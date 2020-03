Ce que les franchises devraient savoir avant d’embaucher une firme de relations publiques

Les franchiseurs et les franchisés peuvent bénéficier d’une firme de relations publiques talentueuse qui peut attirer l’attention de nouveaux clients. Voici comment trouver une correspondance.

Mars

18, 2020

3 min de lecture

Cette histoire apparaît dans le

Mars 2020

question de

Entrepreneur. Abonnez-vous »

1. Posez toutes vos questions

De Jamie Izaks, président et cofondateur, All Points Public Relations

Lorsque vous contrôlez une entreprise de relations publiques, que vous soyez franchiseur ou franchisé, vous voulez trouver la meilleure valeur. Où est l’intersection de la qualité et du coût? Pour ce faire, vous devez poser beaucoup de questions. Quels types de marques desservez-vous? Quels sont vos clients à long terme? Comment les faites-vous avancer? Soyez précis. Si vous êtes un franchisé, demandez des études de cas de franchisés qui montrent comment la firme de relations publiques a aidé à stimuler les affaires. Si vous êtes franchiseur, demandez un exemple décrivant combien une entreprise a payé et ce qu’elle a reçu en termes de croissance commerciale, d’impressions médiatiques, d’équivalence des annonces, de visiteurs du site ou d’engagement sur les réseaux sociaux. Il est également important de comprendre le rôle d’une entreprise dans l’industrie. Demandez: Quel est votre lien avec le franchisage en dehors de votre entreprise? Dans quelle mesure êtes-vous intimement impliqué? Idéalement, les cadres seront bien ancrés dans l’industrie, siégeant au conseil d’administration ou assistant à des événements pertinents. Une autre chose à considérer: la transparence. Évaluez la simplicité de l’entreprise et la clarté de son plan. Quel est le temps de réponse de l’équipe et quel sens avez-vous de l’éthique générale du travail? PR n’est pas simple; cela peut prendre des mois pour obtenir le bon résultat. Vous devez savoir qu’une agence est à vos côtés pour le long combat.

Connexes: 3 choses que les franchises devraient savoir sur l’embauche d’une entreprise de relations publiques

2. Soyez honnête au sujet des attentes

De Neal Courtney, PDG, Cookie Cutters Haircuts for Kids

Neal Courtney a commencé comme franchisé Cookie Cutters. Aujourd’hui, il est PDG. La marque a plus que quadruplé sa taille en cinq ans, et la société de relations publiques Franchise Elevator a aidé à dynamiser son plan stratégique avec…

1) De vrais résultats

Depuis son partenariat avec la firme de relations publiques, Cookie Cutters est passé de 24 sites à 110 – et Courtney pourrait suivre les histoires qu’elle a placées dans les publications pertinentes avec une augmentation des ventes de franchise. “Je dirais que 10% de notre croissance est liée aux efforts directs de Franchise Elevator”, dit-il.

2) Communication rapide

“Nous sommes extrêmement agressifs et je voulais une entreprise qui voulait vraiment courir avec nous comme un lièvre”, explique Courtney. Donc, avant de signer, il a eu beaucoup de conversations pour s’assurer que Franchise Elevator pouvait suivre ses demandes, ses idées et ses demandes.

3) Confiance

Courtney voulait un représentant des relations publiques qui croyait vraiment en son entreprise. “Surtout pour les marques émergentes, vous devez savoir que les partenaires avec lesquels vous travaillez sont passionnés par ce que vous mettez sur le marché”, dit-il. “Sinon, vous n’êtes qu’une autre entreprise de leur portefeuille.”

Connexes: 6 tactiques de relations publiques uniques qui stimulent la croissance et les ventes

3. Un succès inattendu

De Vinnie Sposari, propriétaire de la franchise, M. Rooter Plumbing

Ce que j’attendais: Le siège social de M. Rooter fournit aux franchisés des services de relations publiques via Fish Consulting, mais Sposari était sceptique. Je ne pensais pas que les relations publiques pouvaient réellement stimuler les affaires d’une entreprise de plomberie.

Qu’ont-ils: Reconnaissance de nom. Sposari rencontre constamment des gens qui reconnaissent le nom de M. Rooter dans les articles, et parfois les gens le reconnaissent même par leur nom. De plus, la presse a contribué à renforcer la confiance. “Les gens ne font pas toujours confiance au plombier”, explique Sposari. “Cela nous donne une certaine crédibilité.”

.