Cashback, la nouvelle façon d’économiser

Cashback signifie littéralement «retour d’argent». Le terme “cashback” est composé de deux mots anglais: “cash” qui signifie “money” et “back” qui signifie “back”. En bref, recevoir du cashback signifie récupérer de l’argent, économiser, avoir une remise.

Comment fonctionne le cashback?

Les remises sont mises en œuvre à partir des plateformes de cashback (sites), où les utilisateurs peuvent s’inscrire et recevoir un pourcentage de ce qu’ils ont acheté dans les magasins affiliés.

Voyons ensemble quelques autres particularités:

Grâce aux sites de cashback, il est possible d’inviter des amis et des connaissances et d’obtenir des revenus supplémentaires par le biais d’achats (en jargon, ce système est appelé références).

Les sites de cashback offrent à l’utilisateur une grande variété de choix en termes de boutiques et de types d’achats: non seulement des biens matériels mais aussi des services, des déplacements ou des dépenses quotidiennes pour les produits financiers.

Il faut également dire que le système de cashback s’est répandu ces dernières années également sur le marché hors ligne (local). Il existe de nombreux marchands affiliés aux plateformes qui vous permettent de payer et de magasiner via des applications spéciales ou des coupons.

Dans la zone hors ligne, les clients sont davantage protégés car, en plus des économies réalisées grâce au cashback, ils peuvent également profiter des remises locales adoptées par les commerçants.

Cashback et gouvernement, propositions pour la manœuvre financière 2020

Ces derniers mois, le terme cashback est revenu sur le devant de la scène car il est lié aux propositions de mesure de la dernière loi de finances.

L’une des propositions visant à lutter contre l’évasion fiscale et à abandonner les espèces au profit des cartes de crédit ou de débit est d’encourager les paiements électroniques par le biais d’un remboursement d’argent.

Quelles sont les meilleures plateformes de cashback disponibles?

En attendant que la politique se décide, la crise nous oblige tous à économiser et à commencer bientôt car les portefeuilles, qu’ils soient matériels ou numériques, se vident très facilement: une raison de plus pour commencer à épargner immédiatement.

Parmi les plateformes les plus utilisées en Italie se détachent certainement Satispay, Buyon, Bancoposta et Payback by Amex.

Ce que nous recommandons est Cashback World: plate-forme avec de nombreuses boutiques en ligne et plus de 140 000 sociétés affiliées dans le monde, dont près de 30 000 réparties dans toute l’Italie, de nombreuses initiatives telles que des promotions, des e-chèques (comparables aux cartes-cadeaux numériques) et des mesures prises pour le protection de l’environnement.

Cashback World garantit également des économies grâce aux points accumulés pour chaque achat qui peuvent être transformés en remises et offres personnalisées.

Le cashback est donc une opportunité à la fois pour les sociétés affiliées et pour les clients qui profitent de nombreux avantages dans leurs achats.