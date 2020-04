Ce que le coronavirus signifie pour les affaires en ligne

La pandémie de coronavirus a changé le monde en quelques semaines seulement. Du point de vue occidental, ces premières nouvelles en janvier sur le virus qui s’installe à Wuhan, auxquelles beaucoup d’entre nous n’auront accordé qu’une attention limitée, ressemblent maintenant à une vie passée. Avec le virus qui se propage à travers le monde comme un feu de forêt, nous vivons une urgence mondiale qui n’a pas été vue depuis la Seconde Guerre mondiale.

Dans ce billet de blog, je vais essayer de comprendre ce que la pandémie, le verrouillage et la fermeture effective de notre économie signifient pour les entreprises à travers le Royaume-Uni et, en fait, dans le monde entier. Avant de faire cela, je pense que cela vaut la peine de prendre un moment pour reconnaître et essayer de comprendre l’ampleur et la gravité de la pandémie de COVID-19.

Un monde changé

L’impact de la pandémie sur la vie individuelle ne peut être sous-estimé. Que votre entreprise soit gravement touchée ou non, nous avons tous ressenti l’impact sur notre propre liberté d’être enfermé dans nos propres maisons. Beaucoup d’entre nous connaîtront également quelqu’un qui a été gravement malade ou atteint du virus et il y a malheureusement beaucoup plus de morts à venir.

Le courage et le rôle pivot de ceux qui sont en première ligne ne peuvent pas non plus être sous-estimés; des travailleurs clés assurant le fonctionnement des éléments essentiels de notre société aux innombrables employés du NHS qui s’exposent chaque jour au coronavirus afin de sauver des vies – y compris, récemment, celle de notre propre Premier ministre.

Au-delà des conséquences économiques évidentes, il s’agit d’une crise qui aura des ramifications profondes et durables pour la politique, la géopolitique, la société, la culture et notre santé mentale collective. À quoi ressemblera le monde une fois que nous aurons vaincu le coronavirus et quand ce sera le cas, c’est un sujet de débat. Ne vous y trompez pas, les effets à court et moyen terme seront sismiques, la plupart des grandes économies devraient plonger dans la récession la plus profonde de la mémoire vivante. Le ralentissement économique mondial qui en résultera éclipsera probablement le krach financier de 2007-2008 et frappera de manière disproportionnée les plus pauvres et les plus vulnérables de notre société, malgré le langage de certains politiciens décrivant à tort le virus comme un «grand niveleur».

Pour les entreprises, le tableau est incertain et cette incertitude restera un certain temps. Il y aura sans aucun doute des gagnants et des perdants. Ce qui est probable, c’est qu’il y en aura plus, à court ou moyen terme au moins.

Évolution du marché en avance rapide

Le coronavirus déracine et décime non seulement des secteurs établis de longue date, mais il change la façon dont nous achetons et consommons.

Nous constatons déjà que de nombreuses petites entreprises s’adaptent en adoptant les technologies numériques afin de mettre en ligne leurs entreprises autrefois hors ligne. Vidéoconférence et communication Des applications comme Zoom et Houseparty ont vu une augmentation massive des nouveaux comptes et de l’utilisation quotidienne. Avec un bond de 400% du trafic sur le site Web, le PDG de Webinar Ninja, Omar Zenhom, a déclaré qu’il “avait toujours su que c’était l’avenir, mais l’avenir venait tôt pour nous tous.”

C’est matière à réflexion, car elle implique la nécessité de faire la différence entre le changement temporairement rendu nécessaire par le verrouillage et l’inactivité économique, le changement inévitable accéléré par le coronavirus et le changement qui se produisait de toute façon.

Nous devons également remettre en question la relation entre le changement temporaire et le changement permanent.

