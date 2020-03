Ce cours de 15 $ peut vous apprendre à faire évoluer une entreprise sur YouTube

La vidéo devient un canal marketing plus viable.

21, 2020

Votre entreprise est-elle sur YouTube? Les chiffres disent que ça devrait l’être. Plus de deux milliards de personnes dans le monde visitent YouTube chaque mois. Mieux encore, six personnes sur dix regardent plus de contenu vidéo en ligne qu’à la télévision. Si vous dirigez une entreprise, YouTube est un excellent moyen de se développer. Et bien que vous ayez potentiellement plus de temps d’arrêt que la normale ces jours-ci, pourquoi ne pas apprendre à le faire dans le cours YouTube complet de YouTubers réussis.

Dirigé par un professeur de MBA primé avec des années d’expérience dans la croissance des entreprises sur YouTube et un YouTuber à succès qui a recueilli plus de 100 millions de vues sur sa chaîne, ce cours de 18 heures est conçu pour vous enseigner tout ce que vous devez savoir pour réussir YouTube à partir de zéro. Que vous utilisiez YouTube pour un usage professionnel ou personnel, vous recevrez un cours accéléré sur la façon de gagner des abonnés et même un guide de 400 pages pour une référence cohérente. Vous apprendrez les bases de la création de vidéos à l’aide de nombreux types de caméras et comment les modifier à l’aide d’Adobe Premiere et de Final Cut Pro. Vous vous familiariserez avec YouTube Analytics et découvrirez les techniques de référencement YouTube pour générer plus de trafic vers vos chaînes. Enfin, vous apprendrez à monétiser votre chaîne et à augmenter votre base d’abonnés.

La vidéo change le paysage du marketing en ligne. Obtenez votre entreprise sur la bonne voie avec le cours YouTube complet de Successful YouTubers, maintenant à seulement 14,99 $.

