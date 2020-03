Ce que les entrepreneurs peuvent apprendre de ces 6 films avec des patrons horribles

Apprenez à être un leader en observant ce qu’il ne faut pas faire.

La plupart des gens peuvent comprendre qu’ils ont eu un mauvais patron. Ils sont malheureusement omniprésents sur le lieu de travail. Mais regarder un mauvais patron dans le cadre d’un film – ça peut être amusant! Surtout parce que les mauvais patrons du grand écran obtiennent généralement ce qui leur arrive.

Peut-être que les gens aiment regarder les mauvais patrons sur grand écran parce qu’ils peuvent se rapporter à l’employé mécontent et opprimé qui doit faire face à la tyrannie lourde d’un leader toxique. Ou peut-être qu’ils s’enracinent secrètement pour la secousse d’un patron, car, malgré tous leurs défauts et leurs erreurs, ils ont certains facteurs de rachat.

En fin de compte, c’est peut-être juste que les patrons odieux et mesquins font de bons films. Voici six des pires patrons du grand écran que vous aimez détester, et les leçons que nous pouvons tous tirer de leurs erreurs.

Bill Lumbergh d’Office Space est le patron idiot archétype que vous aimez détester. En fait, il est un si mauvais patron que les “patrons sympas” font des impressions sur lui dans une tentative d’humour désapprobateur: “Mmmm … yeeeaaaahhh, nous allons avoir besoin …” L’intrigue de Office Space est l’une des plus belles satires de la vie quotidienne dans la jungle de la cabine qui constitue une grande partie de l’Amérique des entreprises.

Pete Gibbons est un programmeur non motivé qui est pris au piège dans un travail de bureau monotone et écrasant l’âme remplie de tâches subalternes, stupides et largement hors de propos. Le film est à la fois hilarant et incroyablement perspicace, et a bien résisté au cours des décennies qui ont suivi les premières salles de cinéma.

Leçons apprises: arrêtez la microgestion! Les bons patrons dynamisent leur environnement de travail et motivent ceux qui travaillent pour eux. S’il y a un mantra que le film répète, c’est comment les actions idiotes d’un patron contrôlant peuvent aspirer la vie d’une entreprise.

La culture d’entreprise est créée de haut en bas. Soyez respectueux de vos employés et arrêtez d’enfreindre leur temps libre. Si vous voulez motiver quelqu’un, découvrez ce qu’est son «agrafeuse rouge». C’est le désir de leur cœur, et si vous pouvez le comprendre, vous saurez comment puiser dans leur motivation interne.

Dans le monde de la mode, Miranda Priestly est la méchante fille par excellence et le personnage qui a donné son nom au film Le Diable s’habille en Prada. L’intrigue est centrée sur Andy, un diplômé fraîchement diplômé et un aspirant journaliste qui décroche un emploi pour lequel “des millions de filles tueraient” avec le magazine Runway, dont Miranda est la rédactrice en chef.

Au départ, Andy tâtonne et bourdonne dans son travail alors qu’elle affronte Miranda, qui est carrément abusive de son personnel. Andy commence lentement à trouver son chemin, apprenant à gérer des situations inconfortables, à relever le défi et à naviguer dans des mondes inconnus. Nous voyons comment le travail acharné finit par porter ses fruits.

Leçons apprises: De Miranda, nous apprenons que faire peur à vos subalternes n’est pas une bonne stratégie à long terme. Finalement, vos meilleurs employés et les plus brillants vont en avoir assez de votre comportement menaçant et vont fuir vers de meilleurs emplois. Aussi, ne soyez pas inutilement vague. Donnez aux employés la clé dont ils ont besoin pour réussir en leur fournissant les informations dont ils ont besoin pour bien faire leur travail.

La plupart d’entre nous connaissent déjà les bases de cette intrigue: Mark Zuckerberg est étudiant à l’Université Harvard lorsqu’il crée un site Web sur le campus appelé Facemash en piratant la base de données du collège. Après avoir été embauché par deux membres de la classe supérieure pour un projet différent, il propose le concept pour Facebook (qu’il a initialement appelé Thefacebook). Finalement, la vision de Zuckerberg disparaît, mais pas avant qu’il ne soit poursuivi et finisse par poignarder certains de ses amis.

