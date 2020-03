Capturer des licornes dans la vallée “Wall Street”

(Expansion) – Les startups sont les entreprises qui ont peut-être démarré dans un garage ou une salle de classe où leurs fondateurs ont développé une solution innovante à un problème quotidien et qui, une fois leur invention mise sur le marché, ont conduit l’entreprise à croître de façon exponentielle en peu de temps. Dans cet univers d’organisations, il y a un groupe d’élite qui, avant d’être une entreprise publique, a réussi à franchir la barrière de 1 000 millions de dollars, une valeur de marché difficile à atteindre, qui en 2013 a été nommée entreprise «licorne».

En 2019, selon le portail Crunchbase, 16 «licornes» ont fait leur introduction en bourse, dont 13 aux bourses américaines, parmi lesquelles Uber se démarque.

Dans cet esprit, imaginons que nous sommes des investisseurs. Supposons que ces types d’entreprises attirent notre attention, et que nous avons une très faible aversion au risque car nous ne disposons pas d’informations historiques sur les cours des actions et que nous n’avons que les attentes des marchés et notre bon sens.

Dérivé de cela, nous avons décidé d’acheter des actions deux mois après leur placement en bourse. Avons-nous pris la bonne décision? Investir dans ces “êtres mythologiques” nous conduira-t-il à l’indépendance financière?

Une façon de répondre à ces questions serait de calculer le rendement attendu d’un portefeuille constitué des 13 actions qui ont été placées dans NYSE et NASDAQ, car celles-ci sont dans les mêmes conditions de marché et nous recherchons, comme tout investisseur, les bénéfices les plus élevés avec Le moindre risque.

Après avoir effectué une série de calculs avec un modèle d’optimisation

qui minimise le risque et maximise le rendement, en utilisant les variations quotidiennes des 60 premiers jours de circulation des actions, il a été obtenu que tous n’auraient pas une position longue, c’est-à-dire que nous n’achèterions pas tous, car certains seraient courts, comme il est proposé suivant: Les trois premières actions avec un poids plus important sont Beyond Meat

, une entreprise qui fabrique des substituts de viande, CrowdStrike

le développeur de technologies de sécurité,

et Zoom,

entreprise dédiée aux communications vidéo. Ces stations cumulent 63% du poids de notre portefeuille.

Il a également souligné que 23% du peso est distribué sur le marché africain Jumia Group

et la plate-forme de support PagerDuty

.

Enfin, quatre autres stations composent les 15% restants du portefeuille, qui sont Slack,

l’outil de communication au travail; Café Luckin

, chaîne de café; Technologie SoYoung

, le fournisseur de services numériques et le réseau social Pinterest

.

Dans notre exercice, vous devrez effectuer des positions courtes

pour Uber,

puisqu’en 60 jours de bourse, elle avait un rendement moyen de (-) 0,14%, et pour sa concurrence LFYT,

car, apparemment, les marchés ne sont pas des «utilisateurs» des plates-formes de transport, et enfin pour Tiger Brokers

. Ces sociétés cumulent des ventes à découvert de 6% du portefeuille.

Un portefeuille optimal avec ces 13 sociétés affiche un rendement bimensuel de 3,03%. À poids égal, le rendement attendu est de 1,03%. Par rapport à l’indice, les sociétés technologiques S&P ont une variation moyenne bimestrielle en 2019 de 4,39%, tandis que la moyenne NASDAQ est de 5,28%. Avec ce qui précède, la performance optimale serait inférieure aux indices.

Avec cet exercice, nous pouvons conclure que, bien qu’une entreprise ait une valeur d’un milliard de dollars et un modèle économique sophistiqué et moderne, au moment de son introduction en bourse, les actions n’ont pas de performances exceptionnelles et, dans certains cas même négatives, Comparaison avec des entreprises qui ont un modèle économique traditionnel, avec des années de contribution, qui restent les plus attractives.

Répondre à nos questions posées ci-dessus: il y a sûrement une meilleure combinaison d’actions qui circulent sur le marché avec laquelle un meilleur rendement sera obtenu, mais, de la même manière, il y a une pire combinaison avec un rendement plus faible, et même négatif, raison pour laquelle Cela conclut qu’il existe d’autres paramètres et critères pour savoir si une bonne décision a été prise, par exemple, si l’objectif d’investissement a été atteint dans le délai souhaité.

Nous pourrions garantir qu’avec un investissement sortant, nous n’atteindrons pas l’indépendance financière, car tous les investissements doivent avoir un objectif réaliste.Note de l’éditeur: Gustavo Hernández est un ingénieur mathématique diplômé de l’ESFM de l’IPN avec 5 ans de carrière bancaire. Il travaille actuellement en tant que data scientist dans le domaine de l’analyse boursière du groupe financier Go for More. Les opinions publiées dans cette colonne appartiennent exclusivement à l’auteur. Voir plus d’informations à ce sujet et d’autres sujets dans la chaîne Opinion

