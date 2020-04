Ce que Doulas peut nous apprendre en temps d’anxiété et de chaos

Avril

17, 2020

4 min de lecture

Beaucoup d’entre nous ont lu les difficultés que les parents éprouvent à essayer de comprendre comment scolariser leurs enfants à la maison pendant que nous restons tous à l’intérieur. Tout le monde a été contraint de faire preuve d’un peu plus de créativité dans les limites de sa maison, mais qu’en est-il des futurs parents pour la première fois?

Heureusement, même les professions traditionnellement en personne deviennent virtuelles. Comment préparer une mère au travail le plus difficile de tous (élever un enfant), et que pouvons-nous en tirer? Ashley Sova, qui fournit des services de doula par le biais de son entreprise CLEBaby, est comme la plupart des propriétaires de petites entreprises: s’adapter et apprendre à soutenir ses clients.

“Puisque nos doulas ne peuvent pas être dans les hôpitaux pour le moment, nous avons décidé d’offrir un soutien virtuel”, explique Sovs. “Donc, même si une future maman devait y aller seule, elle ne se sentirait pas seule. “

Même les personnes les plus mentalement difficiles se sentent plus seules que d’habitude, quelque chose que les doulas peuvent apprécier mieux que la plupart, car les nouvelles mères se sentent souvent isolées dans leur expérience. “Les gens se sentent très impuissants en ce moment”, dit-elle. “Heureusement, les doulas excellent dans le département de la connexion humaine.”

Et même si vous n’êtes peut-être pas une doula et que vos employés n’attendent pas de bébés, vous pouvez tout de même intensifier vos activités par de petits gestes de soutien émotionnel constant. Voici comment.

Arrivée

Un court texte ou un e-mail disant: “Hé, comment ça va?” ou “Je dis juste bonjour. Faites-moi savoir si vous avez besoin de quelque chose »va un long chemin dans le climat actuel.

Les affaires évoluent rapidement, mais si vous pouvez ralentir et tendre la main à votre équipe sans vouloir ni avoir besoin de quoi que ce soit en retour, votre réputation de leader augmentera. Et il y a de fortes chances que, lorsque vous avez besoin de ce rapport rapide dans un délai serré, votre équipe répondra à la pelle, sachant que vous les voyez comme une personne et non comme un rouage dans la machine.

Ne réparez pas, écoutez simplement

Cela va à l’encontre de la plupart des éléments de l’ADN d’un entrepreneur. Éteindre les incendies et pousser les choses à travers la ligne d’arrivée est ce que la plupart d’entre nous accrochent nos chapeaux. Mais avec tout ce qui se passe, l’empathie est devenue une compétence que même les gestionnaires les plus exigeants doivent faire preuve.

Les doulas sont l’ultime caisse de résonance, recevant des messages texte et des appels jour et nuit. Parfois, ils donnent des conseils et des solutions. D’autres fois, la seule chose que l’on peut dire est: «Ça craint. Je suis désolé. ” Parfois, ces quatre mots se souviennent plus que toute autre chose.

Faites suer les détails

Avec presque tout le monde travaillant virtuellement, parfois les choses tombent entre les mailles du filet. Se diriger vers le bureau d’une personne pour obtenir une réponse à une question semble être comme il y a toujours. Vous ne livrez peut-être pas un bébé pour votre entreprise, mais si vous introduisez un nouveau produit dans le monde (ou essayez de rester sur la bonne voie en remplissant les commandes des clients), transpirer les détails peut vous aider.

Les questions à poser pourraient inclure:

Avez-vous testé le produit suffisamment de fois pour prouver qu’il est prêt? Le rapport a-t-il été relu? Les commandes sortent-elles comme prévu ou y a-t-il des retards?

La communication et la réactivité sont essentielles entre une future maman et sa doula. La future mère doit se sentir soutenue. La communication excessive peut parfois sembler exagérée, mais au moins pour le moment, il est important de rester connecté et de se sentir connecté.

C’est OK de ne pas tout savoir

Un de mes auteurs préférés, Brad Stulberg, a une excellente ligne que j’applique fréquemment à mon écriture: “Je n’écris pas parce que j’ai des choses à comprendre, j’écris parce que j’essaie de comprendre les choses.”

En ce moment, nous essayons tous de comprendre les choses. Donc, même si vous n’êtes pas une doula, être là pour quelqu’un suffit. Vous n’avez peut-être pas toutes les réponses, mais c’est OK. Aucun de nous ne le fait.

.