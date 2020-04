Ce que j’ai appris de M. Rogers sur la perturbation pendant la perturbation

«Une belle journée dans le quartier» a fourni la clarté dont j’avais besoin sur la façon dont nous pouvons surmonter cette crise ou toute autre crise.

Avril

2, 2020

Face à une incertitude constante, il est très facile de s’écarter – de perdre confiance en soi, en sa mission, en son travail et en la promesse de ce que l’avenir nous réserve. Lorsque le seul moyen de passer de l’autre côté de cette pandémie est de le traverser, comment les perturbateurs peuvent-ils utiliser l’incertitude pour éclairer la voie du progrès et de la positivité? La réponse pourrait venir d’une source très familière, quelqu’un qui m’a guidé personnellement quand j’avais 5 ans et qui continue maintenant à 50 ans.

Lors de mon dernier vol de retour après un concert avant COVID-19, j’ai regardé le film Une belle journée dans le quartier, sur la vie de M. Rogers vue à travers la relation qu’il a cultivée avec un journaliste très blessé et en colère nommé Lloyd Vogel. Il y avait une scène dans le film où M. Rogers, assis en face de Lloyd dans une cabine de restaurant, suggère qu’ils s’assoient en silence, et il encourage Lloyd à penser à toutes les personnes qui ont eu un impact sur sa vie. Leurs camarades se taisent bientôt et se joignent à nous. En fait, le film reste silencieux, permettant à ceux d’entre nous de regarder également les personnes qui nous ont marqués tout au long de notre vie.

Je me suis retrouvé à penser à des gens que j’aimais, des gens que je n’aimais pas, des gens qui étaient gentils avec moi, des gens méchants avec moi, des gens qui étaient indifférents à moi. Je n’ai même pas essayé d’arrêter les larmes en réalisant ce que M. Rogers disait à nous tous. Pendant les périodes les plus sombres avec les pires scénarios que nous pouvons imaginer, tout dans nos vies – même les interactions les plus difficiles et les plus blessantes qui nous rendent amers – a fait de nous ce que nous sommes.

Le fait est que M. Rogers, un homme spirituel et positif, a eu sa part de chagrin et de luttes quotidiennes, de douleur profonde semée de son passé. Il était comme chacun de nous, et pourtant il a toujours compris l’importance de l’humanité et à quoi cela peut ressembler même face à la cruauté, la négativité, les périodes de perte de contrôle et de clarté et les sentiments de désespoir et de désespoir.

M. Rogers m’a rappelé qu’il faut de la pratique pour dépasser les étiquettes comme «bon», «mauvais», «négatif» ou «positif». En se concentrant sur la façon dont chaque personne et chaque expérience a façonné ce que nous croyons, ce que nous avons appris, ce que nous devons faire, qui nous devons rencontrer et où nous devons aller, tout change. C’est à nous de prendre conscience du bel impact de nos expériences, bonnes ou mauvaises, dans le cadre de notre vie.

Tout à coup, je me suis retrouvé à accepter les comportements qui m’ont façonné – y compris les miens, les choses qui se sont produites dans le cadre de mon histoire de vie – et j’ai ensuite ressenti de la gratitude. Oui, de la gratitude pour l’intimidation que j’ai vécue la plupart de mes années scolaires K-12. (Tout au long du primaire, du premier cycle du secondaire et du secondaire, j’étais une fille en surpoids et bruyante qui ne pouvait pas m’empêcher de perturber les choses qui me dérangeaient. J’étais un jeu équitable.) Et de la gratitude pour les mauvaises décisions que j’ai prises, le soutien que j’ai reçu de tant de personnes et le soutien que j’ai pu apporter. Je me sentais entourée d’amour, de but, d’une compréhension inébranlable (toujours avec moi des semaines plus tard) que je ne marche pas seule et que, oui, les choses passent, et elles servent aussi un but. Pour moi, cet objectif est de décider quoi faire, quoi dire, avec qui et où aller. Cela est vrai dans une pandémie et vrai lorsque la plus grande nouvelle concerne un gars interviewé à la BBC pour être interrompu par son adorable enfant.

Beaucoup d’entre nous sont confrontés à une extrême incertitude dans notre santé physique, financière et mentale. Ce sont les moments les plus effrayants et personne n’est à l’abri. Mais la bonne nouvelle est que vous pouvez être M. Rogers de quelqu’un d’autre.

M. Rogers a compris que la première étape pour dépasser tout ce qui nous empêche de vivre les meilleures versions de nous-mêmes est d’accepter la réalité. Vivre avec tristesse ou bonheur sans juger ni justifier nos sentiments. Avec cette acceptation interne et externe, nous avons les bases pour sortir de notre propre chemin, pour nous concentrer sur ce que nous pouvons faire contre ce que nous souhaitons pouvoir. Nous pouvons nous concentrer sur des chemins ensemble au lieu des routes qui nous séparent. Nous pouvons rencontrer des gens là où ils sont dans leurs voyages. Nous pouvons prendre une minute par jour pour nous asseoir en silence et penser aux personnes qui ont eu un impact sur nos vies. Et nous pouvons toujours trouver une minute pour s’asseoir avec quelqu’un pendant qu’il traite ses propres pensées, ses propres sentiments de désespoir, de frustration, de colère et de peur afin de pouvoir créer une nouvelle réalité pour lui-même.

De ce kiosque dans ce restaurant, M. Rogers nous a montré que nous pouvons tous commencer par une minute de convivialité tranquille dans la pensée individuelle.

