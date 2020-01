Carpetright devient privé au milieu de l’exode des salles de conférence

Trois autres administrateurs non exécutifs ont également quitté le conseil d’administration de Carpetright à la suite de la prise de contrôle

// La chaise Carpetright se retire après que l’entreprise est devenue privée

// Les actions de la société sont suspendues suite au rachat par Meditor Fund

Carpetright a révélé que son président Bob Ivell avait démissionné après que le détaillant soit revenu à la propriété privée après 26 ans.

Le plan d’arrangement approuvé par le tribunal, qui prévoyait que le prêteur Meditor Fund prenait le contrôle total du détaillant, est entré en vigueur vendredi et a vu Ivell partir suite à la prise de contrôle.

En novembre, Carpetright a accepté une offre publique d’achat de Meditor, qui évaluait le détaillant de revêtements de sol à environ 15,2 millions de livres sterling, soit 5,00 pence par action.

Au total, 80% des actionnaires ont voté en faveur de la résolution d’approuver l’offre lors d’une réunion la semaine dernière.

Les actions de Carpetright ont été cotées pour la dernière fois à 5,04p chacune. Les actions de la société sont désormais suspendues et seront annulées à compter de vendredi.

Parallèlement, un groupe d’administrateurs non exécutifs a également quitté le conseil d’administration de Carpetright à la suite de la prise de contrôle, notamment Jemima Bird, Pauline Best et David Clifford.

En octobre, des rapports ont circulé selon lesquels Meditor avait proposé d’acheter le détaillant pour éviter qu’il ne s’effondre en raison de la dette.

La dette nette de Carpetright devait augmenter entre 40 et 50 millions de livres sterling en décembre, Carpetright indiquant qu’elle avait besoin de 80 millions de livres sterling pour financer sa stratégie de redressement.

Ivell avait initialement soutenu l’offre Meditor à l’époque.

“Nous pensons que l’offre Meditor est dans le meilleur intérêt de toutes les parties prenantes”, a-t-il déclaré.

«Bien que nous ayons réalisé des progrès significatifs dans notre plan de redressement pour le groupe Carpetright, notre capacité à investir dans l’avenir de l’entreprise a été limitée dans un contexte de limitation des clauses restrictives bancaires et d’un marché de consommation très difficile.

«Avec une entreprise recapitalisée et le soutien d’un nouveau propriétaire engagé avec les ressources pour investir à long terme dans Carpetright, nous pourrons achever notre reprise dans l’arène privée et devenir une entreprise plus forte.»