Il y a toutes les chances que certains des changements que nous observons dans le comportement en ligne et l’activité commerciale, rendus nécessaires par le verrouillage, deviennent la norme et pourraient représenter un changement de paradigme. Plus les consommateurs vont en ligne pour trouver les produits et services qu’ils veulent, plus les entreprises consolideront leurs actifs numériques et leurs stratégies de marketing, créant ainsi une boucle de rétroaction de l’activité des consommateurs en ligne et de l’adaptation des entreprises. Le nombre de ces changements de comportement des consommateurs qui restent en place après le retour d’un certain sens de la normalité dépend bien entendu entièrement de la nature de l’industrie en question, mais également de l’ampleur et de la durée des fermetures.

Un autre facteur dans cette évolution du marché est de savoir comment une crise nécessite une prise de décision audacieuse et comment cela peut briser les pratiques établies et effacer les anciennes hypothèses. De nombreux propriétaires d’entreprises peuvent être encouragés par le fait que le passage à une main-d’œuvre plus éloignée est relativement indolore ou à quel point leur site Web peut être bénéfique pour générer de nouvelles affaires, une fois qu’ils ont sérieusement commencé à y investir. Bon nombre de ces nouveaux modèles commerciaux et changements budgétaires peuvent persister dans un monde post-coronavirus.

Il en va de même pour les consommateurs, dont beaucoup ont peut-être hésité à acheter certains produits en ligne, mais qui se trouvent maintenant agréablement surpris par la facilité de l’expérience et donc réticents ou moins susceptibles de revenir aux anciennes habitudes de consommation hors ligne.

La façon dont Internet a commencé à changer notre façon de faire du marketing il y a une vingtaine d’années, de même cette pandémie pourrait voir un changement marqué vers des stratégies plus axées sur le numérique et un rejet des médias hors ligne. Contrairement à l’évolution relativement progressive que nous avons vue avec l’avènement d’Internet, cette évolution se fera rapidement.

La pornographie du changement

De nombreuses études prédisent une énorme augmentation des dépenses numériques au cours des prochains mois, alors que certaines parties de l’économie rouvrent lentement, tandis que d’autres restent fermées. Le fait que les budgets et les stratégies passeront au numérique à court terme n’est cependant pas vraiment discutable; la question à un million de dollars est de savoir dans quelle mesure le comportement des consommateurs et des entreprises reviendra à la normale au lendemain de tout cela, ou dans certains secteurs s’il reviendra.

Sommes-nous en train de réagir de manière excessive aux effets immédiats et viscéraux du virus? Sommes-nous en fait de simples créatures d’habitude? Cette pandémie n’est-elle qu’un choc à court terme pour notre système et notre façon établie de faire reviendra inévitablement dans le temps? Nos modèles commerciaux et nos marchés sont-ils plus robustes que nous ne le croyons?

Pour répondre à ces questions, il est important de trouver un équilibre entre prendre l’hyperbole inévitable qui flotte avec une pincée de sel et ne pas sous-estimer l’énormité de cette crise et à quel point les conséquences seront profondes et systémiques.

Le récent article de Mark Ritson dans Marketing Week propose un démontage assez acerbe de la dépendance des spécialistes du marketing à ce qu’il appelle la «pornographie du changement». Ritson prévient que «les spécialistes du marketing numérique se penchent sur le prisme d’une société post-coronavirus et voient la transcendance du numérique, non pas parce que cela se produira, mais parce qu’ils veulent que cela se produise».

Bien que je sois d’accord avec de nombreux points de Ritson concernant le biais cognitif des spécialistes du marketing de toutes les nuances (ou de toute personne ayant un intérêt en la matière), je pense qu’il minimise quelque peu l’ampleur de l’épidémie et son potentiel à engendrer des changements de grande envergure, directement ou indirectement. Le point sur lequel nous sommes d’accord est la capacité des commentateurs de prédire avec précision quels seront ces changements. Pour le moment, tout ce que nous pouvons espérer, c’est une supposition éclairée.

