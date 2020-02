Ce n’est pas un pays pour les jeunes

A la lecture du dernier rapport annuel de l’Istat sur les indicateurs démographiques, le titre de l’avant-dernier film tourné en 2017 par le réalisateur Giovanni Veronesi “n’est pas un pays pour les jeunes” ne peut que me venir à l’esprit. L’Institut national de la statistique, ou organisme public de recherche italien chargé des recensements et des enquêtes sociales et économiques, nous confronte à la preuve que, pour la cinquième année consécutive la baisse de la population italienne se poursuit inexorablement. Au 1er janvier 2020, les résidents de Belpaese s’élevaient à 60 millions et 317 milliers, enregistrant une baisse de 116 milliers d’unités par rapport aux 12 mois précédents. L’écart entre les naissances et les décès s’est creusé: pour 100 personnes disparues, seuls 67 enfants sont nés. L’année dernière, il y a eu spécifiquement 435 000 naissances contre 647 000 décès, enregistrant ainsi le niveau le plus bas du soi-disant “renouvellement naturel” des 102 dernières années de l’histoire italienne. Il en est ainsi pour l’Istat: “Le renouvellement naturel de la population est de plus en plus compromis”. Ajoutez à cela que 816 000 Italiens, dont 182 000 diplômés, ont déménagé à l’étranger au cours des 10 dernières années et l’omelette est faite.

Vers un nouvel État providence

Mais si l’Italie pleure, le reste du monde ne peut certainement pas sourire. Certaines études récentes de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) montrent clairement qu’en général le taux de vieillissement de la population mondiale est beaucoup plus rapide que par le passé. Il est donc inutile de nier les preuves. Au fil des années, surtout en Occident, nous vieillirons en moyenne. Si, d’une part, la perspective d’avoir de la famille et des amis autour de nous pour un horizon plus long que par le passé est certainement gratifiante et attribue la liste des bonnes nouvelles, d’autre part, il n’est pas du tout évident que le une longévité accrue est associée à une augmentation des conditions de santé de la population. En effet. Encore une fois, d’après une étude de l’OMS sur l’obésité et le surpoids, qui suit inévitablement les maladies cardiovasculaires et le diabète, l’inverse semble vrai. Donc?

Quelles sont les solutions possibles pour gérer notre santé et maintenir notre niveau de vie inchangé même dans la vieillesse?

Anne Hathaway a dit un jour que “dans la vie, il y a toujours l’inconvénient, et j’essaie de me concentrer sur le côté positif”.

On peut donc dire que si d’une part, en tant qu’êtres humains, nous pouvons nous engager dans le choix d’aliments plus sains et dans une activité physique régulière, d’autre part, en tant qu’investisseurs, nous avons tous les outils pour nous face au risque de longévité de la meilleure façon possible.

En plus d’essayer d’adopter un mode de vie sain, nous pourrions commencer, par exemple, par souscrire une politique de santé pour nous et nos proches, ou une forme d’assurance complémentaire pour compenser l’aide apportée par le Système National de Santé. En contrepartie du paiement d’une prime, ces instruments protègent la couverture relative aux dépenses de services, médicaments et traitements.

Un autre besoin fondamental est certainement celui de combler le soi-disant GAP de sécurité sociale. La sécurité sociale complémentaire est désormais un moyen obligatoire pour tous ceux qui souhaitent éviter, une fois qu’ils ont cessé de travailler, une baisse radicale de leur niveau de vie. Opter pour des pensions complémentaires dès le plus jeune âge, peut-être sous la forme d’un Fonds de pension ouvert ou FAP, il devient donc un élément vital pour maintenir son niveau de vie inchangé et compenser les incertitudes dues à la réduction de la future pension publique. Les avantages ne sont pas rares et non négligeables. Parmi ceux-ci, il convient de mentionner tout d’abord les allégements fiscaux prévus par la législation en vigueur lors de la phase de cotisation. Les cotisations versées au FAP sont en effet déductibles du revenu imposable à concurrence de 5 164,57 euros par an. Qui n’aime pas l’idée de pouvoir payer moins d’impôts chaque année? Deuxièmement, une fiscalité plus avantageuse doit être envisagée lors de la fourniture des services cumulés. Déduction faite de la réévaluation, le montant du FAP est imposé à un taux de 15%, qui diminue avec le nombre d’années de cotisation jusqu’à 9%. Par exemple, rappelons que, si elle était laissée dans l’entreprise, l’indemnité de départ serait soumise à une imposition distincte quantifiable à au moins 23%.

Les investisseurs les plus spéculatifs peuvent alors, pourquoi pas, essayer de profiter des tendances futures telles que le mode de vie et la longévité, qui apporteront d’énormes opportunités d’investissement. Là-bas, en fait, sur les marchés financiers, il est plein de sociétés cotées et bien positionné pour servir la population âgée croissante dans le monde grâce à l’exposition aux soins de santé, aux produits pharmaceutiques, aux structures de vie de haut niveau et à d’autres secteurs qui ils contribuent à augmenter la durée de vie et à prolonger la qualité de vie des personnes âgées.

Souvent, ils me demandent ce que sera l’Amazonie de la prochaine décennie et je ne peux évidemment pas savoir avec certitude, encore moins à l’avance. Personne n’a la boule de cristal avec laquelle être capable de jeter un œil clair sur l’avenir et les conseillers financiers ne font certainement pas exception à cette règle de vie. Mais si je devais faire l’hypothèse d’un endroit où le prochain Jeff Bezos se cacherait, cela couvrirait probablement le rôle de PDG dans une entreprise opérant dans les secteurs susmentionnés. Celui qui vit verra. Je dirais que l’Istat nous a tous largement rassurés de ce point de vue. Au lieu de cela, ce sera à nous et à nous seulement d’essayer d’arriver au rendez-vous avec le troisième âge adéquatement préparé et en excellente santé.

Par Matteo Allevi, consultant financier

Cet article fait partie d’un Rubrique Wall Street Italia dédiée aux conseillers financiers qui souhaitent raconter leurs expériences et leurs initiatives professionnelles. Si vous souhaitez publier votre propre histoire, écrivez à: social.brown@triboo.it

L’auteur est seul responsable de cette contribution, sur laquelle aucun contrôle éditorial de Brown Editore Srl n’est effectué. Cet article ne peut en aucun cas constituer et ne doit être considéré comme une sollicitation à l’épargne publique ou la promotion de toute forme investissement, ni recommandations personnalisées en application de la loi consolidée sur les finances