Ce que les gestionnaires ont appris de l’urgence du coronavirus

17 avril 2020, par Alessandra Caparello

Les gens face aux profits en intensifiant immédiatement les efforts de communication, tant au sein de l’entreprise qu’en dehors et en favorisant dialogue constructif avec les gouvernements, les autorités locales et l’ensemble de la communauté.

C’est l’attitude adoptée par les entreprises lors de l’urgence sanitaire en cours, révélée par les entreprises leaders à travers la crise COVID-19 – Premiers enseignements de Hong Kong, Italie et Singapour rapport préparé par le cabinet de conseil en gestion Arthur D. Little.

Dès les premiers moments de cette crise, ADL a réuni les PDG des entreprises qui gèrent les infrastructures et services critiques en Italie, à Singapour et à Hong Kong, les premiers durement touchés par la crise, pour partager les expériences et les leçons apprises avec le reste du monde utile pour naviguer dans la crise et poursuivre sa reprise.

Cela a abouti à un rapport qui vise à aider les entreprises confrontées à cette période de crise résultant de l’impact du virus COVID-19.

la cinq points une plus grande attention qui identifie le rapport sont:

la capacité de se déplacer rapidement, prévoir les pires scénarios, être prudent dans la planification et assurer la sécurité des employés d’abord, puis la continuité des opérations;

préparation pour utiliser la plupart de votre temps maintenir la communication avec les ressources active et bidirectionnelle, en se concentrant sur la positivité et le moral;

la création d’équipes distinctes pour les opérations critiques, soutenir les fournisseurs et partenaires et innover dans la gestion de la liquidité;

collaboration avec les gouvernements et les autorités, interagir avec les syndicats et soutenir les communautés locales;

planification réaliste du redémarrage d’exploiter les opportunités potentielles offertes par la “nouvelle normalité”.

“Nous pouvons apprendre les uns des autres pour accroître la résilience de notre économie et sortir de la crise prêts à innover”, a-t-il déclaré. Ignacio Garcia Alves, Président-directeur général d’ADL.

“Ce rapport donne aux PDG un point de vue unique, venant de dirigeants qui ont continué à fonctionner efficacement pendant les pires de la pandémie et qui réapparaissent maintenant, prêts à recommencer.”

