations sur l’état du bilan, donc la confidentialité d’Alice est apparemment sécurisée à moins que le canal ne soit fermé unilatéralement alors qu’elle est hors ligne.

Chaque mise à jour qu’Alice envoie à la tour de guet a un indice sur la façon de trouver une faille de sécurité potentielle dans la chaîne se référant à son canal. Ainsi, la tour de guet vérifie constamment la blockchain en contrastant les nouvelles transactions avec sa table de hachage sous forme de hachages.

Si Bob décide de fermer par malveillance le canal avec un état avant son transfert vers Alice, la tour de guet remarquera l’écart de transaction et peut décrypter la signature envoyée par Alice pour déclencher la transaction de pénalité qui rend tous les fonds à Alice.

Ce modèle serait axé sur la confidentialité, car les tours de guet ne peuvent pas relier les différentes mises à jour de statut des canaux qu’il reçoit. Autrement dit, une tour de guet peut recevoir cinq nouvelles mises à jour à partir du même canal et ne saura pas si elles proviennent de canaux différents. Néanmoins, cela pose des problèmes d’espace et augmente les coûts opérationnels pour les tours de guet, car, incapable d’identifier les mises à jour correspondant au même canal, vous devrez les stocker tous jusqu’à la fermeture de ce canal et contraster toutes les pistes avec la blockchain.

Cependant, cela pourrait être modifié à l’avenir de la mise à jour eltoo en cours d’implémentation.

Actuellement, Lightning Network a été mis en œuvre, en plus de Bitcoin, Litecoin. Dans les deux chaînes, Lightning permet uniquement d’échanger le jeton natif de la chaîne de base respective. Cependant, grâce à l’utilisation des HTLC, des échanges de jetons entre différentes chaînes ont été effectués, ce qui facilite la mise en œuvre d’échanges entre pairs sans avoir besoin de maisons d’échange.

Selon le portail Lightning.Network, ce réseau est capable d’augmenter l’évolutivité de Bitcoin de «millions à des milliards de transactions par seconde» en dehors de la chaîne. Bien que la réalité soit que ce chiffre est limité par la rapidité de confirmation des transactions dans la chaîne de base, nécessaire à l’ouverture et à la fermeture des canaux.

D’autres améliorations, telles que les «paiements atomiques multi-routes» (AMP) et les paiements spontanés, ont été ajoutées à Lightning pour améliorer l’expérience utilisateur, ainsi que pour augmenter les montants pouvant être acheminés entre les canaux de paiement indirects.

Au moment de la rédaction, il existe jusqu’à dix-sept bourses pour interagir avec le réseau Lightning avec des caractéristiques différentes et adaptées aux utilisateurs ayant différents niveaux de connaissances.

Réseau Raiden

Le réseau Raiden a été lancé en version alpha sur le réseau principal Ethereum fin décembre 2018, bien qu’une version de paiements unidirectionnels, dite micro Raiden, ait été lancée en 2017.

Comme indiqué précédemment, le réseau Raiden présente de nombreuses similitudes avec Lightning, mais contrairement au transfert exclusif du jeton natif de la chaîne de base, Raiden permet d’échanger n’importe lequel des jetons Ethereum ERC20, y compris le jeton natif de ce réseau, le RND Ce jeton, qui a été vendu dans un ICO en 2017, est utilisé pour payer les coûts de calcul des transactions sur le réseau Raiden, pour les services de surveillance des canaux ou les services de recherche d’itinéraire entre différents canaux.

Depuis la sortie de la version alpha de Raiden, il n’y a eu aucune nouvelle majeure à ce sujet. Selon explorer.raiden.network, il existe actuellement 93 canaux ouverts et 52 comptes uniques, mais seuls les échanges de l’éther enveloppé de jetons sont envisagés, avec un dépôt total de 1741 WETH.

Dans le Rait GitHub, vous trouverez la possibilité de télécharger et d’exécuter un nœud à partir de ce réseau. Mais ils précisent également qu’en ce moment ils mettent à jour la documentation autour de Raiden, il est donc probable que des modifications de ce système seront abordées afin d’évoluer vers la version attendue 2.0 d’Ethereum.

Dans la version actuelle, Raiden permet également l’échange de jetons entre les canaux en dehors de la chaîne à l’aide de contrats de blocage de fonds appelés tests de solde. Celles-ci sont équivalentes dans Lightning Network au transfert de blocage pour l’ouverture du canal.

Comme dans Lightning, dans Raiden, il n’y a pas besoin d’un canal direct entre un nœud payant et un autre nœud récepteur, tant qu’il existe un itinéraire de canal qui les relie. Ce routage est ce que fait l’effet réseau.

