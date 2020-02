Castore obtient 7,5 millions de livres sterling pour financer son expansion

Castore a été fondée en 2015 par les frères Tom et Phil Beahon et vend maintenant des vêtements de sport pour la gym, l’athlétisme, le tennis et le golf dans 57 pays.

// Castore lève 7,5 millions de livres pour financer son entrée dans le football professionnel

// Le détaillant de vêtements de sport haut de gamme en ligne soutenu par des investisseurs privés pour financer l’expansion des sports d’équipe

Castore a levé 7,5 millions de livres sterling auprès d’investisseurs privés non divulgués pour l’aider à étendre sa gamme aux équipements et chaussures de sport d’équipe professionnels ainsi qu’à accélérer sa croissance internationale.

Le détaillant en ligne, spécialisé dans les vêtements de sport haut de gamme, a déclaré qu’il mettrait à profit son expertise dans le développement de produits axés sur la technologie et le marketing numérique pour devenir le fournisseur officiel de kits d’équipes de Premier League, de Liga et de Bundesliga pour la saison 2021.

En outre, Castore a déclaré qu’il visait des accords d’approbation avec les fédérations internationales de rugby et de cricket.

LIRE LA SUITE: 5 minutes avec Tom Beahon, co-fondateur, Castore

Castore a été fondée en 2015 par les frères Tom et Phil Beahon et vend maintenant des vêtements de sport pour la gym, l’athlétisme, le tennis et le golf dans 57 pays.

En janvier 2019, il a annoncé un partenariat avec le champion de tennis Andy Murray, qui le voit porter un kit Castore sur le court et est actionnaire du détaillant en ligne.

Castore a fait ses premiers pas dans les sports d’équipe en décembre 2019, en signant un accord de trois ans avec Cricket West Indies pour devenir leur partenaire officiel de l’équipe en juin 2020.

Castore, qui a également annoncé le lancement d’une collaboration avec McLaren Automotive plus tard cette année, a également prévu des revenus annuels de 37 millions de livres sterling en 2020.

“Notre dernière levée de fonds est une solide approbation des performances de l’entreprise à ce jour et de notre stratégie de faire de Castore une marque mondiale de vêtements de sport haut de gamme”, a déclaré Tom Beahon.

«Ces fonds nous donnent la puissance de feu nécessaire pour nous développer dans un certain nombre de domaines passionnants, notamment des partenariats avec certaines des équipes professionnelles les plus passionnantes du monde.

“Castore crée des produits qui améliorent la performance des athlètes et nous nous réjouissons à l’idée que davantage d’athlètes de premier plan bénéficient de nos technologies vraiment innovantes.”

Cliquez ici pour vous inscrire à la newsletter gratuite quotidienne de Retail Gazette