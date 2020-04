La panique n’est jamais un bon conseiller lors de la prise de décisions financières. Surtout lorsque vous traversez l’une des crises politiques, sanitaires et économiques les plus dures dont l’humanité puisse se souvenir. Par conséquent, il est parfois nécessaire que quelqu’un nous rappelle que ce n’est pas la fin du monde et, par conséquent, ce n’est pas le moment de paniquer. Et c’est ce qu’Anthony Pompliano essaie d’exprimer dans le Tweet d’aujourd’hui:

Alors que la plupart des gens deviennent incroyablement défensifs sur le plan financier, les plus riches du monde se préparent à déployer des milliards dans le but d’acheter tous les actifs bon marché.

Renseignez-vous.

Personne ne s’occupe de toi.

– Pomp 🌪 (@APompliano) 5 avril 2020

Est-il temps de paniquer dans le monde de la cryptographie?

Que le monde entier traverse l’une des crises les plus difficiles de l’histoire, ce n’est un secret pour personne. Les effets que l’expansion du Coronavirus a eu dans le monde, uniquement sur la santé des gens, sont immenses. Avec des milliers de morts et des centaines de milliers de personnes infectées réparties dans tous les pays.

Ceci, sans tenir compte des effets dévastateurs que la maladie a eu sur les marchés. Causant un effondrement prononcé des principales bourses de la planète. Et forcer les gouvernements à promettre des plans de relance de plusieurs millions de dollars, à essayer de renforcer la confiance dans les marchés et à mettre un terme à ce qui devrait être la récession économique la plus grave depuis Crack ’29.

Dans un contexte comme celui-ci, il est normal que la plupart des gens pensent que le moment est venu de paniquer et d’essayer de sortir de leurs actifs financiers le plus tôt possible, afin de ne pas subir les pertes que la crise entraînera. Une attitude qui selon Anthony Pompliano, sur son compte Twitter, ne serait pas très intelligente:

“Alors que la plupart des gens deviennent incroyablement défensifs sur le plan financier, les plus riches du monde se préparent à déployer des milliards pour acheter tous les actifs bon marché. Renseignez-vous. Personne ne s’occupe d’eux. “

