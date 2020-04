Ce que c’est que de devenir une sensation de streaming

Streamer de jeux vidéo et YouTuber Kristen Michaela, alias KittyPlays, parlent de la croissance du jeu compétitif et de ce que signifie être un créateur de contenu.

Kristen Michaela (alias KittyPlays), un streamer de jeux vidéo et YouTuber, donne son point de vue sur certaines des idées fausses courantes sur les sports électroniques. Elle partage également certaines des compétences que vous pouvez apprendre du jeu et des opportunités d’emploi trouvées dans l’industrie du jeu vidéo.

Michaela et The Playbook David Meltzer discutent d’une variété de sujets, y compris la connectivité des communautés de jeu, pourquoi certains streamers de jeux vidéo peuvent se sentir “enchaînés” à leur stream et comment l’horaire unique de Michaela l’aide à éviter de s’épuiser. Le couple parle également de ce que signifie être un créateur de contenu et pourquoi l’inspiration est la clé de leur contenu.

