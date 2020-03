Carlos Roldan: Dans le jeu, il y a ceux qui n’ont même pas utilisé le bitcoin et utilisent maintenant Lightning Network

Je veux dire

Notes sur l’épisode

Transcription de l’épisode

Elena: Bonjour à tous. Aujourd’hui encore dans un autre épisode d’En Consenso, avec José. Salut Jose.

Joseph: Salut Elena.

Elena: Carlos Roldán est avec nous aujourd’hui. Carlos est le développeur, fondateur et PDG de Satoshi’s Games depuis deux ans maintenant, ou quelque chose comme ça. Satoshi’s Games est une plate-forme pour jouer et partager des satoshis, parier des satoshis, gagner des satoshis. Et surtout, apprendre. Bienvenue Carlos à En Consenso.

Carlos: C’est un plaisir pour moi d’être ici aujourd’hui. Merci pour l’accueil et la brève introduction.

Elena: La première question que je pose est: comment est-il possible qu’il n’y ait pas de version espagnole de Satoshi?

Carlos: C’est une excellente question. La vérité est que j’y pensais aussi. Comment est-il possible qu’il n’y en ait pas? Eh bien, la vérité est que, puisque la norme est en anglais, eh bien, Satoshi’s Games était un peu un prototype à lancer pour tester le marché, car nous n’avons pas pris beaucoup de temps pour faciliter grandement l’accessibilité. Et aussi, de nos jours, il existe des outils comme Google Chrome, que si vous accédez à partir de Google ou si vous téléchargez une extension à partir de Firefox, avec laquelle si vous accédez à partir de Google, vous pouvez faire la traduction instantanée. Mais c’est une bonne question. Il devrait vraiment y avoir, au niveau de l’application native, une version espagnole.

Elena: C’est une chose que nous pouvons pardonner aux anglophones comme langue maternelle. Mais nous ne pouvons pas vous pardonner. Mon Dieu.

Carlos: Oui oui. La vérité est que oui. C’est impardonnable.

Joseph: Elena, mais vous devez prendre en compte que cela nécessite des investissements. Et il faut, déjà en soi, sortir de nulle part, le type de page ou d’entreprise que Carlos et son équipe font, investir dans la traduction d’une page entière, ça coûte.

Elena: Je ne pense pas que ce soit une question capitale. Vous me direz, Carlos, s’il s’agit d’un problème de capital ou de marché. En tout cas, l’espagnol est la deuxième langue la plus parlée du Bitcoin, me semble-t-il, après les mots d’Andreas Antonopoulos, qui apprend l’espagnol afin de communiquer avec le marché hispanophone. Et il s’avère que Satoshi Games, qui est l’emblème des jeux à Satoshis, se révèle être en anglais? Mon Dieu, qu’est-ce que c’est?

Carlos: D’accord, d’accord. Mais bon, ne flattez pas votre âme, qu’il y a des intentions de le mettre en espagnol. Et ce n’est pas un problème pour les capitaux ou le marché. Eh bien, la vérité est que je peux peut-être m’échapper du côté du marché et l’utiliser comme excuse. Parce que, puisque la plupart de nos utilisateurs viennent des États-Unis, cela ne nous en donne pas le besoin. Et nous n’obtenons pas beaucoup de demande. En fait, je pense que personne ne s’est encore plaint du fait qu’il soit en anglais. Ce qui me surprend aussi.

Elena: Eh bien, veuillez noter ma première plainte. Je ne sais pas où je peux signer dans le dossier de réclamation?

Carlos: Annoté. (rires)

Joseph: Ok

Elena: Parlez-moi de Satoshi Games. Dites-moi de votre vision. D’où cela vient-il? Comment avez-vous pensé? Comment l’avez-vous réalisé et bien, ce qui a signifié tout ce qui est devenu une référence.

Carlos: Bien sûr. Eh bien, au début, Satoshi’s Games était un projet à un niveau personnel, même, pour pouvoir interagir avec Bitcoin et le réseau Lightning, et apprendre à utiliser la technologie. Mais au final, c’était plus que cela et cela a fini par devenir ce qu’il est aujourd’hui, une norme de jeu vidéo au sein de Bitcoin. Et, au final, nous avons beaucoup pivoté, mon équipe et moi, pour voir comment cela nous différencie et quelle est l’essence même des jeux Satoshis. Et en fin de compte, ce qui finit par être, fondamentalement, est un produit dans le secteur des jeux, dans le secteur des jeux vidéo, dans lequel notre mission est de toujours promouvoir les économies circulaires, comme priorité numéro un. Cela signifie que l’argent devrait entrer comme il devrait sortir et qu’il devrait y avoir une économie circulaire.

Au lieu d’être linéaire, comme c’est actuellement le cas dans 95% des cas de jeux vidéo, où il est simplement linéaire et l’argent ne va que du consommateur au produit qu’il consomme. Et là, la ligne se termine. Il n’y a pas d’option, il n’y a pas de possibilité d’existence d’un flux circulaire d’économie, comme cela se produit peut-être dans les produits les plus physiques, comme Apple le fait avec ses produits, que vous pouvez livrer votre produit et au moins vous pouvez recevoir une remise . Donc, ce type de relations circulaires est ce que nous souhaitons promouvoir dans les jeux. Et bien, il y a plus. Il y a plus d’options après cela, mais c’est la priorité numéro un.

Elena: Il semble que ce soit un peu d’honneur, c’est une page de jeu basée sur les graphismes 8 bits, au tout début des jeux vidéo, où les joueurs faisaient partie du jeu lui-même, et en même temps ce sont eux qui l’ont fait courir, le répandre. Comme une sorte de récréation communautaire, ce qui est un peu la même chose que ce que nous voulons faire avec le bitcoin. Une communauté de base d’intérêts mutuels, et qui rapproche également ces deux communautés. Celui des jeux et celui du Bitcoin.

Carlos: Oui Satoshi’s Games a été le premier produit que nous avons lancé pour tester un peu le marché, et s’il y avait des utilisateurs prêts à interagir avec Lightning dans les jeux. Et s’il est logique de continuer à parier là-dessus. Nous avons donc construit un produit dans lequel nous nous sommes concentrés sur un profil psychologique du consommateur, dans lequel il s’agissait de joueurs ayant eu une relation avec des jeux dans le passé, et c’est pourquoi le style 8 bits, le style pixel. Et qu’en ce moment, les jeux que vous avez utilisés dans le passé reviennent maintenant comme une nouveauté, et en plus de cela, si vous êtes un adepte ou suivez Bitcoin, vous allez l’aimer beaucoup. Parce qu’il rassemble son passé mélancolique des jeux qui étaient avant les classiques, comme Super Mario, ou des jeux actuels comme Candy Crush, ou des jeux qui sont rétro pixel avec la technologie actuelle et nouvelle, dans lesquels ils font un match parfait, pour pouvoir rendre l’expérience de jeu maximisée. Ou encore plus addictif, dans certains cas.

