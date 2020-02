Cashback, comment éviter les mauvaises surprises

De plus en plus populaire en Italie le cashback, système grâce auquel les utilisateurs enregistrés peuvent gagner sur la base des achats effectués, cependant, n’est pas sans problèmes. Le fonctionnement normal nécessite que l’utilisateur, déterminé à acheter un actif spécifique, il se rend dans une boutique affiliée (physique ou en ligne) pour profiter des avantages économiques attendus.

Au début, grâce à une carte spéciale, vous paierez les marchandises au prix fort. Plus tard, vous recevrez un virement bancaire ou un crédit égal à une partie de la commission payée. Jusqu’à présent, tout est légal.

Mais attention aux mauvaises surprises. Dans le passé, pour certains consommateurs italiens, attirés par les économies de cashback, il n’y avait pas de mauvaises surprises. Comment c’est arrivé dans le cas de Lyoness Italia srl sanctionné, il y a environ un an, par l’Autorité de la concurrence et du marché d’une amende de 3,2 millions d’euros car il avait créé un système pyramidal, interdit par la loi, dans lequel les premiers fondateurs de la communauté s’étaient enrichis de sommes importantes, tandis que les nouveaux arrivants investissaient des sommes d’argent, mais sans pouvoir les récupérer et encore moins gagner.

Lyoness utilisé la formule de achat de marchandises avec remise en argent, ou avec le retour d’un pourcentage de l’argent dépensé chez les commerçants affiliés, et son système de promotion reposait sur le recrutement d’un grand nombre de consommateurs qui devaient assumer le rôle de “en charge des ventes“Et d’en payer un droit d’entrée de 2400 euros.

Cela a conduit au premier niveau de commission et a commencé la “carrière” comme Lyconet Premium Marketer. Par la suite, il a été nécessaire de recruter d’autres consommateurs, ainsi que d’effectuer des paiements supplémentaires pour confirmer et progresser dans la “carrière”.

En janvier 2019, l’Agcm a conclu à l’issue d’une procédure d’enquête que:

“Le système de promotion utilisé pour diffuser une formule d’achat de biens avec remise en argent (c’est-à-dire avec le retour d’un pourcentage de l’argent dépensé aux commerçants participants) auprès des consommateurs” était incorrect “car il intègre un système aux caractéristiques pyramidales, qui est du Code de la consommation parmi les pratiques commerciales qui sont en tout cas trompeuses “.