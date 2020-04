Canepa présente une Ford GT spectaculaire aux couleurs historiques de Sunoco

Le célèbre spécialiste Canepa a préparé une unité très spéciale de la Ford GT pour un client, dotée des couleurs emblématiques de la course Sunoco. Le même qui transportait la célèbre Camaro Trans-Am du Team Penske ou la brutale Porsche 917/30 de Can-Am.

Les couleurs de Sunoco sont l’une des livrées sportives les plus emblématiques du monde de la course automobile. Bien qu’elles ne soient pas si bien connues en Europe, les couleurs que cette compagnie pétrolière américaine a utilisées dans toutes les équipes qu’elle a parrainées font partie de l’histoire du sport automobile en Amérique du Nord. Eh bien, plusieurs équipes ont remporté la victoire avec ces couleurs.

Donc à travers l’étang, les couleurs bleues et jaunes de Sunoco sont aussi célèbres que ceux de Gulf Racing ou Martini Racing peuvent être. Eh bien, dans les années 60 et 70, ils ont remporté pas mal de victoires, comme celles obtenues par la Chevrolet Camaro Trans-Am de l’équipe Penske ou la brutale Porsche 917/30 du Can-Am. Dans les deux cas, nous parlons de certaines des versions sportives les plus célèbres de leurs modèles respectifs.

Il n’est donc pas surprenant qu’un client nord-américain ait décidé de décorer sa copie de la Ford GT dans ces couleurs, plutôt que de compter sur les employés habituels de Ford dans leurs versions spéciales Heritage Edition. Comme c’est le cas des couleurs utilisées par la Ford GT40 aux 24 Heures du Mans ou de la décoration classique de Gulf Racing.

La société en charge de l’application de cette peinture de guerre n’est autre que le spécialiste Canepa, qui comme annoncé sur Instagram sont bien connus pour reproduire parfaitement la nuance de bleu Sunoco Blue, qui cette fois est accompagnée de quelques Racing Stripe Lines de couleur jaune, qui, comme il ne pouvait en être autrement, est le ton Sunoco Yellow.

Comme le reste des décorations inspirées des livrées sportives classiques, Les couleurs Sunoco font exceptionnellement bien sur la carrosserie Ford GT de dernière génération. Malgré le fait que ces nuances de bleu et de jaune attirent énormément l’attention, elles correspondent parfaitement à l’esprit sportif du modèle Ford, en particulier en contraste avec les surfaces finies en fibre de carbone exposées.