Joseph: Oui Il y a une raison pour laquelle toutes les consoles anciennes mais remasterisées sont sorties en ce moment, pour ainsi dire. Comme la Super Nintendo, etc. Et ils se sont vendus comme des petits pains. Cela ressemble à un bon marché.

Carlos: Nous avons également remarqué que le style rétro de cette époque est également devenu à la mode, et nous parions également sur lui. Ainsi, comme vous l’avez mentionné, Nintendo, PlayStation ou une puissante société de jeux vidéo ont également lancé des verticales de leurs produits dans une version rétro à l’ancienne.

Joseph: C’est comme ça.

Elena: Et quel est l’âge de vos joueurs? Avez vous une idée Parce que cela donne l’impression que la cible serait des gens mélancoliques, comme je pourrais l’être. Parce que c’est moi que j’ai vu, et j’ai 50 ans, j’ai vu naître ces jeux.

Carlos: Eh bien, en général, ils sont généralement autour de 24 à 38, la moyenne. Habituellement, ce sont généralement des adultes, dans lesquels même certains d’entre eux ont des enfants, puis ils mettent un peu les enfants à essayer le jeu. Parce que ce sont des jeux avec lesquels ils ont grandi, ce n’est que maintenant la version du jeu, et cela vous garantit non seulement de gagner des bitcoins, mais d’interagir de manière simple avec la même technologie que le même père est enthousiaste. Ce cas est vu très fréquemment dans les Jeux de Satoshi.

Elena: C’est comme un héritage.

Carlos: Oui Comme un héritage de souvenirs qui est transmis de génération en génération, mais il est transféré vers un nouveau concept, qui est l’interaction avec Bitcoin dans le jeu. Ce qui, en tout cas, c’est le parent ou la personne qui est généralement en charge, est celui qui est enthousiaste à propos de cette ère de Bitcoin de l’économie.

Elena: Même qu’ils ont des enfants. Avez-vous entendu José? Vous êtes entré dans cette catégorie.

Joseph: Oui Totalement (rires).

Elena: La vérité est que l’intersection de ce diagramme de Venn est très intéressante. C’est un public très limité, très particulier. Et en même temps, cela semble être une idée qui évolue et marche, que cela fonctionne.

Carlos: Oui Mais c’est un très petit public. Parce que nous parlons qu’il s’agit d’un produit conçu exclusivement pour les joueurs, pour les joueurs, pour les personnes qui jouent à des jeux vidéo au sein de la communauté Bitcoin, au sein de la communauté Lightning Network. Et cela rend les choses un peu compliquées, car vous ne pouvez atteindre que ces types d’utilisateurs. Voilà donc le profil de ce produit particulier, mais pas les autres que nous avons.

Elena: Comment ça se passe? Comment ça se passe avec Lightning Network? Les gens apprennent-ils à utiliser Lightning Network avec les jeux de Satoshi?

Carlos: Oui Il y a beaucoup de gens qui utilisent Lightning Network, ou qui l’ont entendu mais ne l’ont pas utilisé auparavant. Il y a même des gens qui n’étaient même pas Bitcoin, et nous les avons mis plus clairement dans le bitcoin pour le jeu. Autrement dit, de la même manière qu’Andreas Antonopoulos a un format très unique de pouvoir éveiller la curiosité de personnes qui ne sont pas à l’intérieur du bitcoin, et puis elles commencent à apprécier cette technologie, nous le faisons de la même manière. Seulement que notre format n’est pas des discussions, ce ne sont pas des discours, ni des événements. C’est un jeu, c’est une carte, c’est un puzzle, c’est une activité interactive, dans laquelle vous avez vos défis ou vos défis, et vous avez aussi vos avantages et vos prix, comme dans n’importe quel jeu. Seulement avec une technologie qui garantit plus de liberté économique, pour ainsi dire.

Elena: Bon. Si je comprends bien, en novembre de l’année dernière, ils ont dû lancer une version 2.0 parce qu’ils avaient déjà déverrouillé le badge “attaque attaque”

Carlos: Oui Eh bien, la version 2.0 comprenait également des améliorations au niveau de la conception, une nouvelle interface, plus de jeux et un marché plus étendu, où il y a plus d’avatars et d’autres. Et puis il y avait aussi des problèmes de sécurité, dans lesquels il y avait une certaine friction lorsque les utilisateurs tentaient de retirer de l’argent, et à la fin nous avons dû le réduire à un système beaucoup plus manuel. À un système dans lequel les utilisateurs qui sont vérifiés, pour ainsi dire, dans lesquels ils sont surveillés lorsqu’ils utilisent la plate-forme et la fréquence à laquelle ils retirent de l’argent de la plate-forme, qui est entre les minimums et maximums établis. Or, lorsqu’un utilisateur échappe évidemment à ces minimums et à ces maximums, une infraction se produit évidemment et il est bloqué de la plateforme. Ces nouvelles améliorations ont donc été mises en œuvre dans la nouvelle amélioration 2.0, que nous avons publiée en novembre, comme vous l’avez mentionné.

Elena: Et que s’est-il passé? Qu’est-ce qui vous a incité à mettre en œuvre cette caractéristique à temps? Y a-t-il eu une attaque?

Carlos: Oui Il y a eu certaines attaques. Fondamentalement, un utilisateur a essayé, ou bien, créé un bot qui n’arrêterait pas de créer des comptes et de jouer, gagnerait au maximum et le retirerait automatiquement. Et c’était constamment. Donc, ça n’a pas arrêté de créer de nouveaux comptes, ça n’a pas arrêté de jouer comme un bot, et bien. En fin de compte, ce que nous avons fini par faire, c’est de passer à un système plus manuel, où il y a plus de contrôle et une bien meilleure surveillance, puis nous avons vu la direction. Parce que dans Lightning, les transactions sont privées, mais elles passent par des canaux publics et les nœuds sont également publics. Nous avons donc pu déterminer les nœuds vers lesquels ce pirate ou cette personne envoyait de l’argent depuis la plateforme. Et comme lorsque vous allez effectuer un retrait au sein de la plate-forme Satoshi’s Games, au niveau architectural du fonctionnement du réseau Lightning, vous recherchez d’abord la route vers le nœud, et si le nœud vers lequel l’argent devait être retiré pour les temps futurs, c’est l’un des nœuds qui était déjà sur liste noire. Parce que nous avons annoté les nœuds dans les listes noires, et parce que nous avons déterminé, ce nœud et celui-ci ne retirent pas le paiement.

Donc, cela nous amène à maintenir une liste noire de nœuds que nous considérons comme des pirates d’une fraction, et que nous pouvons à tout moment rendre publics ou même négocier. Et cela cause le niveau de technologie du réseau, nous avons des nœuds identifiés comme ayant fait des fractions ou des activités suspectes au sein de la plate-forme.

Joseph: Wow. Eh bien, je comprends que c’était une réponse exacte à ces attaques et à partir de là, ils ont profité et mis à jour la page, non?