Leçons apprises: il ne s’agit pas toujours de savoir qui a l’idée de commencer, mais qui peut le mieux l’exécuter. Au final, c’est Zuckerberg qui a lancé Facebook. Personne d’autre n’avait les compétences pour y arriver. Il a réussi parce qu’il a compris comment être utile. Il a suivi son idée, croyant que les revenus suivraient (et il avait raison).

Mais le film dépeint également Zuckerberg comme un idiot arrogant et paranoïaque qui a vissé sur ses amis pour gravir les échelons du succès. (Gardez à l’esprit que Zuckerberg lui-même n’était pas un grand fan de la façon dont il était dépeint.)

Bien que la confiance en soi soit la clé pour vous mener à travers les moments difficiles, être trop arrogant vous coûtera de l’argent et des amis. Ayez confiance en vos capacités, mais vérifiez votre arrogance à la porte.

Dans cette comédie classique, trois collègues féminines de bureau (Judy Bernly, Doralee Rhodes et Violet Newstead) cherchent à se venger de leur patron chauvin de classe A, Franklin Hart, Jr., qui maltraite ses subordonnées féminines.

Les trois femmes ont finalement pris les choses en main et kidnappé Hart. Comme vous pouvez vous y attendre, à la fin, tout le monde obtient ses déserts. Ce film dépeint l’un des pires types de patrons là-bas: celui qui manque complètement d’intégrité et qui cherche à manipuler tout le monde autour d’eux à son propre avantage.

Leçons apprises: Évidemment, la plus grande leçon de ce film n’est pas d’être un “fanatique sexiste, égoïste, menteur, hypocrite” (selon les mots immortels de Judy Bernly). De plus, il est important d’avoir une certaine conscience de soi de ce que vous faites. La création d’un environnement toxique entraînera une baisse de la productivité, une augmentation du chiffre d’affaires et un manque de fidélité.

Malheureusement, Hart n’est jamais congédié pour ses actions, mais pendant son absence du travail, le trio a montré qu’ils étaient beaucoup plus efficaces pour gérer le bureau par eux-mêmes. Un mot pour le sage: Parfois, vous devez savoir quand sortir de votre propre chemin.

Il est facile de dire que votre patron est le diable, mais que faites-vous si votre patron est en fait Satan lui-même? Dans The Devil’s Advocate, le diable (qui porte le nom de John Milton) attire Kevin Lomax, un avocat de la défense moralement flexible, dans un emploi avec une grande entreprise de New York, qui vient bien sûr avec un salaire élevé et un appartement chic de Manhattan. Alors que l’intrigue se déroule, le Milton, toujours charismatique et persuasif, tire Lomax plus profondément dans son piège.

Lomax, qui était autrefois poussé par un désir d’excellence professionnelle, devient impitoyable et acharné. Mais Milton n’a pas à tordre le bras de Lomax pour faire de mauvaises choses. En fait, Milton dit d’emblée à Lomax toutes les choses horribles que ses choix pourraient entraîner.

Leçons apprises: Restez fidèle à votre boussole intérieure. Définissez clairement qui vous êtes et ce que vous représentez, et ne laissez jamais personne ni aucune somme d’argent changer cela. Aussi, peu importe le succès que vous obtenez, un peu d’humilité vous gardera à la terre.

En ce qui concerne les méchants, il est difficile de battre Thanos. Après tout, j’ai littéralement tué la moitié de toutes les créatures vivantes dans tous les univers connus. C’est une décision cruelle et impitoyable qui vous obligera à être qualifié de mégalomane insensible. Regardons les choses en face: être le méchant ultime et l’architecte de toutes les calamités du monde va vous faire gagner un mauvais coup en tant que très mauvais patron. De plus, tous les super-héros du monde vont devenir obsédés par vous abattre de façon épique.

Leçons apprises: les boss qui sont des monstres tyranniques découvriront finalement que tout le pouvoir du monde ne revient pas à s’accroupir une fois que suffisamment de personnes (super-héros ou non) sont motivées pour vous démolir. Mais il y a aussi quelques bonnes choses clés que nous pouvons retirer de son style de leadership.

Thanos a un objectif semblable à un laser sur son objectif et ne dévie jamais de cette mission clairement énoncée. Il est également juste (ou injuste) pour tout le monde. Il est toujours prêt à affronter la compétition dans un duel face à face. Et il ne manque jamais de confiance en lui, même s’il aurait probablement dû vérifier son arrogance, car cela finit par le faire tuer deux fois.

