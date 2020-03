Ce que la pandémie de coronavirus signifie pour les enfants vulnérables

Voir le monde avec les yeux des enfants vulnérables

Chaque jour, des millions d’enfants souffrent parce que leurs parents – ou d’autres adultes dans leur vie – sont une menace pour eux. Parents qui ont des problèmes d’alcool, parents qui consomment d’autres drogues, parents atteints de maladie mentale, parents violents.

Les enfants font souvent ce qu’ils peuvent pour aider et faire plaisir à leurs parents: cela signifie parfois endormir un petit frère, faire toutes les tâches ménagères, réconforter un parent triste ou même nettoyer le vomissement ou la pisse d’un parent en état d’ébriété.

Les enfants vulnérables ont différentes stratégies pour faire face à leur vie. Certains prospèrent à l’école – un problème mathématique vraiment difficile vous aide à vous concentrer sur autre chose que votre situation à la maison! Certains trouvent un voisin avec lequel ils se sentent en sécurité. Certains vont à l’entraînement de football où ils peuvent rencontrer d’autres adultes et d’autres enfants et s’amuser.

Les enfants de familles ayant des problèmes parentaux d’alcool craignent souvent de longues vacances, quand ils ne rencontrent pas les adultes sûrs et de confiance à l’école et lors de leurs loisirs. Beaucoup d’entre eux détestent les vacances et les congés plus longs.

L’ampleur du problème

Le problème des enfants qui grandissent dans des foyers ayant des problèmes d’alcoolisme parental est énorme et jusqu’à présent est resté largement ignoré malgré l’ampleur du problème, les immenses dangers pour la santé et le bien-être des enfants touchés et les graves violations des droits de l’enfant.

Aux États-Unis, plus de 10% des enfants vivent avec un parent ayant des problèmes d’alcool.

Dans l’Union européenne, au moins 9 millions d’enfants grandissent avec des parents qui ont des problèmes d’alcool – mais même pas tous les pays de l’UE collectent des données pour vraiment savoir combien d’enfants et de personnes touchées.

La Suède, où Junis et moi travaillons pour protéger les enfants contre l’alcoolisme, est l’un des pays qui étudie au moins le mieux la situation. Les données montrent que le problème est énorme en Suède:

Californie. 20% de TOUS les enfants en Suède – 430 000 enfants – ont eu au moins un parent ayant un problème d’alcool au cours de leur enfance; c’est un enfant sur cinq dans notre pays;

3,5% des enfants ont des parents qui ont eu besoin de soins hospitaliers ou qui sont décédés à cause de l’alcool.

Mais c’est un problème mondial.

En Allemagne, 2,65 millions d’enfants de moins de 18 ans grandissent dans des foyers dont les parents ont un trouble de consommation d’alcool. En outre, jusqu’à 60 000 enfants vivent avec des parents qui connaissent une autre toxicomanie. Dans l’ensemble, un enfant sur 6 en Allemagne est affecté par un parent atteint d’un trouble lié à l’usage de substances.

Risque accru pour la santé et les droits des enfants vulnérables

À l’heure actuelle, COVID-19 représente une menace majeure dans de nombreux pays. Un moyen d’empêcher la propagation du virus est l’éloignement physique et l’auto-isolement dans la solidarité sociale. Les conférences et concerts sont annulés. Les pays ferment leurs frontières. On demande aux gens qui peuvent travailler à domicile. Dans de nombreux pays, les écoles ferment. Tout cela dans le but de nous protéger, nous et les autres personnes de la société.

Mais que se passe-t-il lorsque les enfants sont obligés de rester à la maison dans un environnement dangereux? À l’heure actuelle, la famille pourrait également souffrir d’un stress encore plus grand que pendant les vacances prévues: peur d’attraper le virus, les adultes pourraient craindre de perdre leur emploi, ce qui dans de nombreux cas serait une catastrophe économique. Ce stress pourrait être très dangereux pour les enfants.

Alors que les sociétés entrent en hibernation, les enfants vulnérables n’ont nulle part où aller que leurs maisons dangereuses, personne d’autre vers qui se tourner que les adultes imprévisibles dans leurs maisons.

Aux États-Unis, par exemple, 13% des agresseurs d’enfants sont sous l’influence de l’alcool.