Carlos: Oui, nous avons mis à jour la page, nous avons créé un système plus manuel à la fois, nous avons détecté les nœuds vers lesquels ces attaques se dirigeaient, et maintenant ces nœuds sont bloqués. Donc, si vous êtes le propriétaire de ce nœud, ces pâtes ne vous parviendront pas. Cela signifie que n’importe quel nœud peut être recréé à nouveau, non? cela peut être le cas

Elena: Oui biensur.

Carlos: Mais dans ce cas, il faudrait synchroniser tous les blocs, et cela prendrait beaucoup de temps. Et je le referais sur la plateforme Satoshi’s Games, mais comme le système n’est plus automatique, ce nœud serait à nouveau sur liste noire. Et il en serait ainsi sans fin. Ce type de réduction de moitié ayant déjà été supprimé, nous n’aurons aucun problème, ni aucun problème à ce jour. Je ne pense pas non plus que nous nous concentrions actuellement sur le développement du jeu de Satoshi. Le produit y reste comme produit ou comme label de reconnaissance, mais nous nous concentrons maintenant sur d’autres développements.

Joseph: J’allais juste vous poser des questions à ce sujet, Carlos. En ce moment, sur quoi travaillent-ils? J’ai vu, par exemple, le Light Nite, je pense qu’il est prononcé comme ça, et cela me rend assez curieux, de pouvoir le jouer à l’avenir quand ils le sortiront. Et, je ne sais pas sur quoi d’autre votre entreprise travaille en ce moment.

Carlos: Oui Vous avez frappé le clou sur la tête. Actuellement, notre équipe se concentre sur le développement et la commercialisation du produit Light Nite.

Elena: Eh bien, dites-nous ce qu’est Light Nite?

Joseph: Exactement.

Carlos: D’accord, très bien. Je commence. Eh bien, Light Nite fait d’abord ce qui ressemble à l’évolution organique de ce qu’étaient les Jeux de Satoshi. Nous étions avec Satoshi’s Games depuis longtemps, cherchant à voir s’il y avait un marché, comme je l’ai dit précédemment. Et quand nous avons vu les résultats de ce test sur le marché, ils étaient incroyables. Et, parce que nous avons décidé d’héberger beaucoup plus de ressources dans un seul jeu et de tout miser sur ce jeu, qui comprend toutes les caractéristiques positives qui ont affecté le jeu Satoshi’s Games à ce jour, et sur la base de ces commentaires, créer la bombe. Et c’est ça. Light Nite est la bombe, du point de vue commercial que nous avons.

C’est un jeu comme Battle Royale, comme Fortnite comme MatchNZ1, comme playerUnknown. Il existe plusieurs jeux similaires, c’est le même. Il a la même mécanique de Battle Royale, seulement il inclut une économie circulaire dans le jeu et un mode compétitif dans lequel les utilisateurs interagissent beaucoup mieux économiquement, avec beaucoup plus d’incitations, et avec une flexibilité et beaucoup plus de liberté lors du jeu. Quelque chose que je n’ai vu dans aucun autre jeu en ce moment. Voilà donc Light Nite.

Joseph: Je suis curieux. En d’autres termes, comment l’économie circulaire serait-elle implémentée dans le jeu? Ce à quoi je peux penser le plus serait comme vendre et acheter des armes personnalisées, de style Counter Strike.

Carlos: Bien sûr. c’est très simple. En fait, c’est une bonne question à laquelle il est très facile de répondre. Je vais même te poser une question

Elena: Ce n’est donc pas une bonne question, si c’est facile de répondre (rires).

Carlos: Non, c’est une bonne question pour les suivants, c’est une bonne question qui mènera à une bonne réponse qui générera alors une meilleure question. Donc, c’est très simple. Tout comme dans Fornite, vous pouvez acheter des skins, d’accord? Nous pensons que chez Lightning, vous pouvez les vendre. Et non seulement, en plus de cela, mais nous croyons en notre vision, c’est que tout comme vous pouvez vendre les skins à d’autres joueurs, vous avez la possibilité de retirer vos bénéfices de la plateforme, dans un format dans lequel je ne peux pas modifier ou peut manipuler ces fonds. Que tu n’as pas à me faire confiance, que c’est ton argent et que tu as le courage. C’est déjà circulaire parce que l’argent entre et sort. Actuellement, dans des jeux comme Fortnite ou H1, vous pouvez acheter des skins, mais vous ne pouvez pas les vendre. Dans d’autres jeux, comme Counter Strike, vous pouvez les vendre, mais vous ne pouvez pas les vendre pour une devise non manipulable. Vous pouvez les vendre pour un solde, comme le solde de tiges, ou comme le solde de toute autre plate-forme qui garantit seulement de l’utiliser dans cette économie linéaire, qui est ce fournisseur.

Maintenant, c’est la première étape pour pouvoir garantir une économie circulaire, mais il nous faut ensuite une incitation qui assure que cette économie circulaire est saturée, en ce sens qu’elle est très active. Nous avons donc tous réfléchi ensemble pour réfléchir à ce que les gens ont vraiment aimé dans Fortnite? Et qu’est-ce qui passionne vraiment les gens de Satoshi Games? Et nous avons conclu que la création d’un élément de rareté, au sein d’une économie déjà rare en elle-même, comme le Bitcoin et ses 21 milliards, peut générer un nouveau mode de jeu avec de nouvelles mécaniques d’incitation dans lesquelles vous pouvez parier sur vos propres capacités. Si vous voulez vraiment parier ou jouer avec classement, ou jouer comme un pro. Mais, sinon, vous pouvez toujours jouer au mode de jeu occasionnel, qui est un mode dans lequel vous pouvez jouer et bien, vous obtenez des points ou des skins en jouant, peu importe si vous gagnez ou perdez. Vous avez passé un bon moment, vous avez joué comme dans Fornite et vous avez toujours vos skins en fin de partie. Mais le bien est dans le sable. Le sable est le plus intéressant, car il y a une grande incitation à jouer et même une dépendance à jouer.

Joseph: Je suppose que vous voulez dire du sable, comme dans de nombreux jeux vidéo dans lesquels s’ils réussissent un tel défi, vous gagnez tel ou tel objet de valeur, quelque chose comme ça?

Carlos: Non, non. Cela revient plus à dire une phase de bataille. Dans lequel, vous passez X missions et vous avez un objet. Ce que nous appelons l’arène, est un mode de jeu combinatoire, dans lequel lorsque vous commencez à jouer, vous ou votre équipe, selon que vous jouez seul ou en groupe, faites du matchmaking, c’est-à-dire qu’ils correspondent au jeu avec des gens qui avoir, pour commencer, votre même niveau de capacité, votre même niveau de rang, et avec les gens qui l’ont ici ou qui portent des Skins, d’accord? et ont la même valeur sur Skynet. En d’autres termes, si je vais avec mes skins en ce moment et que mes skins valent 5, je ferai un matchmaking avec des gens qui ont des skins de valeur 5, environ.

