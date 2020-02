Carlo Messina: une carrière dans le groupe Intesa en vue de la gestion de fortune

Protagoniste de la risque bancaire sauté à l’actualité financière des dernières heures, Carlo Messina est le PDG d’Intesa Sanpaolo depuis 2013, broyant des succès continus. Voici son CV.

Biographie de Carlo Messina

Née en 1962, Messine est née à Rome et vit actuellement à Milan. Il est diplômé en commerce et économie de LUISS en 1987, l’année où il a rejoint Banque nationale du travail, occupant le poste de responsable du Corporate Finance – Primary Markets and Corporate Finance Office.

Dans le même temps, Messine a commencé son activité académique en tant qu’enseignant dans le cadre du Master en administration des affaires de la LUISS School of Management et de la Faculté d’économie et de commerce d’Ancône.

En 1995, il est entré au Banco Ambrosiano Veneto, à l’époque dirigée par Giovanni Bazoli. La carrière chez Banca Intesa a commencé en 1998 lorsqu’il a été nommé directeur en charge du département de planification et d’études bancaires et, plus tard, en 2001, il a été directeur central en charge du département de contrôle de gestion.

Au sein d’Intesa Sanpaolo, il est devenu directeur financier en 2008, directeur général et directeur financier en 2012. En septembre 2013, il a assumé les fonctions de directeur général et chef de la direction.

Il est actuellement membre du Comité Exécutif ABI et, depuis novembre 2014, administrateur de l’Université Bocconi. Le 1er juin 2017, il a été nommé chevalier du travail par le président de la République.

Au cours de ses sept années à la tête d’Intesa Sanpaolo, après le nettoyage qui, en 2013, a provoqué la fermeture de la banque en rouge, le 31 décembre 2018, il a dépassé les 4 milliards de bénéfices nets.

Depuis sa première année au pouvoir, Messine a réussi à repositionner la banque de manière très décisive, en se concentrant fortement sur gestion de patrimoine à tel point qu’en 2018, un tiers des bénéfices de la banque proviennent de la gestion de gros actifs. L’année dernière Intesa Sanpaolo elle a été la première banque étrangère à exercer des activités de gestion de patrimoine en Chine par le biais de sa propre société, YI TSAI (Italian Talent), qui appartient à la Division des banques filiales internationales.

Beaucoup d’opérations extraordinaires menées par Intesa avec Carlo Messina au volant. Pensez à la crise des deux populaires, Populaire Vicence et Veneto Banca aux partenariats sur la gestion des prêts douteux avec Intrum, pour la gestion des créances douteuses réelles et avec Prelios pour travailler les défauts probables.

Aujourd’hui, l’intégration avec ubi banque dont naîtra l’un des leaders du système bancaire européen, assure Messine.