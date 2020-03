ce que les conseils du gouvernement signifient pour le secteur locatif privé

En réponse à l’épidémie de COVID-19 au Royaume-Uni, le gouvernement a interdit les expulsions de locataires. Voici ce que les propriétaires et les investisseurs immobiliers doivent savoir maintenant.

Chaque jour apporte de nouvelles informations, des conseils et des percées concernant la pandémie de coronavirus. Elle affecte déjà des millions de personnes, d’entreprises et de secteurs d’un point de vue financier. Le gouvernement britannique met quotidiennement à jour ses mesures pour en contrôler autant que possible les effets.

Cette semaine, le Premier ministre Boris Johnson a annoncé de nouvelles mesures pour aider le marché britannique du logement et de la location. L’un des plus cruciaux est un congé de paiement d’hypothèque de trois mois pour les propriétaires et les propriétaires en difficulté. De plus, elle a désormais interdit les nouvelles expulsions de locataires dans les secteurs locatifs sociaux et privés.

L’espoir est que cela réduira la pression sur les millions de ménages locataires à travers le pays. Le gouvernement exhorte également les propriétaires à «faire preuve de compassion» envers les locataires en leur permettant de rester plus longtemps.

Aide aux propriétaires

Si un locataire n’est pas en mesure de payer son loyer en raison de l’impact du coronavirus, les propriétaires eux-mêmes pourraient se retrouver en difficulté. À ce titre, le gouvernement a maintenant prolongé les congés hypothécaires aux prêts hypothécaires à l’achat. Les propriétaires en difficulté pourront ainsi bénéficier de la même interruption de paiement que les propriétaires.

Les prêteurs évalueront chaque demande au cas par cas, il est donc impératif que les propriétaires maintiennent les paiements hypothécaires jusqu’à ce qu’ils aient conclu un accord avec leur prêteur. Plus tôt cette semaine, le fondateur de Money Saving Expert, Martin Lewis, a réitéré la nécessité pour les emprunteurs d’être ouverts avec leurs prêteurs.

Lors de la dernière annonce, le secrétaire au Logement, Robert Jenrick MP, a déclaré:

«Le gouvernement est clair. Aucun locataire qui a perdu un revenu en raison d’un coronavirus ne sera forcé de quitter son domicile, et aucun propriétaire ne devra faire face à des dettes ingérables.

«Ce sont des temps extraordinaires et les locataires et les propriétaires sont bien sûr inquiets de payer leur loyer et leur hypothèque. C’est pourquoi nous introduisons d’urgence une législation d’urgence pour protéger les locataires des logements sociaux et privés d’un processus d’expulsion en cours.

«Ces changements protégeront tous les locataires et les propriétaires privés en garantissant à chacun le soutien dont il a besoin.»

Accompagnement dans le secteur

La Residential Landlords Association (RLA) et la National Landlords Association (NLA) soutiennent toutes deux la dernière décision.

Ils croient que l’option de congé de paiement hypothécaire mettra beaucoup de pression sur les propriétaires pendant la crise. Cela leur permettra d’être plus flexible vis-à-vis de leurs locataires, ce qui sera une bonne chose pour le secteur.

Cependant, la RLA et l’ALN pensent également qu’il devrait y avoir des exceptions lorsque le comportement antisocial est un problème. Ils disent: «Cela pourrait causer de la misère aux autres locataires ou voisins, surtout lorsqu’ils vont passer beaucoup de temps ensemble.»

Dans un communiqué, ils ont ajouté: “Nous aimerions que de nouvelles mesures soient prises, y compris la suspension de la phase finale de restriction de l’exemption d’intérêts hypothécaires au taux de base de l’impôt sur le revenu dû en avril.”

«De plus, nous devons faire tout notre possible pour empêcher la propagation du coronavirus. Il devrait y avoir des directives nationales pour les autorités locales de suspendre les inspections de routine des propriétés et un arrêt temporaire des mesures coercitives lorsque les propriétaires ne sont pas en mesure de remplir certaines obligations requises en raison du risque pour la santé que cela représente pour les locataires et les entrepreneurs. »

Qu’en est-il des logements locatifs sans hypothèque?

La nouvelle législation signifie que les investisseurs immobiliers et les propriétaires qui ont des hypothèques à louer peuvent demander une pause. Cela aidera grandement ceux dont les revenus peuvent souffrir à cause du coronavirus.

Cependant, pour les propriétaires qui n’ont pas d’hypothèque, la situation est tout à fait différente. Certains propriétaires de portefeuille possèdent directement des propriétés et dépendent des revenus de location pour gagner leur vie. Cela pourrait également être le cas pour les «propriétaires accidentels», par exemple, s’ils héritaient d’un bien et décidaient de le louer en échange d’un revenu.

Le directeur de SpareRoom, Matt Hutchinson, a déclaré: «Nous savons que la situation est complexe. De nombreux propriétaires dépendent de leurs revenus pour survivre. Donc, simplement appliquer un congé de location pourrait simplement déplacer le problème plutôt que le résoudre. »

Pour l’instant, le gouvernement n’a pas annoncé de mesures pour aider dans de tels cas. Des millions de travailleurs indépendants et indépendants, qui comprendront de nombreux propriétaires, attendent avec impatience la reconnaissance et la promesse d’aide du gouvernement.