Cashback App: comment ils fonctionnent et lesquels choisir

Gagnez en dépensant ou économisez en achetant. la phénomène de cashback promet de devenir un moteur de croissance pour le commerce en ligne. Grâce à cette transaction, les acheteurs reçoivent une fraction de ce qu’ils dépensent en remboursement.

Habituellement, le remboursement est effectué après avoir effectué un nombre minimum d’achats via la même plateforme, mais il est également possible de recevoir des remises en argent personnalisées lors d’événements spéciaux ou de promotions, ou en utilisant certaines fonctions d’une application de paiement.

Quelles sont les applications les plus populaires? Voyons-les ci-dessous:

Cashback World

Plateforme avec plus de 140 000 sociétés affiliées dans le monde, dont près de 30 000 réparties dans toute l’Italie, de nombreuses initiatives telles que des promotions, des e-chèques (comparables aux cartes-cadeaux numériques) et des mesures prises pour protéger l’environnement.

Cashback World garantit également des économies grâce aux points accumulés pour chaque achat qui peuvent être transformés en remises et offres personnalisées.

BestShopping

C’est l’une des plateformes de cashback les plus populaires en Italie. Il comprend également la version de l’application. Sur la page d’accueil, il est possible de consulter les cashbacks les plus pratiques du moment et il y a plus d’un millier de magasins affiliés. Chacune de ces sociétés offre au client un pourcentage différent de cashback, qui peut même représenter environ 10% du montant total.

Satispay

L’application de paiement populaire pour smartphone Go offre également une remise en argent sur les achats effectués dans les magasins physiques. Les promotions dans ce cas peuvent varier selon les zones et les jours de la semaine mais le remboursement est automatique.

Cashbackdeals

Il appartient à un groupe néerlandais et son mécanisme est similaire à celui d’autres plates-formes de cashback Web, avec des remises déjà proposées sur la page d’accueil dans un certain nombre de magasins. La version de l’application vous permet d’accumuler des pièces en espèces avec des achats via smartphone. Dans ce cas également, les affiliés sont variés et vous permettent d’acheter des sacs de maquillage, des voyages et des hôtels.

Buyon

Il offre un bonus de bienvenue de 10 euros et dispose d’un seuil minimum de 50 euros pour demander un crédit sur votre compte bancaire.