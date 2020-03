CasperLabs lèvera des fonds pour lancer sa propre plateforme de blockchain

Faits saillants:

CasperLabs a déjà collecté environ 14,5 millions de dollars auprès de divers investisseurs.

Les ventes de jetons CasperLabs ne seront pas activées aux États-Unis en raison de la réglementation.

Certaines startups cryptographiques, telles que Solana et Dapper Labs, sont désireuses d’exécuter leurs plans de collecte de fonds indépendamment de toute récession de coronavirus.

De même, CasperLabs, la startup précédemment conseillée par le chercheur de la Fondation Ethereum Vlad Zamfir, en partenariat avec le bureau d’échange enregistré à Singapour BitMax, pour effectuer votre vente de jetons sous la forme d’une offre de validation d’échange (EVO).

À ce sujet, Clifford Sarkin, chef de l’exploitation de CasperLabs, a déclaré que c’était une opportunité vraiment intéressante de participer avec les mêmes conditions qui ne sont généralement disponibles que pour les investisseurs institutionnels.

Les efforts de collecte de fonds interviennent après que la société a levé 14,5 millions de dollars en 2019 auprès d’investisseurs comme Arrington XRP Capital et Terren Scott Peizer, que le New York Times a surnommé le jack de Wall Street. métiers.

À l’origine, le projet était axé sur les expériences du protocole Casper. Mais le PDG Mrinal Manohar a déclaré que la société avait ensuite changé développer une nouvelle blockchain inspirée du modèle de preuve de participation (PoS) d’Ethereum, afin que les participants puissent déposer leurs jetons afin de renforcer le réseau.

L’équipe de Manohar, 26 développeurs et chercheurs, sur un total de 34 personnes, prévoit de lancer un nouveau réseau principal de blockchain d’ici 2021. L’investisseur Michael Arrington a déclaré qu’il n’était pas certain que son entreprise participerait à la vente de jetons à venir avant le lancement du réseau central de CasperLabs. En ce sens, il a fait remarquer qu’il est très probable qu’ils exploiteront un nœud, car ils n’ont pas encore pris de décision sur les investissements futurs.

Pendant ce temps, à partir du 30 mars prochain, un nouveau jeton CasperLabs (CLX) sera vendu aux investisseurs de détail via BitMax, qui dessert principalement les commerçants en Chine, au Vietnam, en Corée du Sud, en Russie et en Inde.

L’échange offrira automatiquement CLX aux acheteurs lorsque le réseau principal sera lancé plus tard cette année, après quoi il y aura un verrouillage forcé de 90 jours pour empêcher une vente rapide. Shane Molidor, responsable du développement commercial de BitMax, a expliqué que le public cible est un groupe démographique plus sophistiqué, car ce jeton ne sera pas liquide au lancement.

BitMax est particulièrement populaire auprès des commerçants de crypto-monnaies au Japon et en Chine, où les ventes de jetons à des investisseurs non crédités peuvent ne pas attirer l’attention des régulateurs, comme aux États-Unis. Mais, BitMax et CasperLabs sont officiellement enregistrés à Singapour et aux îles Caïmans, respectivement. Les investisseurs de détail américains seront exclus de la vente, a déclaré Manohar.

Molidor a ajouté que, en général, son bureau de change a connu une augmentation de 272% du volume des transactions ce mois-cipar rapport à février. La crise des coronavirus pourrait finir par être une bénédiction pour les maisons de change.

BitMax s’est engagé à exploiter un nœud complet lors du lancement du réseau central de CasperLabs afin de faciliter l’offre de services pour CLX et les ventes de jetons jusqu’à 3 millions de dollars, selon les évaluations des entreprises participantes.

«Sur une base d’évaluation relative, nous permettons aux gens d’entrer au rez-de-chaussée. Cela fonctionnera exactement de la même manière que l’éther lorsque Ethereum deviendra une chaîne de preuve de mise », a déclaré Manohar.

Ventes risquées

CasperLabs, l’un des nombreux concurrents potentiels pour les contrats intelligents Ethereum, parie sa configuration dans l’espoir que le réseau se décentralisera rapidement.

Manohar a déclaré que l’équipe est en pourparlers avec d’autres bureaux de change et des entreprises offrant des services de jalonnement, un processus par lequel les participants détiennent des fonds dans un portefeuille pour soutenir le réseau d’un projet. Mais, actuellement, seules quelques personnes se sont engagées à implanter ou à exécuter des nœuds, ce qui pourrait invalider le modèle.

L’investisseur de la série A, Omer Ozden, de Rocktree Capital, a déclaré que son entreprise prévoyait de participer à une vente de jetons privée et de s’appuyer sur des services de jalonnement pour utiliser les jetons. Ozden a commenté ce qui suit:

Nous avons également un large écosystème de partenaires, clients et projets dans lesquels nous avons investi. En Chine en particulier, la blockchain est rapidement adoptée par les grandes et moyennes entreprises en raison de la directive gouvernementale verticale.

Ozden veut voir ce projet dans le cadre de la naissance de “Wall Street 2.0”. Pendant ce temps, les employés de CasperLabs conservera environ 8% de l’approvisionnement en jetons, limité par une période de consolidation de trois ans. Manohar a indiqué que l’offre totale de jetons, qui doit encore être lancée, aura une valeur estimée à 100 millions USD.

Lorsqu’on lui a demandé comment vendre ces actifs à des investisseurs de détail dans les juridictions touchées par les coronavirus, il a répondu que “les termes reflètent divers aspects de la protection contre les risques”, y compris la perspective des “retours intégrés”, une fois publiés. le Web.

Version traduite de l’article de Leigh Cuen publiée sur CoinDesk.