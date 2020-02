Castore choisit Liverpool pour son deuxième magasin

Le premier magasin de Castore a ouvert ses portes sur King’s Road à Chelsea, Londres (photo).

// Castore choisit Liverpool One pour son deuxième magasin de briques et mortier et le premier en dehors de Londres

// Liverpool est également le siège du siège social de Castore et l’endroit où les co-fondateurs Tom et Phil Beahon ont grandi

// Le magasin Liverpool de Castore ouvrira ses portes le 10 avril

Le détaillant en ligne Castore a choisi Liverpool comme emplacement de son deuxième magasin de briques et de mortier et du premier en dehors de Londres.

La ville du nord-ouest sert également de siège au siège de Castore, et c’est là que les frères Tom et Phil Beahon ont grandi avant de cofonder la marque de vêtements de sport premium en 2015.

Le nouveau magasin de Castore sera situé dans l’enceinte de vente au détail Liverpool One dans une unité de 1579 pieds carrés sur Manesty’s Lane, et devrait ouvrir le 10 avril.

Castore a déclaré que son nouveau magasin viendrait compléter son produit phare sur King’s Road à Chelsea, à Londres, ainsi que sa présence croissante dans le commerce électronique dans 57 pays, qui comprend les revendeurs en ligne MatchesFashion, Selfridges et Mr Porter.

La nouvelle survient une semaine après que Castore a levé 7,5 millions de livres sterling auprès d’investisseurs privés non divulgués pour l’aider à étendre sa gamme en vêtements de sport d’équipe professionnels et chaussures et accélérer sa croissance internationale.

L’année dernière, le détaillant en ligne a annoncé un partenariat avec le champion de tennis Andy Murray, qui l’a vu devenir actionnaire et porter le kit Castore sur le court.

Castore a depuis signé un accord de trois ans avec Cricket West Indies pour devenir leur partenaire officiel du kit d’équipe à partir de juin 2020, et il est prévu de lancer une collaboration avec McLaren Automotive plus tard cette année au milieu d’une prévision de revenus annuels de 37 millions de livres sterling pour l’année. .

Castore prévoit également d’utiliser sa récente injection de fonds des investisseurs pour tirer parti de son expertise dans le développement de produits axés sur la technologie et le marketing numérique pour devenir le fournisseur officiel de kits d’équipes de Premier League, de Liga et de Bundesliga pour la saison 2021.

“Après une émergence réussie sur les marchés en ligne et à Londres, notre engagement implacable à concevoir des vêtements de sport de la plus haute qualité au monde nous a propulsés vers cette expansion passionnante”, a déclaré le cofondateur de Castore, Tom Beahon.

“Castore est né à Liverpool et la ville a une énorme importance dans nos cœurs, nous avons donc hâte d’ouvrir ce nouvel emplacement et de rejoindre la brillante gamme de marques de Liverpool One.”

Alison Clegg, directrice de la gestion d’actifs chez Grosvenor Europe, propriétaire de Liverpool One, a déclaré: «Liverpool One est devenu un phare pour les marques qui s’aventurent en dehors de la capitale en raison de la sélection innovante de noms de classe mondiale de la destination et des chiffres de fréquentation toujours solides.

«Castore est devenu une marque de choix pour les athlètes du monde entier qui exigent la meilleure qualité.

“Avec ses racines bien ancrées dans la ville, nous sommes sûrs que Castore sera largement accueilli dans le bassin versant de Liverpool One.”

Cushman, Wakefield et Metis ont représenté Liverpool ONE. Castore a traité directement.

