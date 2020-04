Ce jeu ‘Amazon Choice’ combine mini-golf et Beer Pong

Vous cherchez quelque chose de nouveau à faire en quarantaine? PutterBall est votre réponse.

Avril

25, 2020

2 min de lecture

Divulgation: Notre objectif est de proposer des produits et services que nous pensons que vous trouverez intéressants et utiles. Si vous les achetez, l’Entrepreneur peut obtenir une petite part des revenus de la vente de nos partenaires commerciaux.

Les terrains de golf à travers le pays sont fermés et bien que vous puissiez installer un filet dans votre jardin ou trouver un practice de fortune, les possibilités de travailler sur votre jeu court sont rares. Sans oublier, c’est probablement assez ennuyeux et ennuyeux pour le reste de la famille lorsque vous essayez de mettre des planchers de bois franc dans toute la maison. Heureusement, vous pouvez le rendre un peu plus intéressant avec PutterBall, le jeu de golf d’arrière-cour.

Présenté sur Golf Digest, USAG et GOLF Magazine, PutterBall combine golf et bière-pong pour créer un jeu d’adresse passionnant et compétitif que les gens de tous âges peuvent apprécier. (Boire de la bière n’est pas nécessaire, mais certainement acceptable pour les adultes.) Que vous souhaitiez jouer dans la cour avec les enfants ou l’enregistrer pour le premier hayon après la quarantaine, PutterBall offre des heures de plaisir chaque fois que vous êtes prêt à jouer. L’ensemble est livré avec tout ce dont vous avez besoin pour jouer: la planche de gazon, deux mini putters de golf, deux balles de golf et 12 couvercles de trous de gazon qui agissent comme des cibles. Il s’emballe facilement pour voyager n’importe où et est accessible à tous, même à ceux qui disent n’avoir jamais acheté de club de golf.

PutterBall offre une expérience unique et amusante, il n’est pas surprenant qu’il ait obtenu la désignation Amazon’s Choice avec 4,8 / 5 étoiles. Commencez le plaisir aujourd’hui. PutterBall est normalement de 189,95 $, mais vous pouvez économiser 15% de réduction lorsque vous l’obtenez pour 159,99 $ aujourd’hui.

.