En Europe, 16% de tous les cas de maltraitance et de négligence envers les enfants sont liés à l’alcool.

L’alcool alimente et aggrave la maltraitance des enfants, ainsi que les abus physiques et sexuels et l’alcool est un facteur majeur de la violence domestique.

Nous savons que les parents ont une immense influence sur le comportement de leurs enfants à l’adolescence et sur le bien-être de leurs enfants tout au long de leur vie. Les adolescents qui grandissent avec des parents qui ont des problèmes de toxicomanie sont plus susceptibles de se tourner vers des comportements autodestructeurs tels que les tentatives de suicide. Les effets des troubles de consommation de substances par les parents peuvent entraîner les problèmes suivants chez leurs enfants:

Problèmes de santé mentale,

Problèmes relationnels,

Problèmes financiers,

Problèmes familiaux, et

Imitation de comportements à risque.

Une étude britannique a montré par exemple que, par rapport aux autres enfants, les enfants de parents ayant des problèmes d’alcool sont deux fois plus susceptibles d’éprouver des difficultés à l’école, trois fois plus susceptibles d’envisager le suicide, cinq fois plus susceptibles de développer des troubles de l’alimentation, quatre fois plus susceptibles développer eux-mêmes des troubles liés à la consommation d’alcool.

Ces expériences d’enfance défavorables vont probablement augmenter et devenir plus graves pendant les périodes de quarantaine à domicile et d’isolement social que les enfants les plus vulnérables subissent maintenant.

Considérations pour protéger la santé et les droits des enfants vulnérables

Alors, que devrions-nous faire?

Lors du calcul du risque de fermeture des écoles, veuillez également prendre en compte les conséquences potentielles des enfants vulnérables étant encore plus exposés à la maison.

Parlez ouvertement avec tous les enfants en classe ou en groupe – tous, parce que vous ne savez pas toujours qui a du mal à la maison. Assurez-vous que tous les enfants ont un moyen de se connecter avec un enseignant ou un leader de confiance.

Essayez de trouver un moyen de vérifier régulièrement avec les élèves / enfants.

Si possible, gardez certaines activités ouvertes.

À titre d’exemple: de nombreux clubs locaux de Junis font ce qu’ils peuvent pour continuer pendant la pandémie. Nous annulons des activités plus importantes comme les discothèques, mais si cela est possible, nous invitons les enfants (sans symptômes de rhume, etc.) à des activités avec moins de participants. Un groupe local invite aux soirées cinéma, car ils ont une grande salle et généralement assez peu d’enfants, il est donc possible de s’étaler. De nombreux groupes appliquent une nouvelle routine aux activités: tout le monde se lave soigneusement les mains à leur arrivée et juste avant leur départ, et entre les leaders suggèrent des jeux où vous ne touchez pas, et si possible: ils jouent à l’extérieur.

D’autres alternatives pour offrir des espaces sécuritaires et habilitants aux enfants sont:

Pouvez-vous créer du plaisir en ligne où les enfants peuvent se connecter avec vous et / ou entre eux?

Ces activités amusantes en ligne peuvent porter sur des défis, notamment faire des exercices à l’extérieur ou à l’intérieur; ou des tâches amusantes qui peuvent être rapportées au groupe; ou des mystères à résoudre ensemble en petits groupes en ligne; ou laisser les enfants s’aider à créer de nouveaux défis les uns pour les autres!

Dans de nombreux pays, il existe des lignes d’assistance, des services d’assistance et d’autres formes d’assistance en ligne. Diffusez des informations à leur sujet à tous les enfants.

Si vous en êtes responsable: est-il possible de prolonger les horaires d’ouverture si besoin? Pouvez-vous vous assurer de faire des promotions supplémentaires de la ligne d’assistance et d’autres services pour atteindre encore plus d’enfants?

Les enfants en général ne sont pas un groupe à risque de Covid-19. Mais les enfants vulnérables, comme les enfants dont les adultes ont des problèmes de toxicomanie, sont un groupe à risque majeur gravement touché par les mesures prises par la société pour lutter contre la propagation du virus.

Aidons tous à prendre en considération les besoins et les droits des enfants les plus vulnérables. Et laissez-nous tous aider à assurer la sécurité des enfants!