Cartes-cadeaux: un éclat de lumière pendant les temps sombres

Alors que la pandémie fait rage et que les entreprises ressentent le contrecoup financier d’une fermeture de la société, le monde se tourne vers des solutions créatives et intéressantes pour en atténuer les effets. Il est intéressant, et peut-être naturel, que les cartes-cadeaux soient devenues un élément central de l’effet de levier afin d’atténuer un coup dur pour les personnes et les entreprises. Nous constatons que les cartes-cadeaux continuent d’augmenter sous forme de récompenses et d’incitations pour élever les travailleurs dégonflés et éloignés, offrir une aide financière immédiate aux petites entreprises en difficulté et même servir de véhicule à la philanthropie.

De nombreuses grandes entreprises, qui tirent généralement parti des cartes-cadeaux sous forme de récompenses pour la reconnaissance des employés, des incitations à la vente et d’autres formes d’activation des performances, ont doublé (ou plus) leur utilité pour les cartes-cadeaux pendant la pandémie. Plus que jamais, les employés, les partenaires et les autres parties prenantes ont besoin de soutien, de moral et d’encouragement. Les entreprises ont répondu à l’appel avec des communications accrues, des techniques d’engagement créatif et même des récompenses monétaires dans le cadre de leur approche.

Les récompenses au comptant des entreprises, les récompenses entre pairs et la reconnaissance sociale accordée aux employés par les grandes entreprises semblent être en hausse, car l’appréciation et le soutien qu’ils représentent sont désormais plus nécessaires que d’habitude. Les entreprises lancent même de nouvelles formations et de nouveaux défis pour maintenir les connaissances et la productivité élevées en temps de distraction, et insuffler des cartes-cadeaux comme incitation à le faire.

Les petites entreprises trouvent également un certain soulagement via les cartes-cadeaux, mais d’une manière légèrement différente. Les cartes-cadeaux sont généralement utiles aux entreprises car «une source importante de revenus pour les détaillants», écrit Blackhawk. Ils fournissent des flux de trésorerie gratuits à court terme pour un coût de vente qui se produit plus tard sur la ligne. De plus, il y a une tendance naturelle pour un consommateur à dépenser le montant de sa carte «jusqu’à 30 $ de plus que la valeur [of the card]. ” Récemment, les consommateurs ont été contraints d’aider à maintenir à flot leurs marques préférées et leurs entreprises locales en cherchant des cartes-cadeaux comme moyen de le faire. Tout comme une ligne de crédit provenant de la foule, des clients fidèles ont acheté des cartes-cadeaux et des certificats de grandes marques à des restaurants locaux dans l’espoir que les flux de trésorerie initiaux aideront, au moins un peu, à réorganiser l’entreprise.

Les petites et moyennes entreprises qui ne vendent généralement pas de cartes-cadeaux ont même de l’espoir, car les principales plateformes de médias sociaux ont commencé à réagir à ce phénomène. Récemment, Facebook s’est associé à Square et Kabbage pour lancer une initiative qui permet aux entreprises de mettre en place une carte-cadeau virtuelle. Facebook facilite ensuite la vente aux clients directement via la page Facebook de l’entreprise. De même, Instagram vient de publier de nouvelles fonctionnalités pour les petites entreprises, dont l’une facilite la présentation des cartes-cadeaux aux abonnés par les entreprises. Les restaurants locaux forment même des alliances communautaires pour se soutenir mutuellement grâce à l’utilisation de cartes-cadeaux.

Cependant, les consommateurs de cartes courent un certain risque que l’entreprise qu’ils fréquentent par l’achat proactif de cartes-cadeaux ne survivra pas au point de pouvoir utiliser la carte. Mais les consommateurs semblent toujours être fiers de lancer les dés pour aider une entreprise en difficulté, surtout si c’est celle qu’ils ont connue avant la pandémie.

Les cartes-cadeaux ont même trouvé une place dans les efforts philanthropiques pendant la pandémie. Visible Mobile, un fournisseur de services de téléphonie mobile, a récemment surpris des personnes aléatoires sur Instagram qui expriment des difficultés à la suite de COVID-19, donnant prétendument des milliers de cartes-cadeaux à ceux qui en ont besoin. De plus, cette semaine, un donateur anonyme de l’Iowa a fait don de cartes-cadeaux d’une épicerie, d’un restaurant et d’un café à chaque ménage de la petite ville d’Earlham. Une tentative d’aider les entreprises locales et les citoyens avec un seul acte de gentillesse.

Le soutien des autres par le biais de cartes-cadeaux est profond et réconfortant. Les cartes-cadeaux ne sont bien sûr pas une solution à une crise financière et de santé publique mondiale; cependant, ils trouvent une place significative dans la fourniture de secours dans certaines poches du monde plus que par le passé. Les récompenses des cartes-cadeaux n’annuleront pas le stress et les changements de style de vie radicaux auxquels sont confrontés les travailleurs à distance, mais elles peuvent servir de rappel que leur entreprise se soucie. Le crédit par carte-cadeau ne résoudra peut-être pas les difficultés financières des entreprises sédentaires locales, mais il pourrait aider à rembourser une partie du loyer en l’absence de tout autre revenu. Un don de carte-cadeau ne peut pas éliminer la lutte de quelqu’un, mais le geste peut l’aider à passer un autre jour. En aucun temps, comme des temps difficiles, nous ne voyons un tel impact de la façon dont un peu pourrait vraiment aller très loin.