Lors de la fermeture de la chaîne, un ou les deux participants présentent le test de solde de leur choix et les fonds bloqués sont débloqués comme établi dans ledit test. En vue d’accroître la confidentialité, les participants peuvent payer pour les services de mixage et de rééquilibrage des canaux afin de rendre le suivi des transactions plus difficile.

Raiden propose également une couche de messagerie qui sera utile pour transmettre des informations sensibles, cachant l’adresse IP de l’utilisateur au public.

De plus, comme Ethereum est un système basé sur les comptes et non UTXO, le système de noms Ethereum (ENS) peut être utilisé pour identifier les nœuds avec des alias spécifiques au lieu de hachages alphanumériques, afin de le simplifier. Expérience utilisateur

Quant à l’utilisation de services de surveillance tels que les tours de guet – qui n’ont pas encore de nom propre dans Ethereum – contrairement à Lightning, quand Alice veut mettre à jour l’état de la balance avant le moniteur, elle envoie un test d’équilibre sous la forme d’un Hash contenant un ID de canal.

Avec cette identification, le moniteur peut regrouper toutes les mises à jour liées à cette identification, stocker uniquement la dernière mise à jour et vérifier la blockchain en fonction des fermetures de canaux liées à cette identification. Cela optimise le service de surveillance, mais compromet la confidentialité des utilisateurs.

De plus, contrairement à Lightning, l’acteur malveillant ne perd pas de fonds supplémentaires en fermant la chaîne avec un faux solde et sans pénalité il n’y a pas d’incitation économique à promouvoir un bon comportement.

Pour interagir avec Raiden aujourd’hui, vous devez exécuter un nœud ou un client léger, ce qui rend difficile de tirer parti de Raiden pour les utilisateurs sans connaissances techniques.

Lumino

Enfin, nous avons Lumino, le réseau de canaux de paiement RSK. Avant de plonger dans Lumino, il faut se rappeler que RSK est une chaîne latérale bitcoin qui utilise un système de chevilles bidirectionnel ou à deux chevilles pour l’émission de son jeton natif, qui est ancré au prix du BTC. Sécurisez vos transactions réseau en tirant parti de la puissance de traitement de Bitcoin grâce à une technique connue avec fusion minière, avec un intervalle de génération de bloc de 30 secondes, favorisant l’évolutivité pour les transactions de valeur représentées dans Bitcoin.

Cette chaîne latérale dispose d’une machine virtuelle Turing complète qui vous permet de développer des contrats intelligents complexes sur Bitcoin avec le langage de programmation Solidity, le même que celui utilisé par Ethereum. De cette façon, des jetons et des applications décentralisées peuvent également être créés qui seront sécurisés par la puissance de traitement du bitcoin. En ce sens, on pourrait dire que RSK tire parti de certaines des caractéristiques les plus importantes des deux chaînes.

Le réseau Lumino sert alors de troisième couche sur Bitcoin, avec des fonctionnalités de canal d’état comme Raiden. Il vise à fournir une plus grande évolutivité aux Bitcoin, RSK et aux jetons et dApps qui sont développés avec des contrats intelligents RSK. En outre, Lumino fait partie d’un projet plus vaste appelé RIF Payments, qui vise à établir un pont pour l’interaction avec d’autres canaux en dehors de la chaîne tels que Lightning Network et Raiden, élargissant les possibilités d’échanges atomiques et d’interopérabilité entre les chaînes.

Actuellement, Lumino possède 24 nœuds mondiaux et 12 nœuds de jetons spécifiques, et 12 canaux ouverts. Quant aux visibles, alors, comme dans les réseaux précités, les nœuds peuvent choisir de rester cachés. Mais ils peuvent également choisir d’avoir un nom lisible par l’homme au lieu d’un nom alphanumérique, grâce au système de noms RSK (RNS).

L’un des avantages de l’évolutivité et de la décentralisation de Lumino par rapport aux autres canaux de paiement est le protocole LTCP (Lumino Transaction Compression Protocol). C’est un mécanisme qui vous permet d’augmenter les fonds d’une transaction ou de fermer les canaux de paiement en consommant seulement 10 octets d’espace dans la blockchain. Cela permet à tous les utilisateurs de Bitcoin de devenir un nœud complet plus facilement, ce qui stimule la décentralisation sans encombrer le réseau pour les données en excès.