Joseph: Ok

Carlos: En fin de compte, cela signifie que dans ce jeu, nous nous sommes tous réunis avec des skins et avec le même niveau de compétence, d’accord? Ce n’est pas que je sois au rang d’argent et que vous soyez au rang d’or, non. Nous avons tous le même niveau de compétence, et lorsque nous jouons, si vous jouez peut-être avec votre équipe et que vous avez une confrontation avec une équipe ennemie et que vous les tuez, parce que les peaux ou les objets que ce groupe ou cette personne porte, tombent au le sol va bien? Et dans ce jeu, cette personne vient de perdre le jeu et de perdre sa peau à ce moment-là, d’accord? Maintenant, si l’utilisateur prend les skins et parvient à gagner le jeu, il les prend sur son compte où il peut ensuite les vendre, d’accord?

Joseph: Ok C’est assez intéressant

Carlos: Mais la chose intéressante vient quand personne ne prend ces peaux, et ça arrivera. Parce que si personne ne prend ces peaux, pour une raison quelconque, qu’il y ait une escouade de sbires qui approche ou qu’il y ait une bataille, cette peau reste là, d’accord? Et après le match. Dans tout le suply de ce genre de peau basse. Donc, il y a déjà moins de peau, ce qui la rend rare en jouant. De cette façon, le marché et la communauté décident ainsi du prix de cette peau.

Elena: Wow.

Joseph: OK OK. Je veux dire, ça brûle et tout. Soit il brûle, soit il est perdu s’il reste dans le sable. Cresson (rires).

Carlos: Ce qui est curieux, du point de vue stratégique et des compétences, c’est que vous avez un () dans le jeu, non? Et vous pouvez transporter un objet X, des armes X, le classique. Comme n’importe quel jeu. Et quand vous tuez un ennemi et que vous choisissez son butin, ses peaux dans le sable, vous devez prendre une décision stratégique, si vous voulez cette peau qui vaut X, d’accord? ou si vous préférez vraiment une amélioration de l’arme qu’il porte ou si vous voulez la prendre. Et vous devez décider, car vous avez un espace limité pour ce que vous pouvez transporter dans votre sac à dos. Et tout cela en une fraction de seconde, ou en très peu de temps, où un autre ennemi vient et s’approche de vous. Donc, vous devez prendre des décisions très stratégiques en très peu de temps pour pouvoir gagner la bataille, ou le jeu, à la fin. Parce que cela ne vaut rien que pour être gourmand, vous prenez toutes les peaux quand vous pouvez choisir une mise à niveau d’une arme, et vous perdez à cause de cela, perdant toutes les peaux que vous aviez.

Elena: Le vôtre, et ceux que vous avez volés à l’autre et ceux que vous avez récupérés. Tout est perdu à la fois.

Joseph: Et vous perdez votre butin et bien, c’est comme ça qu’il a tout perdu. (rires)

Carlos: Tout à fait. Mais ce n’est que dans le sable, je veux dire. Ensuite, il y a le mode décontracté, dans lequel il y a des événements, il y a un œuf de Pâques, il y a des bitcoins cachés là, il y a plusieurs pièces également cachées par le jeu. Il existe de nombreux événements en soi en mode décontracté, dans lesquels vous ne jouez que pour le plaisir. Vous ne jouez que pour le plaisir sans avoir à perdre quoi que ce soit pas cher et cela ne vous altère pas au niveau des nerfs, du stress. Mais c’est un jeu pour se détendre.

Joseph: En ce moment quel est le statut du jeu? Quoi de neuf? Est-il déjà en cours de test? Quand sortira-t-il Je veux dire, comment se passe le jeu?

Elena: Telle est la question. Quand? Quand avons-nous le jeu

Carlos: D’accord alors. L’état du jeu est en cours de développement. Nous venons de lancer la plate-forme Web sur laquelle vous pouvez commencer à acheter / vendre des skins, ainsi qu’un système de parrainage, de sorte que chaque fois que vous pouvez inviter votre équipe au jeu, vous gagnez du bitcoin, dans un système de stack pack, et aussi gagner des skins.

Joseph: Génial.

Carlos: Et puis, lorsque vous invitez un joueur, ou lorsque vous invitez votre équipe, ils reçoivent une grande remise et ils reçoivent également un skin si vous les invitez. Parce que s’ils l’achètent normalement, le jeu serait plus cher, non? et il sortirait sans peau. Et c’est maintenant. Ce que nous allons lancer cette semaine, c’est cette plateforme. Vous pouvez également télécharger le jeu dès qu’il sera disponible le mois prochain, c’est-à-dire lorsque nous avons déjà lancé l’accès anticipé, le mode solo, le mode solo, le mois prochain.

Joseph: Génial. Et ce sera juste une plate-forme de bureau?

Carlos: Pour maintenant oui. Pour cette première version, qui est une version inachevée, c’est-à-dire un bref alpha. En d’autres termes, c’est une version très inachevée. Et, finalement, lorsque nous ferons le lancement mondial, dans un an, nous avons déjà une architecture pour pouvoir faire, déjà prévue, l’implémentation d’une plateforme mobile, comme Android ou iOS. Et puis, il y a l’adaptation pour les consoles. Mais c’est déjà pour l’avenir, les implémentations pour PlayStation, pour Nintendo.

Elena: Aha. Et un accès anticipé, où vous dites qu’il existe des liens de parrainage, jusqu’à quel jour de ce mois est-il disponible? Je dis, pour pouvoir mettre le lien dans la note de l’épisode et que les auditeurs de cette émission puissent s’y rendre.

Carlos: Bien sûr. Il est actuellement disponible. La plateforme a été lancée il y a deux jours.

Elena: Ok Ainsi, les personnes de cette offre de références ont encore une chance, de sorte que parmi elles, elles se fixent et livrent des skins entre des groupes d’amis et se réfèrent.

Carlos: Bien sûr. C’est entièrement fonctionnel. Et, en fait, déjà beaucoup de gens sur Twitter partagent déjà leurs liens, les gens achètent via ces liens, certains obtiennent des skins, d’autres obtiennent Bitcoin. Il est donc déjà en production maintenant. Il a déjà été publié et fonctionne parfaitement. En fait, les gens l’aiment vraiment.

Elena: Magnifique. Eh bien, c’est une bonne nouvelle pour nos auditeurs. Le lien sera, en plus de Twitter, qui est un no man’s land, dans les notes de l’épisode.

Joseph: Exactement. Carlos, j’ai une question ici. Pourquoi vous ou votre équipe avez-vous décidé d’utiliser Bitcoin comme monnaie? Je le consulte car, généralement, beaucoup plus d’activité a été observée dans ces types de jeux vidéo avec crypto-monnaies, axés sur Ethereum. Pourquoi avez-vous choisi le bitcoin contre Ethereum? pour ainsi dire. Ou à partir d’une autre plate-forme DPOS, comme Eos.

Carlos: Il y a plusieurs raisons. Je vais en dire cinq, mais il y a en fait plusieurs raisons.