Permanent ou transitoire, le changement est inévitable et la meilleure façon de réagir à un marché en évolution est de changer votre stratégie marketing. Les entreprises qui prospéreront au cours des 6 à 12 prochains mois seront celles qui sont suffisamment audacieuses et adaptables pour le faire le plus tôt possible.

Jeter des hypothèses par la fenêtre

Un certain sens de la prévisibilité est crucial pour gérer une entreprise qui fonctionne mais aussi une économie qui fonctionne. Lorsque cela est secoué même légèrement, le tumulte qui s’ensuit est inévitable. Témoin de trois ans d’incertitude autour du Brexit (rappelez-vous cela?), Qui à l’époque représentait une source constante d’instabilité pour les entreprises, mais qui est maintenant insignifiante par rapport aux conséquences profondes du coronavirus.

L’incertitude doit donc maintenant être prise en compte dans toute planification future et les hypothèses précédentes jetées par la fenêtre. Cela nécessite une couverture de ses paris et beaucoup de planification dans le pire des cas.

Avec un vaccin potentiellement éloigné de 12 à 18 mois et une proportion relativement faible de la population britannique ayant été infectée par un coronavirus, la réalisation de l ‘«immunité collective» est lointaine et le potentiel de verrouillage se propage (assouplissement et durcissement des restrictions sur temps partiel) ou partiel (passeport d’immunité, verrouillage régional ou retour au travail des seuls jeunes) est à l’heure actuelle plus probable à court terme. En conséquence, les entreprises devraient partir du principe que la tendance actuelle à l’activité de consommation en ligne se poursuivra sans relâche.

Il serait également raisonnable de supposer qu’une grande partie de ce comportement continuera d’évoluer à court terme et qu’une partie persistera lorsque l’immunité collective et / ou un vaccin sera atteint. Investir dans votre capacité à générer et à gérer votre entreprise en ligne peut impliquer un changement d’approche fondamental, mais il représente désormais l’option la moins risquée en matière de rentabilité à long terme.

Avec le trafic et les taux de conversion des sites Web dans de nombreux secteurs, il n’est pas surprenant que la tendance actuelle soit celle de réduire les écoutilles. L’activité économique étant pratiquement fermée, il n’est pas surprenant que le trafic Web organique sur toute une gamme de termes de recherche ait considérablement changé. Mais cela reviendra lorsque les restrictions seront assouplies et ce sont les entreprises qui maintiennent et renforcent leurs efforts de référencement maintenant qui verront un rebond plus substantiel.

Alors que nous sortirons de cette pandémie pour une récession profonde, il est inévitable qu’il y aura également moins de concurrence sur le marché, de sorte que les récompenses potentielles pour les entreprises qui investissent régulièrement dans leur présence numérique pendant le verrouillage pourraient être d’autant plus grandes.

Prendre de l’avance sur la courbe

Alors que certains secteurs se portent clairement bien (FMCG, le secteur médical, les industries numériques comme les fournisseurs de SaaS et le e-learning), ne nous trompons pas que la situation actuelle pour beaucoup est incertaine au mieux et dévastatrice au pire. La pandémie nécessite une approche d’adaptation ou de mort et le fait de ne pas le faire rapidement et efficacement finira par tuer de nombreuses entreprises.

La triste vérité est que pour de nombreuses entreprises étonnantes dans des secteurs tels que l’hôtellerie, les voyages et les événements, il n’y a rien qu’ils puissent faire, ou auraient pu faire, pour survivre à cette fermeture effective de l’économie.

Pour ceux qui savent s’adapter, la question qui se pose est de savoir comment devancer la courbe? Parce que, malgré les débats sur la manière et dans quelle mesure le monde va changer à la suite du coronavirus, le «statu quo» n’est tout simplement plus une option.

Auteur: Joe Cox

Joe Cox est directeur du marketing pour SocialVolt, une société de gestion des médias sociaux d'entreprise.