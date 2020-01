Ce que les annonceurs doivent savoir sur les nouvelles politiques publicitaires de YouTube pour le contenu pour enfants – Econsultancy

À la suite d’un règlement de la Federal Trade Commission (FTC) de 170 millions de dollars lié à des accusations de violation de la loi COPPA (Children’s Online Privacy Protection Act), YouTube a annoncé des changements à son service qui, selon lui, contribueront à protéger la vie privée des enfants.

Plus précisément, le géant de la vidéo appartenant à Google «traite désormais les informations personnelles de quiconque regarde le contenu des enfants sur la plate-forme comme provenant d’un enfant, quel que soit l’âge de l’utilisateur. Cela signifie que sur les vidéos conçues pour les enfants, nous limitons la collecte et l’utilisation des données et, par conséquent, nous devons restreindre ou désactiver certaines fonctionnalités du produit. “Notamment, YouTube ne diffuse plus d’annonces personnalisées aux téléspectateurs de vidéos pour enfants.

Selon la FTC, les vidéos pour enfants sont des vidéos destinées à être visionnées par des enfants. YouTube permet aux créateurs de contenu de spécifier que leurs vidéos entrent dans cette catégorie dans YouTube Studio, mais indique qu’il utilise également la technologie d’apprentissage automatique pour identifier les vidéos qui n’ont pas été correctement signalées par leurs créateurs.

Avec YouTube et son application dédiée, YouTube Kids, étant parmi les outils les plus importants dont disposent les annonceurs pour toucher les enfants en ligne, que signifient les changements de YouTube pour les annonceurs? Voici les trois points clés à retenir.

L’assaut contre le ciblage continue

Pour répondre à leur demande insatiable de publicités hautement ciblées, les éditeurs et les techniciens publicitaires ont donné aux spécialistes du marketing la possibilité de cibler des individus de tous âges avec peu de restrictions. Même dans les cas où le ciblage pourrait être d’une légalité ou d’une moralité douteuses, l’industrie a largement fonctionné comme si le ciblage était autorisé.

Cela change rapidement et les options de ciblage disparaissent. Ici, les annonceurs ne pourront plus utiliser d’annonces personnalisées sur les vidéos des enfants. Ces annonces, que Google appelait auparavant les annonces basées sur les centres d’intérêt, permettent aux annonceurs de cibler les internautes en fonction de leurs intérêts et de leurs données démographiques. Il glane ces informations à partir de diverses sources, y compris le suivi basé sur les cookies de l’activité des utilisateurs et de l’activité précédente avec les services Google et les interactions avec les annonces Google.

Les annonceurs pourraient en bénéficier

Ironiquement, les annonceurs pourraient bénéficier de l’impossibilité d’utiliser des publicités personnalisées sur les vidéos des enfants. En effet, les annonces personnalisées coûtent généralement plus cher que les annonces contextuelles, mais il est douteux de savoir quels avantages les annonceurs en retirent sur les vidéos pour enfants. Après tout, il s’agit d’une hypothèse assez fiable selon laquelle les vidéos pour enfants sont visionnées principalement par des enfants. Les annonceurs qui tentent de toucher les enfants ne tirent donc pas nécessairement profit d’un ciblage plus sophistiqué.

En fait, avec les cookies agressés et la publicité contextuelle qui en résulte, le changement de YouTube soulève des questions plus larges que les annonceurs seront de plus en plus obligés de poser sur l’efficacité et la nécessité d’un ciblage hautement personnalisé.

Les budgets pourraient changer pour favoriser le marketing d’influence – avec des mises en garde

Pour les spécialistes du marketing qui cherchent à s’adresser à un public d’enfants plus spécifique, le changement de YouTube pourrait encourager des changements de budget qui voient davantage de dollars alloués au marketing d’influence, ce qui est susceptible de devenir également plus attrayant pour les créateurs de contenu, étant donné le manque d’annonces personnalisées sur leur les vidéos pourraient faire baisser leurs revenus.

Ryan Kaji, huit ans, a prouvé la puissance du marketing d’influence dans cet espace, qui compte quelque 23 millions d’abonnés à sa chaîne Ryan’s World et était, selon Forbes, le YouTuber le plus rémunéré de l’année dernière avec un énorme bénéfice de 26 millions de dollars. De nombreuses vidéos de Ryan présentent des critiques de jouets et des déballages, et l’année dernière, il a lancé des brosses à dents et du dentifrice de marque en partenariat avec Colgate.

Bien sûr, les préoccupations qui ont forcé YouTube à modifier ses politiques en matière de publicité sur les vidéos pour enfants s’appliquent également au marketing d’influence. Les annonceurs qui cherchent à utiliser le marketing d’influence pour atteindre les enfants doivent adhérer à la COPPA ainsi qu’aux directives de la FTC pour le marketing d’influence.

Pour rappel, un groupe de surveillance des consommateurs a déposé l’année dernière une plainte auprès de la FTC alléguant que Ryan’s World «trompait des millions de jeunes enfants» en omettant de révéler que les vidéos contenaient des publicités. Si une enquête est ouverte et conclut que la plainte est fondée, elle pourrait entraîner des amendes et de nouvelles restrictions.

Cours de formation rapide sur le marketing d’influence