Elena: (rires)

Carlos: Le premier est qu’au niveau technologique et d’évolutivité, il n’y a pas d’autre technologie que Lightning Network, qui fonctionne sur Bitcoin et fonctionne très bien, pour pouvoir effectuer des transactions instantanées même à moindre coût. Cela signifie que oui, peut-être qu’un joueur a gagné 0,003 euros, ou dollars, et l’autre gagne 30, en retirant de l’argent, ou en effectuant un achat car cela devrait être aussi juste que s’il avait gagné 3 ou si vous avez gagné 0,003. Pas de frais de transaction et également pour un effet immédiat. Au niveau technologique, c’est la première raison. La deuxième raison est au niveau du marketing. Autrement dit, je n’ai pas besoin de renseigner un joueur sur mon jeton ou sur un autre jeton qui n’est pas du bitcoin, car tout le monde connaît le bitcoin. Je n’ai donc pas besoin de ceux-ci pour passer par un processus éducatif. Il n’y a pas de pression aussi forte que si vous le deviez.

Une autre raison est qu’au niveau de la crypto-monnaie qui a le plus d’activité, c’est actuellement le bitcoin, et comme le nombre de portefeuilles à jour, les transactions. Donc, c’est une pièce qui en soi donne beaucoup de gameplay et donne beaucoup d’attraction. Cela nous convient donc beaucoup. La quatrième raison que nous avons, qui serait déjà à un niveau personnel puisque c’est ce que je crois le plus, qui est la seule chose qui puisse fonctionner en ce moment. Et toute mon équipe est très forte dans ce que je pense. Autrement dit, ils croient également que le bitcoin est la chose qui peut le plus durer, également en raison des chiffres, du nombre de transactions par jour, du nombre d’améliorations technologiques, des solutions, de l’innovation qui existe et de tout ce qui concerne le bitcoin. beaucoup plus solide que dans toute autre communauté.

Joseph: Et le cinquième? Je pense qu’un cinquième manque

Elena: (rires) Une fois arrivés au Bitcoin et le reste n’est plus rien, je pense que le reste est anecdotique, José. (rires)

Carlos: Bon, non. J’ai aussi le cinquième. D’autres technologies telles que Loom ou Ethereum, qui permettent de symboliser et de donner des actifs afin qu’ils puissent jouer eux-mêmes aux jeux, mais, c’est toujours un élément dans lequel, nous avons vu des jeux à 90% blockchain et 10% jeu, dans le comme un jeu de cartes basé sur la blockchain, ça peut être amusant. Mais il n’y a aucun avantage, pour ainsi dire, à commencer à utiliser une technologie autre que Bitcoin pour les jeux car il ne vous donne qu’un jeton, ou vous donne la propriété ou la propriété d’un jeton. Maintenant, si vous me dites que le jeu n’est pas capable de maintenir l’évolutivité, ou qu’il n’est pas capable d’avoir une grande bande sonore ou une animation, c’est-à-dire, si la technologie est tout aussi importante, comme valeur, vous devez choisir le bitcoin ou la blockchain, mais dans le jeu, aussi importante que la bande originale, aussi importante que l’animation, comme la mécanique du jeu, ne réussira pas. Du point de vue, le succès n’est pas déterminé parce qu’il s’agit d’une chaîne de blocs ou d’une autre, mais en raison de la combinaison que cette technologie et l’expérience de jeu sont aussi optimales que possible. Et je crois qu’avec toutes ces technologies, qu’il n’y a pas d’argent, c’est très difficile à réaliser à cause des frottements à l’entrée.

Joseph Je comprends. Inclusivement, l’une des critiques que j’ai entendues à propos de ces jeux, par exemple des cartes à jetons, est que oui, les utilisateurs ont la propriété ou la propriété dudit jeton, mais tous les jeux ont toujours un cycle de vie. Je ne sais pas si Carlos me corrige ici, où tout le monde se fait connaître et va et à la fin, alors qu’un autre jeu sort qui le déplace et bien, la propriété que vous avez perd également de sa pertinence.

Carlos: Bien sûr, cela perd de sa pertinence. En disant propriété, vous voulez dire que ça vaut le coup, je ne fais pas confiance au jeu et j’ai ma peau et c’est la mienne. Bien. Maintenant, le jeu est en version bêta, le jeu est normalisé et le jeu disparaît ou cesse d’exister, ou fait faillite ou en faillite. Donc, ok, il vous reste un jeton NFT dans votre compte MetaMask et c’est tout. Vous possédez un jeton qui n’existe pas, il est inutile car la seule valeur qu’il avait était dans un jeu qui n’existe plus en ce moment. Vous avez votre client MetaMask en ce moment, mais vous n’avez même pas d’échange où vous pouvez le changer car le jeu n’est plus là.

Joseph: C’est comme ça. C’est l’une des critiques que j’ai le plus vues de la part de l’industrie du jeu vidéo à propos de divers jeux de tokenisation sur blockchain et cela.

Carlos: Tout à fait. Totalement. Je l’ai vu. Pour cela, je ne donne pas une grande priorité à la propriété de la peau, plus que tout, car la sensibilité des joueurs est minime. En d’autres termes, si mes clients ou ma clientèle potentielle sont des utilisateurs de Fornite, que je veux mettre dans mon jeu plus que tout pour parvenir à une adoption massive du bitcoin, ces utilisateurs sont satisfaits d’un système dans lequel l’économie est linéaire et jouer tel quel. Parce que l’expérience de jeu est bonne. Autrement dit, ils ne sont pas sensibles à la propriété de la peau, à la propriété, ils ne sont pas sensibles à beaucoup de choses, en fait. C’est donc mon client potentiel pour le Light Nite. Ce n’est pas cette personne sensible à cause de la propriété de cette peau, car elle est esthétique. Donc, ce marché est très petit, d’accord? Nous parlons au meilleur de moins de 50 000 utilisateurs.

Alors, ça va. C’est un chiffre notoire, mais je parle d’un chiffre énorme. Nous parlons de tous les utilisateurs qui jouent à Fornite ou à n’importe quel Battle Royale en ce moment, à qui on peut garantir beaucoup plus d’incitations pour jouer au nouveau jeu, juste que vous devez leur donner la possibilité de faire quelque chose de nouveau.

Joseph: Très bien, vraiment. Cela semble assez prometteur. Je vais essayer d’être une personne à accès anticipé, voir comment et comment fonctionne le jeu.

Carlos: Super, super.

Elena: Je vais m’impliquer aussi. C’est vraiment très intéressant. Eh bien, sur la page Satoshi Games, qui est studio.satoshi.games, il y a Light Nite et il y en a un autre appelé Elixir. Vous venez de me dire que vous alliez vous concentrer sur Light Nite, alors qu’est-ce qui va arriver à Elixir? Qu’est-ce que l’élixir? et que fait-il là-bas?

