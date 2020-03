Casa publie un tutoriel pour installer un nœud Bitcoin étape par étape

Le projet Casa a publié les instructions étape par étape pour l’installation d’un nœud Bitcoin, en utilisant le logiciel fourni par l’entreprise.

Dans un article, Jameson Lopp, Bitcoiner bien connu et Casa CTO, a détaillé comment installer le nœud Bitcoin et Lightning Network. Plus tôt cette année, Casa a annoncé qu’elle arrêterait la fabrication et les ventes de matériel pour se concentrer sur Keymaster Bitcoin, un outil de gestion sécurisé et multi-clés en un seul endroit.

Bien qu’il soit nécessaire de prêter une attention particulière aux instructions, assembler un nœud Bitcoin avec Casa est relativement facile, car il existe de nombreux schémas et vidéos explicatives à ce sujet. Le budget de base pour assembler le nœud est de 300 USD, avec lequel un ordinateur compact, un clavier USB, un moniteur avec entrée HDMI, un routeur de signal et un tournevis de précision doivent être achetés.

Composants nécessaires pour construire un nœud Bitcoin. Image; blog.keys.casa

Parmi les composants requis, ils spécifient un ordinateur Raspberry Pi 4 compact, un ventilateur ou une cale de ventilateur, une carte microSD en plus de l’adaptateur USB pour ces cartes, un câble Ethernet et un adaptateur MicroHDMI. Un adaptateur secteur et un disque dur SSD seront nécessaires, en plus de la structure ou du boîtier fourni par Cryptocloaks ou Geekworm.

Un nœud, tel que celui développé par Casa, permet d’effectuer et de recevoir des paiements sur le réseau Bitcoin principal et sur le réseau Lightning. Dans le cas du Casa Node, il dispose de la blockchain Bitcoin préchargée, ce qui accélère la synchronisation de l’appareil avec le réseau.

La vidéo suivante montre l’intégration des composants du nœud étape par étape:

Certains produits liés à Amazon sont déjà en rupture de stock, peut-être à cause de cette nouvelle offre, mais le lancement de ces instructions pourrait tomber à merveille à tous les utilisateurs et fans de Bitcoin qui, comme une grande partie du monde, sont en quarantaine en raison de Covid- 19.

Ces derniers mois, il a été annoncé que le code source de Casa serait rendu public, ainsi que le lancement d’un programme de récompense pour repérer les bogues. Le code est autorisé par le MIT et permet aux utilisateurs plus expérimentés de créer leurs propres versions du programme, bien qu’à l’époque la société ait assuré qu’il n’était pas prévu d’inclure ces versions open source en tant que versions officielles de l’organisation.