Ce que COVID-19 signifie pour les startups de commerce électronique

Un compte rendu direct de la façon dont les perturbations de la chaîne d’approvisionnement ne sont qu’un début.

De nombreuses petites entreprises ont été touchées par la pandémie de COVID-19 et sa propagation mondiale. Je voulais rendre compte de première main de la façon dont cette situation a personnellement impacté mon entreprise et ceux avec qui je travaille, et offrir une perspective pour aider les entreprises à progresser.

Je suis le cofondateur de Darkroom, une agence de marketing numérique qui aide les entreprises de commerce électronique à développer leurs marques et à générer des revenus via les canaux en ligne. Nous travaillons également de manière intensive avec des réseaux d’approvisionnement et nous sommes en train de lancer une marque de baskets de luxe appelée NERA.

J’étais l’un des premiers alarmistes parmi mes collègues et amis lorsque COVID-19 a émergé à Wuhan. Je savais à quel point nous avions de la chance d’avoir évité une épidémie totale de SRAS en 2002.

L’écriture était sur le mur ….

Cependant, cela ne m’a pas empêché de voyager en Ukraine et en Italie en février, car COVID-19 semblait toujours être isolé en Chine. J’ai réalisé une campagne publicitaire dans notre usine de chaussures en Italie et finalisé notre production. Après ce voyage, cependant, le virus s’est rapidement intensifié. L’Italie a connu un énorme pic de cas seulement quatre jours après notre départ.

Maintenant, l’Italie est sous verrouillage total depuis des semaines, notre usine a fermé ses portes et les États-Unis accumulent des cas à un rythme alarmant – en particulier dans mon État d’origine, New York. J’ai vu des entreprises avec lesquelles je travaille passer de bien à repenser l’ensemble de leurs opérations, tandis que d’autres sont passées de bonnes à excellentes.

Les sentiments des consommateurs ont radicalement changé. Les clients des produits de luxe ont réduit leurs budgets créatifs. Les licenciements ont commencé. Beaucoup de gens m’ont demandé à quel point cela allait empirer. Il y a deux ou trois choses dont nous devons nous souvenir pour aller de l’avant.

Les produits agréables doivent s’adapter pour survivre

En période de ralentissement économique, la demande des consommateurs pour des produits «agréables à acheter» diminue à mesure que les acheteurs se concentrent sur leurs besoins les plus élémentaires. La santé, le bien-être et la sécurité – des produits qui s’intègrent dans les parties inférieures de la hiérarchie des besoins de Maslow – deviennent la priorité absolue.

Pour les startups soutenues par des entreprises et amorcées avant le lancement ou à leurs stades initiaux, la situation du coronavirus peut nécessiter un changement de stratégie. Strands Hair Care, une marque de shampoings et revitalisants personnalisés destinés aux consommateurs, appuyée par des données, est un exemple de startup qui s’adapte à l’évolution des préférences des consommateurs.

Eric Delapenha, fondateur et PDG de la société, m’a expliqué lors d’un récent appel téléphonique qu’il était très prudent avec la situation des coronavirus: «La façon dont nous positionnerons Strands sera primordiale si nous voulons continuer avec cela. Si nous fermons tout maintenant, ce serait une parodie. »

La crise les a incités à mettre en évidence des aspects spécifiques de la marque qui sont pertinents pour les nouvelles normes de consommation, et ils ont commencé à tester des publicités qui se concentrent davantage sur le consommateur et son besoin de prendre soin de lui-même dans le confort de sa maison.

«Nos clients veulent toujours avoir l’air bien et se sentir bien», explique Delapenha. «Notre messagerie n’a pas beaucoup changé; nous mettons simplement en évidence différents besoins. Nous nous concentrons sur la façon de le faire maintenant. “

Les chaînes d’approvisionnement à l’étranger sont vouées à des perturbations

L’Organisation mondiale de la santé a confirmé des cas de COVID-19 dans presque tous les pays. Si vous vous approvisionnez en produits dans des zones particulièrement touchées, attendez-vous à des retards ou à des changements de calendrier associés à la production ou à l’expédition au fur et à mesure que la situation évolue, si ce n’est pas déjà le cas.