Carlos: Bien. L’élixir est un produit que nous avons, mais nous l’avons toujours congelé, car il est trop tôt pour le lancer. Mais nous l’avons déjà là. En fait, nous l’avons présenté dans un hackathon et il a remporté le premier prix. Ça s’appelle le concours n ° 3, et ça s’est bien passé pour nous. Nous avons remporté le premier prix, et c’est pourquoi nous l’avons lancé, mais nous l’avons ensuite gelé. Elixir es una plataforma para la distribución y comercialización de juegos blockchain ¿vale?. Esto garantiza que, muchas veces las plataformas son muy restrictivas, por ejemplo Steem, si no utilizas su Stemm balance son un poco estrictos o escépticos, Ubisoft también si no usas los puntos de Ubisoft. Entonces ¿qué pasa con todos esos juegos en los que tienes que interactuar con una criptomoneda y al hacerlo, porque el juego está distribuido en una plataforma de juegos, estás cometiendo una infracción con la licencia de esa plataforma. Entonces, vimos que esto va a ser un problema de cara a que si esta industria ha evolucionado de esta manera, a la hora de comercializar los juegos tendrán este problema.

Entonces, decidimos crear una plataforma que funcione igual que Steem, pero que sea Bitcoin friendly y también blockchain friendly. De tal modo que si quieren distribuir sus juegos lo pueden hacer también, y también, adicionalmente, lo que añadiremos a esta plataforma es una API y una SDK también, para que puedas implementar tus juegos con Bitcoin, Lightning Network, de la misma manera tan sencilla en que se está implementando Light Nite o Satoshis.Games.

Elena: Amo la coherencia que tiene Satoshi Games. O sea, no solamente Bitcoin, sino la misma filosofía de Bitcoin una y otra vez en cada una de sus propuestas.

Carlos: Vale, me alegro mucho de conocer eso, de conocer lo que opinas.

Elena: Bueno en lo que valga mi opinión, me encanta encontrarlo, porque de verdad no es, aunque pareciera una tontería, pero no es frecuente.

José: Carlos, te quería consultar, como igual el nicho de bitcoin, hasta el sol de hoy, no es tan grande como lo son las industrias de los videojuegos, por decir algo, ¿qué fue lo que te atrajo a ponerte a trabajar en bitcoin, en Lightning Network y también en estos videojuegos?

Elena: Comienza desde el principio. Comienza con ¿cómo conociste Bitcoin?

Carlos: Si, buena pregunta. Bueno, pues por aquel entonces yo estaba en el High School, estaba en la escuela y mi hermano fue el que me introdujo a Bitcoin, pero por el aspecto económico ¿vale? por el aspecto especulativo de “oye, es una manera de invertir”

Elena: Vamos a hacernos millonarios pronto.

Carlos: Claro. “Es una moneda de internet, esto está subiendo, a lo mejor si compras un poco ahora, luego haces beneficios”. Entonces, ese fue mi primer contacto, allá en 2017, y no fue hasta años más tarde cuando yo empecé a seguir la tecnología. No a seguir el mercado. Entonces, estamos hablando que ya a partir de finales del 2016, entrando en 2017 fue cuando yo ya empezaba a seguir más la tecnología. Y fue ya a mediados del 2017 cuando decidí empezar a aprender más a nivel tecnológico de cómo funciona Lightning Network creando un proyecto que juntaba una de mis pasiones, que son los videojuegos, una de mis frustraciones, que es lo malo de cómo funcionan los videojuegos actualmente y el nuevo misterio de la tecnología de Lightning Network.

Elena: Una maravilla. Se supone que esa es la receta del éxito: un problema que tienes, y que tienen la capacidad de resolverlo. Seguro que otras personas lo tienen, y no tienen la capacidad de resolver.

Carlos: No, claro. Lo bonito de esto es que al final, es un aprendizaje, y cuando crees que has aprendido mucho, vuelves a aprender.

Elena: O sea, has visto un poco el arco de evolución de bitcoin y las cosas que han cambiado. Si entraste en el 2017 entraste justo en el boom en donde todo el mundo se quería hacer millonario, y el tema de bitcoin no era la tecnología sino el precio. Y a ti se te ocurrió ir a contra corriente y decir “no, el precio no. La tecnología”.

Carlos: Claro. No me fue bien, porque al final no piensas en el precio, porque no te interesa el precio, pero piensas en los avances tecnológicos y lo que supone eso para crear un nuevo producto con un sistema creativo de negocio y poder comercializarlo. Entonces, eso yo lo veo mucho más bonito.

Elena: Hay otros proyectos como el tuyo. Hay otra gente trabajando en juegos así. Porque Satoshi es, digamos, la referencia, la que todo el mundo comenta. No veo más gente como tú, y cosas como Satoshi’s Games en el mercado. En el mercado o en el ambiente.

Carlos: Bueno, hay otro chico que también es hispano hablante, de aquí también

Elena: ¡Yey! Punto para nosotros.

Carlos: (ríe) que, no sé si conocen la aplicación de Tipping.me.

Elena: Sí.

José: Sí, sí.

Carlos: Claro, el chico también es del sitio de donde yo vivo, el chico también es de España. Y eso, es un chico de aquí, también es hispano hablante. Para que los usuarios como tú, que cuando están leyendo tuits que te gusta tu dice “ah, mira. Me gusta este contenido. Le voy a regalar un par de Satoshis.” Y se lo das a su cuenta. No es el único que hay. Sé que hay otra gente que están haciendo lo mismo que yo hago. Están haciendo juegos en Bitcoin, están haciendo SDKs para que desarrolladores de videojuegos los implementen en sus juegos. Por ejemplo, Feebd es uno de ellos, luego tenemos a gente como Bitcoin Bounce que también hacen juegos con Lightning pero ya en móvil. Entonces, sí que está empezando a crecer dentro de Bitcoin la necesidad de Lightning Network, los proyectos de videojuegos, porque es evidente que Lightning y los videojuegos tienen un gran match. Se llevan muy bien.

Elena: Exactamente. o sea, ¿cómo sobrevivimos antes de Lightning? Es impresionante todas las puertas que se abrieron con eso.-

José: Bueno, o sea, antes habían videojuegos que usaba, que se yo, Counterparties que, por decir algo en teoría, si no me equivoco, era una cadena lateral o una segunda layer con bitcoin. Recuerdo que era Satoshi Island era uno, había una que era Spell of Genesis que tenía una especie de tokens basados en counterparties, y eso. O sea, lo que veo contigo, Carlos, es que Lightning Network más que nada le ha dado otra dinámica a todo este nuevo ecosistema o mundo de juegos con bitcoin, por ejemplo.