LTCP vous permet de supprimer les données des anciennes signatures – qui occupent 70% de la taille d’une transaction – en liant les signatures, tant qu’elles réutilisent la même adresse. Depuis que Bitcoin a implémenté Segwit, il serait facile de s’appuyer sur la séparation des signatures pour éliminer les anciennes signatures, mais la réutilisation de la même adresse ou du même compte a des conséquences sur la confidentialité des transactions dans Lumino.

Quant aux services de surveillance des canaux, à Lumino, ils sont appelés Reporters, et ceux-ci sont à leur tour divisés en tours de guet et notificateurs. Les tours de guet seraient chargées d’assister à des événements tels que l’ouverture ou la fermeture de canaux dans les chaînes sous-jacentes (RSK, Bitcoin, Ethereum) et de réagir à ces événements en envoyant une transaction dans la chaîne pour protéger les fonds du client. Le notifiant, pour sa part, informe le client de la modification du réseau, qui peut également inclure des modifications des soldes.

Lumino Reporters, suivant le même principe des canaux de statut Raiden, présente des avantages similaires pour son entreprise en termes d’espace et de comptabilité, ce qui implique des faiblesses dans la confidentialité des utilisateurs.

Pour le moment, la seule façon de travailler avec les réseaux Lumino et Lightning en même temps est d’utiliser le portefeuille RIF Payments. Le trousseau possède une API qui permet aux utilisateurs d’effectuer des transactions sur les deux réseaux, ce qui est le plus proche de la compatibilité pour le moment.

Conclusions

L’objectif principal des canaux de paiement est de renforcer l’évolutivité des blockchains grâce à des transactions presque immédiates. Les solutions développées présentent différents avantages et inconvénients, bien qu’elles soient assez similaires les unes aux autres.

On pourrait dire que Lightning Network est le réseau avec les plus grands avantages pour les utilisateurs en termes de confidentialité, mais son utilisation est limitée aux échanges monétaires, car c’est la proposition de valeur Bitcoin.

Les canaux d’état tels que Raiden et Lumino sont plus polyvalents en raison des applications possibles qu’ils fournissent et plus pratiques pour les modèles commerciaux potentiels qui peuvent en découler (tels que la surveillance des canaux ou les services de réunion d’itinéraire), mais leur fonctionnement ouvre des lacunes dans Confidentialité pour les utilisateurs.

Les risques de perte de fonds dus à des fermetures malveillantes de canaux restent considérables pour les utilisateurs des trois propositions et c’est un élément à prendre en compte. Lightning Network encourage le bon comportement par le biais de sanctions. Mais même ainsi, si l’utilisateur reste déconnecté jusqu’à ce que l’attaque ait déjà été propagée dans la chaîne de base, peu de choses peuvent être faites. En ce sens, si l’on sait à l’avance que vous serez déconnecté pendant plusieurs jours, il est préférable de liquider les fonds hébergés sur la chaîne.

Lightning Network reste le réseau le plus robuste en raison de l’effet réseau qu’il a eu, avec le plus grand nombre de nœuds, de canaux et de routes de tous les canaux de paiement disponibles, ainsi que la plus grande variété de clients légers ou de services de bourse pour Interagissez avec le réseau.

Il faut tenir compte du fait qu’il existe différents types de porte-monnaie pour interagir avec les canaux. L’optimum en termes de sécurité et de confidentialité est d’exécuter un nœud complet de la chaîne de base et un nœud du canal de paiement pour vous assurer que les devises qui y sont hébergées vous appartiennent et vous pouvez confirmer vous-même vos transactions.

Cependant, ce qui précède peut être complexe pour les utilisateurs sans connaissances techniques. Pour eux, des services de bourse sont offerts qui leur permettent d’interagir avec le réseau en utilisant leurs nœuds et canaux, mais cela nécessite de compter sur un tiers pour l’argent utilisé.

Lumino a le plus grand potentiel d’interopérabilité entre les chaînes, ce qui est l’un des principaux objectifs des paiements RIF. Sans oublier que les jetons créés en RSK peuvent également s’exécuter sur ce réseau.

Le choix du canal de paiement à utiliser ne peut être fait que par l’utilisateur final. En fonction de vos intérêts, vous devez déterminer si vous préférez des services qui minimisent la confiance envers des tiers pour les transactions monétaires, ou si vous devez faire un jeu d’échecs dans certains dApp.

Dans tous les cas, tous ces réseaux sont encore en développement. Il est très probable qu’avec les mois, ils continueront à ajouter des fonctionnalités qui rendent l’expérience utilisateur plus conviviale et couvrent les failles de sécurité qu’ils peuvent encore présenter.