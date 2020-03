Cathy Muller dans la première histoire curieuse du WTCR 2020

Le WTCR, comme la plupart des championnats, est «en attente» en raison de la crise résultant de la pandémie de COVID-19. Avec plusieurs rendez-vous déjà annulés ou reportés, Les pilotes et les équipes de la Coupe du Monde Touring Car ne savent toujours pas très bien quand débutera la saison 2020. Cependant, l’activité ne s’est pas complètement arrêtée et cela a permis à Honda, Hyundai et Lynk & Co d’avoir confirmé leurs files de pilotes ou, dans le cas de la firme chinoise, une partie. Dans cette ligne, Yvan Muller et Yann Ehrlacher ont été les deux premiers pilotes annoncés par Lynk & Co.

La présence de Yvan Muller et Yann Ehrlacher, oncle et neveu, dans l’équipe Cyan Racing Lynk & Co dessine également une situation curieuse, puisque les deux vont défendre les intérêts de la même structure, ce qui ne marque pas, pour la première fois en WTCR. Une circonstance qui laisse, en quelque sorte, dans une situation quelque peu compromise Cathy Muller, La sœur d’Yvan et la mère de Yann: “Pour toute notre famille, c’est une aventure incroyable. Il y a un grand bonheur, mais ce sera aussi un grand stress. C’est vraiment formidable de les voir tous les deux dans la même équipe, travaillant ensemble très étroitement dans l’intérêt commun. “

Bien qu’il soit impossible d’éviter les “piques” familiers, Cathy Muller assure que les deux seront heureux des succès de l’autre: “Si Yann est le front, Yvan sera très content, je suis sûr. Il y a beaucoup de compétition car ils sont nés pilotes et concurrents, mais chacun sera très content pour l’autre. Yvan n’a rien à prouver car il est le meilleur. Je pense que Yann a reçu tous les secrets d’Yvan et cela lui permet de grandir très vite.. Il écoute et apprend toujours tout ce que Yvan lui dit. Bien qu’il soit encore en phase d’apprentissage, il présente un grand potentiel. “