Certaines usines tenteront de rester ouvertes. Malgré la fermeture de main-d’œuvre non essentielle imposée par le gouvernement en Italie, de nombreuses usines (dont la nôtre) sont restées ouvertes jusqu’à la fin mars jusqu’à ce que le pays les ferme définitivement. Cela commencera probablement dans d’autres parties du monde.

Les usines qui insistent pour rester ouvertes connaîtront toujours des problèmes. Les installations qui insistent pour prendre des commandes peuvent ne pas être en mesure d’exécuter les commandes et peuvent plutôt compter sur des flux de trésorerie immédiats pour les conserver.

Une usine ne peut pas entrer en production si pratiquement tous ses fournisseurs de matières premières sont fermés. Les retards sont inévitables et en tant que petite entreprise, il est important de prévoir ces problèmes et de prendre une décision éclairée.

Malheureusement, les petites entreprises seront certainement placées derrière les grandes sociétés pour l’exécution des commandes lorsque la production augmentera à nouveau. Dans notre usine en Italie, qui produit pour certaines des maisons de mode européennes les plus importantes, nous serons considérés comme moins prioritaires en termes de production, ce qui pourrait entraîner de nouveaux retards.

Dans des moments comme ceux-ci, la diversification de la production présente des avantages distincts. Pour ceux qui ne se sont pas encore diversifiés, il sera important de se préparer au retour à la normale.

Créez de nouvelles opportunités sur certains marchés et diversifiez la production

COVID-19 a entraîné une accélération de l’acquisition de clients car les conditions du marché favorisent certaines marques. Par exemple, il y a eu une augmentation significative des ventes de cannabis, car la Californie a qualifié les entreprises de cannabis «d’entreprises essentielles» pour leurs bienfaits pour la santé. Dans ce cas, l’auto-quarantaine oblige les clients coincés à la maison à essayer de nouveaux produits, en particulier ceux qui ont des attributs positifs pour l’esprit et le corps.

Michael Kamins, un partenaire d’OpenNest et le fondateur de Humakina, m’a expliqué comment même un impact positif sur le marché nécessite un sentiment accru de préparation pour les marques de pré-lancement: «Nous avons adapté notre stratégie de lancement pour un monde COVID. Jusqu’à présent, il n’y a eu aucun blocage dans notre chaîne d’approvisionnement, et nous nous en sentons très chanceux. Mais nous comprenons que les développements en évolution rapide pourraient avoir des impacts négatifs sur les chaînes d’approvisionnement à tout moment. Nous surveillons en permanence la situation, évaluons les impacts et préparons des actions pour y répondre. »

Une chaîne d’approvisionnement assez diversifiée a également aidé Humakina. Lorsque des fournisseurs critiques en Chine ont fermé leurs portes, les opérations basées aux États-Unis se sont poursuivies. Une communication ouverte avec plusieurs fournisseurs aux États-Unis les aide à se préparer à des fermetures supplémentaires, une pratique que d’autres entreprises devraient imiter à la sortie de cette crise.

Il est maintenant temps d’avancer en toute confiance

Les choses finiront par revenir à la normale à mesure que les taux d’infection diminuent, que les marchés rebondissent et que les gens retournent au travail. Cependant, le calendrier de ce rebond n’est toujours pas clair et pourrait ne pas se produire avant plusieurs mois. Dans l’intervalle, les marques qui ne correspondent pas aux besoins immédiats évoqués ci-dessus devront peut-être modifier la façon dont elles communiquent les propositions de valeur à leurs clients et rechercher des opportunités de capitaliser sur l’évolution des préférences des consommateurs.

Il y a beaucoup d’incertitude en ce moment pour les petites entreprises, mais avec cela, il y a d’énormes opportunités. Restez en bonne santé et utilisez cette période à votre avantage pour réfléchir à la façon dont vous pouvez améliorer vos opérations pour l’avenir.