Carlos: Por supuesto, por supuesto. Incentiva mucho más la experiencia del juego, hace que tus usuarios, si les das X satoshis o una cantidad simbólica diariamente, esto hace que tus usuarios dejen de ser usuarios de otras plataformas, pero empiezan a ser usuarios activos de tu plataforma, lo que hace que tus métricas mejoran al tener usuarios más activos y hace que el juego vaya siendo mucho mejor. Entonces, eso al final trae un nuevo círculo de acción que, por ende, genera una gran cantidad de beneficios. No solo a nivel económico, sino también a nivel de crecimiento de la empresa, porque tienes más usuarios, a nivel de reconocimiento por medio de avances tecnológicos que supone tu empresa frente a otras que nos son capaces de ofrecerlo. Entonces, hay ciertos beneficios que son notables y desde mi punto de vista son muy importantes para tener. No solo en la industria de los videojuegos, sino como startup también.

José: Buenísimo. Por ejemplo, yo soy un usuarios del juego Thunder Games, ahora que lo mencionaste, y la verdad que es de lo más divertido para, que se yo, tengo que estar en una cola de espera para el médico, y por lo menos allí mato el tiempo en un momentico y allí me hago unos satoshis, que sí, son meramente algo simbólico, pero satoshis son satoshis, y día a día algo valen.

Carlos: Claro, claro. Por eso digo, algo que beneficie sin ser notable.

José: Y, bueno aquí viendo todo, técnicamente tú fuiste uno de los primeros utilizando Lightning en los videojuegos. Y ya me has mencionado varios casos de uso y eso, pero ¿qué crees que nos espera en el futuro? más adelante con este estilo de videojuegos basados en Lightning, Bitcoin y quizás otras criptomonedas

Carlos: Pues, yo pienso que va a haber mucha más variedad, y que eso va a traer mucha más competencia y que va a haber una gran competición por innovar y por quién ofrece el mejor producto y de quien ofrece el producto pero lo comercializa de mejor manera. Entonces, eso va directo al final a los estándares de los usuarios, las expectativas de los estándares de calidad se eleven muchísimo, haciendo que al final cualquier producto después de esta competición, o de esta gran escala competiciones que podrían ocurrir entre bitcoin o de cualquier criptomoneda, que salgan productos que cada vez sean más brillantes, más pulidos y que al fin y al cabo no solo satisfagan a la comunidad de cripto o de blockchain, sino que además incluyan mecanismos para que la gente que no es de esta comunidad, los nocoiners, entren al mundo cripto por este formato de producto.

José: Bueno, buenísimo. Eso suena a un buen futuro. O sea, podemos esperar ver eSports con premios en Bitcoin y así ¿no?

Carlos: Por supuesto. Desde luego que creo que sí.

José: Sería buenísimo leer de repente una noticia así como “Torneo Light Nite” o “torneo mundial: un bitcoin de premio” o algo así. Sonaría super atractivo y llamativa la cosa.

Carlos: Claro, eso lo tenemos pensado hacer. Solo que más adelante. El hecho de hacer eventos a gran escala

José: No, claro.

Carlos: Ahí si es difícil, pero la cosa se pone hasta más interesante a nivel de producto.

José: Si. Yo supongo que primero necesitas una masa crítica, usuarios fijos, digamos, ya enamorados de tu producto para poder hacer algo así. Pero es algo muy interesante. O sea, a mi me emociona ver que suceda en el futuro.

Carlos: Igual. Igual por mi parte.

José: Carlos, ¿ahorita estas concentrado en Satoshi’s Studios como tal? ¿o tienes otro proyecto en mente aparte? Y también me intriga un poco algo que no te pregunté antes. Pero primero responde esas preguntas y luego te hago las otras.

Carlos: Vale. Si, actualmente estoy enfocado full time en Satoshi’s Studios.

José: Ok. ¿Ahorita cómo se sosteniendo Satoshi Games? O sea, porque el sistema de negocio entiendo que ahorita es puro desarrollo ¿no? Entonces, no has empezado a tener un flujo de caja entrante aparte del financiamiento, supongo.

Carlos: No. Tenemos financiación privada, y luego, además tenemos un flujo de caja constante y mensual debido a que el juego se puede comprar.

José: Buenísimo.

Carlos: Y hubo gente que compró el juego en estado de pre orden, pero bueno, esas ya son una venta directa. Y luego, además, debido a este recién lanzamiento que hemos hecho hace días con la plataforma web donde se podrá descargar el juego y el sistema re referidos, además de la compra y venta de skins, es un punto directo de ingresos, ya que con eso puedes comprar skins, que al final es un ingreso directo para satoshis.

José: Ah, o sea, Satoshi’s Games se va a quedar con una comisión de los intercambios.

Carlos: Claro.

José: Ah, no. Buenísimo.

Carlos: A ver, actualmente no está el sistema de intermediación, pero actualmente los skins se están vendiendo de Light Nite a los usuarios. Esto es lo que ya está actualmente implementado. Por eso ahora mismo ellos compran skins, pero actualmente no está implementada la plataforma que les permite venderlos. Y por ahí eSport donde se hace la comisión. Y actualmente no hemos ni oficializado ni finalizado el número total de la comisión que será, pero allí ya simplemente lo decidiremos. Pero actualmente ya los beneficios son netos, porque es un venta directa.

Elena: Ok. Todo lo que oigo me gusta y me entusiasma. Necesito un personaje que sea como yo. Una señora sabia, bruja, que no sea a los golpes la cosa.

José: Con una taza de café en la mano y un vaper en la otra.

Elena: Con un cigarro. Y un cigarrillo en la otra (ríe) Vendo consejos de skins (ríe).

José: Las palabras son palabras.

Elena: (ríe) Tal cual.

José: Bueno, o sea, viendo los videojuegos últimamente, los skins se han vuelto super creativos, la verdad. Hay cada skin más loco que el otro y bueno. Capaz Carlos te tome la palabra.

Elena: Es que es impresionante. He buscado cosas así. Bueno, yo no soy particularmente una jugadora de juegos de rol, pero mis hijos sí. Y les pregunto “Coye, ¿no hay alguien así?” y ellos me dicen “No. No hay”. Evidentemente el mercado de gente como yo no es un mercado significativo todavía. Pero ya llegaremos allá.

José: Si, bueno. Ahorita los skins así más notables ya los usan hasta para disfraces. He visto, que se yo, un malvavisco con caras de muerte y cosas así.

Carlos: Si, si. Hay muchas skins para dar y regalar. Hay muchas cosas para ofrecer en skins.

José: Si, son mercados enormes. Yo entiendo que, por ejemplo, yo soy jugador de League of Legends y coye, para mantener la industria que ellos han mantenido y por tanto tiempo, entiendo que gran parte es por eso. Por la venta de skins, accesorios, lamparitas, cosas, imagen. Y wow, es un mercado inmenso.

Carlos: Si, si. como todos.

Elena: Carlos ¿qué ves en el futuro de Bitcoin? porque ya nos echaste el cuento del campo de los juegos. ¿Qué ves en el futuro? Ahorita hubo una caída del precio. La gente está entrando en pánico. Se tiran por los balcones y dicen “no puede ser, ya viene el halving, debería estar subiendo, pero está cayendo”. Entonces, ¿qué crees tú que va a pasar?

