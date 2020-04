Ce lundi, les cours du programme & # 039; Aprende en Casa & # 039; du SEP et ce sont les horaires

Le ministère de l’Éducation publique (SEP) a annoncé ce lundi les heures de transmission du programme Aprende en Casa, pour l’éducation de base des écoles maternelles, primaires et secondaires.

Le secrétaire à l’Éducation publique, Esteban Moctezuma Barragán, a expliqué que le programme Learn at Home est basé sur le manuel gratuit auquel les enfants et les adolescents du pays ont accès, tandis que la télévision est une aide à l’application. de ce programme.

Le contenu du programme Aprende en Casa sera transmis par le signal Eleven Girls and Boys sur le canal 11.2 de la télévision ouverte; 280 à Dish; 311 à Izzi; 330 du ciel; 140 Totalplay et 311 de StarTV; tandis que pour TV UNAM sur le canal 20.1 de télévision ouverte; 120 d’Axtel, Sky, Dish et Megacable; et le canal 20 d’Izzi et Totalplay.

Pour le niveau préscolaire La programmation sera diffusée de 7 h à 9 h, heure locale.

Alors que pour première et deuxième années du primaire La transmission se fait de 9h00 à 10h00 et de 12h00 à 13h00 heure locale.

Aussi pour troisième et quatrième annéeCe sera de 10h00 à 11h00 et de 13h00 à 14h00.

À cinquième et sixième année La transmission aura lieu de 11h00 à 12h00 et de 14h00 à 15h00, heure locale.

De plus, pour renforcer le soutien des parents dans l’apprentissage des élèves du préscolaire et du primaire, le Family Cinema Club sera diffusé de 17h00 à 18h00 heure locale sur les mêmes chaînes.

Dans le cas de secondaire, les contenus sont transmis sur Ingenio TV, via le canal 14.2 de télévision ouverte; 135 de Megacable; 164 Totalplay; Plat 306; Axtel 131; 260 de Sky et 480 d’Izzi.

À lycée Sa transmission aura lieu à une heure locale de 8 h 00 à 9 h 30 et de 15 h 00 à 16 h 30.

Alors que, pour deuxième lycéeLes heures de transmission locales seront de 9 h 30 à 11 h 00 et de 16 h 30 à 17 h 55.

Alors que pour troisième année Ce sera de 11h00 à 12h30 et de 17h55 à 19h00, heure locale.

Enfin, le programme culturel familial sera diffusé de 12h30 à 12h40 et de 19h30 à 19h40 heure locale, dans le but de renforcer l’apprentissage, avec les parents, depuis le domicile.