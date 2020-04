Ce n’est pas une politique économique, ce sont des institutions économiques

Le problème avec le crédit est qu’il s’agit d’une entreprise très exclusive et coûteuse. Au Mexique, le crédit est usuraire, à la recherche de rentes et, enfin et surtout, il n’est accessible qu’aux petits segments. Demander du crédit à la banque est une mauvaise affaire pour ceux qui en font la demande.

Lorsque les banquiers centraux du Mexique répètent le mantra selon lequel la politique monétaire est limitée dans son impact sur la croissance, ils ne mentent pas. Cependant, c’est parce que l’institution bancaire centrale et l’établissement de crédit sont mal conçus.

Pour cette raison, la banque centrale doit être dotée d’un double mandat monétaire et les banques commerciales doivent être modifiées dans leurs incitations afin que l’activité de crédit et l’expansion monétaire puissent fonctionner non seulement comme une entreprise de recherche de rente, mais comme un mécanisme de développement. Une véritable allocation des ressources.

Cependant, le double mandat monétaire des banques centrales ne fonctionnerait que si les mécanismes de crédit des banques mexicaines étaient réorientés. Il est essentiel de réorganiser le système financier mexicain afin de pouvoir compter sur un modèle de développement qui injecte de nouvelles ressources là où elles sont nécessaires.

C’est là que réside le nœud de l’économie mexicaine, et non les faux sophismes sur l’interventionnisme d’État. En fait, étant donné le modèle économique mexicain d’une économie ouverte et petite, plus l’État est petit, mieux c’est.

.