Carlos: Uff. Pues, al verdad es que nadie lo sabe, y yo tampoco lo sé. No puedo hacer predicciones sobre el futuro porque no me dedico mucho al precio, me dedico más a la tecnología, no tengo ni idea de cómo funcionan realmente los precios dentro de Bitcoin, ni por qué suben ni por qué bajan. Lo que sí puedo decir es a nivel tecnológico lo que yo pienso que puede ocurrir, pero tampoco creo que pueda dar tampoco una afirmación a futuro largo. Cuando me hacen esta pregunta yo siempre contesto lo mismo, y es que yo te puedo decir más o menos lo que veo en el futuro, pero realmente te estoy diciendo lo que puedo ver de un mes a tres meses. Parce que? porque me siento que cuando hablamos de este producto, que cuando yo tengo el móvil viejo y pesado de Nokia que es como un ladrillo y me dicen “¿tú cómo ves el futuro de los móviles?”

Elena: (ríe).

Carlos: ¿y yo que digo? “No, bueno, yo pienso que a lo mejor tienen más batería, a lo mejor pesan un poco menos”. Pero no me imagino que tengan un móvil con el que puedo entrar a llamar, o puedo sacar dinero, o que puedo pagar con el móvil o mi móvil es táctil. O sea, yo no me imagino toda esa cantidad, porque es tan exponencial el cambio que solo me imagino a corto plazo creyendo que es el futuro.

Elena: Si. La ciencia ficción es una ciencia muerta.

José: Carlos, ya que estamos hablando de lo tecnológico ¿tú crees que se llegará a implementar, no sé, de aquí a uno o dos años, las firmas Schnorr? O sea, todo eso que ahorita como que en bitcoin es lo que más se está hablando.

Carlos: Si. Yo pienso y espero que eso sería algo interesante que la valoración por parte del Core y su aplicación para el desarrollo sea la más positiva para que se implemente lo antes posible. Pero, puede tardar tiempo, debido a que en Bitcoin Core la innovación es más sólida, es más purista, y se hace de una manera mucho más precavida, que si fuera en otras cadenas o en otras capas, como Lightning Network donde si se hacen avances impresionantes de mes a mes. Pero aquí no. Aquí todo esto es más purista y es más lento. Y pueden pasar un año o dos o cuatro incluso. Entonces, espero que sea lo antes posible, pero no pienso que esto sea necesariamente malo. Yo pienso que esto es algo bueno que tiene, el que sea tan purista y que sea tan precavida la manera en la que se desarrolla bitcoin.

Elena: Si, si. Eso no es un bug. Es una característica. Además de Lightning Network ¿qué otras soluciones como de segunda capa ves con futuro?

Carlos: Pues, estoy un poco perdido en otras porque estoy centradísimo en Lightning. Entonces, no podría decir ninguna, porque no conozco muchas

Elena: Como Lightning

Carlos: No conozco ninguna tan bien como, a lo mejor como puede ser con Lightning, que pueda visualizar más allá. Entonces, no podría decirte con certeza otra. Te tendría que decir que no sé, que solo confío en Lightning ahora mismo porque me dedico a ello y estoy super enfocado y super centrado al punto que puedo afirmar con seguridad que creo en ello, en la tecnología de Lightning.

Elena: Bueno, entonces nos anotamos con Lightning entonces. Y sobre todo con Lightning en Satoshi Games. Ahora, para ir cerrando Carlos, ¿qué ves en el futuro? ¿qué necesitamos decir o conversar que no hayamos conversado ya? ¿qué te parece a ti interesante que no hemos tocado?

Carlos: Bueno, yo pienso que hay mucha innovación respecto a la infraestructura de la red, que está pasando, y si no lo sigues no te das cuenta, pero hay muchísima innovación en el campo de Watch Towers, de canales, de administración, Hyperloop. Hay muchos conceptos que se están introduciendo nuevos. Ahora mismo Azure Strike, con el que puedes pagar desde tu cuenta de banco mediante Lightning. Entonces, hay cosas tan innovadoras ahora mismo que es un momento espectacular para poder investigar y para poder estar al día haciendo research. Entonces, van a haber cosas muy, muy buenas. Y creo que ahora es un momento muy bueno para estar en Lightning, porque creo que este año Lightning va a traer aplicaciones muy interesantes.

Elena: No tocamos el tema de la regulación de las criptos en España, y todos los problemas que está trayendo la necesidad que tiene España de regular las criptomonedas. No te ha tocado a ti.

Carlos: No, no. Más que nada porque ahora mismo en España, si tu tienes bitcoin y mantienes bitcoin, no está regulado, en el punto de vista de que no es ninguna infracción. Ahora, si tienes bitcoin y, obviamente, lo cambias a la moneda local de España, al euro, pues obviamente se ve aplicado como aumento del patrimonio y tienes que declarar ese aumento. Tienes que declarar como cualquier otro tipo de bien, ya sea oro. Es como que vas y tienes el oro, y vendes el oro por unos euros, y entonces esos euros tienes que declararlos e ir y pagar los impuestos. Pero si no, si tienes el oro o tienes el bitcoin y te quedas el bitcoin es como un bien ausente de tasas.

Elena: Como si fuera un commodity, no una moneda.

José: A mí se me ocurre una última pregunta, ya que mencionaste sobre el otro hispano de Tipping.me ¿Cómo es que a él en Tipping no le afectó lo de la regulación, creo que la Europea, cómo le afectó a Bottle Pay? Si sabes, o sea, se que ni siquiera es tu campo, pero lo digo por si sabes de carambola, como dicen.

Carlos: Si. Yo no creo que a él no le haya afectado. De hecho, yo creo que él está ahora mismo, no he visto noticias de Tipping, y yo creo que más que nada porque Tipping primero se tiene que consolidar como legalmente sano, y luego veremos. Yo creo que él, ahora mismo por la legislación que tiene en España, no está cometiendo ninguna infracción, pero la legislación europea mete presión a la española, y es ahí cuando él tendría que articular en nuevos mecanismos para poder estar de manera sana, legalmente hablando. Entonces, La verdad es que hace mucho tiempo que no hablo con él, pero no creo que le vaya a afectar de manera negativa. O al menos eso pienso.

Elena: Bueno. Carlos, quiero agradecerte el tiempo que nos has dedicado, felicitarte por tu proyecto, porque de verdad que es una cosa muy bonita además de, no sé, negocio, innovadora, que sirve a la comunidad, que enseña el uso de Lightning Network, que atrae a las nuevas generaciones a esta nueva tecnología y que, además, se centra en lo importante. Les hace olvidarse del precio, que eso no es lo que importa. Así que, bueno, muchas gracias por regalarnos tu tiempo en este episodio

Carlos: El placer es mío. Ha sido un placer haber estado aquí de invitado en este Podcast y estar con vosotros en este tiempo.

Elena: José, gracias.

José: Agradecido Elena y Carlos, un placer.

Elena: Y a nuestros oyentes, gracias por escuchar.