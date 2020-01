Card Factory réduit ses perspectives de profit malgré les faibles ventes de Noël

Les actions de Card Factory ont plongé de 22,5% à 108,5p en début de séance ce matin.

// Card Factory a réduit ses perspectives de profit à cause de la faiblesse des échanges de Noël.

// Les ventes à données comparables sur les 11 mois se terminant en décembre ont diminué de 0,6%, accélérant par rapport à une baisse de 0,1% sur la même période 2018

// Card Factory prévoit désormais un bénéfice sous-jacent compris entre 81 et 83 millions de livres sterling, une baisse par rapport à 89,4 millions de livres sterling l’an dernier

Les actions de Card Factory ont pris un coup après que le détaillant a réduit ses perspectives à cause de la faiblesse des échanges de Noël.

Le détaillant de cartes de voeux a déclaré que ses performances au cours de la période de négociation cruciale étaient «plus faibles que prévu» dans un contexte «difficile».

Il a blâmé la baisse continue de la fréquentation des rues, qui, selon lui, a été maintenue à la suite des élections générales et du sentiment «faible» des consommateurs.

LIRE LA SUITE:

Le détaillant a déclaré qu’il avait partiellement compensé la baisse de la fréquentation en améliorant la qualité des produits et la taille des transactions, mais que les ventes comparables pour la période de 11 mois se terminant en décembre avaient baissé de 0,6%, accélérant une baisse de 0,1% au cours de la même période de l’année. plus tôt.

De nouvelles ouvertures de magasins ont entraîné une augmentation de 3,6% des revenus totaux, car il a ajouté 47 points de vente pour porter sa superficie totale à 1019.

Card Factory a déclaré qu’elle prévoyait d’afficher des bénéfices sous-jacents entre 81 et 83 millions de livres sterling pour l’année en cours, une baisse par rapport à 89,4 millions de livres sterling l’an dernier.

Le détaillant a ajouté qu’il s’attendait également à une baisse de la fréquentation, à une faiblesse de la livre sterling et à une hausse des coûts pour comprimer les bénéfices de l’année 2021.

“Notre investissement dans notre expérience client, notre efficacité opérationnelle et nos données pour améliorer nos gammes nous a aidés à atténuer certains des effets de l’environnement commercial plus difficile et des coûts plus élevés enregistrés au cours de l’année”, a déclaré Karen Hubbard, directrice générale.

«Nous prévoyons d’investir davantage dans l’entreprise, en améliorant notre capacité à fonctionner plus efficacement, à desservir de nouveaux canaux de vente et à accroître notre avantage concurrentiel, permettant un retour à la croissance des bénéfices après le prochain exercice.»

Les actions de Card Factory ont plongé de 22,5% à 108,5p en début de séance ce matin après la mise à jour des négociations.

avec fils PA

Cliquez ici pour vous inscrire à la newsletter gratuite quotidienne de Retail Gazette