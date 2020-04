Ce que personne ne vous dit sur le travail à domicile – avec votre famille!

C’est un euphémisme de dire que le monde est changé à jamais en raison de la pandémie de COVID-19. Des fermetures d’écoles et de bureaux à la répression des grands rassemblements publics – et bien plus encore entre les deux – la vie telle que nous la connaissons semble être un souvenir lointain. Plusieurs semaines après le début de nos commandes de «rester à la maison», ma famille, ainsi que des millions d’autres, ressentent une myriade d’émotions.

Les «bons» jours, mon mari, mes deux fils et moi sommes tout simplement reconnaissants d’être en bonne santé et d’avoir beaucoup de papier hygiénique. Les jours «moins que bons», je passe du temps à consoler mon plus jeune fils, qui est un lycéen, quand il est triste de manquer ses dernières semaines de plaisir au lycée, ou je me réveille à l’aube donc que j’arrive au magasin pour acheter un gallon de lait avant qu’il ne soit parti. Nous avons plus de bons jours qu’autrement, heureusement. Cependant, en écrivant ce message, je me sens un peu dépassé par ma nouvelle normalité. Du jour au lendemain, semble-t-il, j’ai soudainement dû apprendre à être une bonne collègue et maman de l’école-maison, en plus de mes tâches habituelles de travail et de ménage.

Modifications de l’environnement de travail pendant COVID-19

Avant la pandémie et les changements qu’elle a engendrés tels que je les connaissais personnellement, je travaillais avec bonheur depuis chez moi depuis plusieurs années. Avant de devenir pigiste, j’avais passé plus d’une décennie à me sentir pris au piège tout en travaillant dans des cabines et en traitant de politique de bureau et de distractions. Et honnêtement, je n’ai rien (et ne manque toujours pas) de tout cela.

Mon mari, en revanche, travaille pour une grande organisation. Contrairement à moi, il aime travailler dans un environnement de bureau et (halètement!) S’entend bien avec ses collègues. Il y a environ un mois, il est rentré chez lui avec un nouvel ordinateur portable et un casque pour commencer une nouvelle étape temporaire de sa carrière… le télétravail. Son bureau est complètement fermé jusqu’à ce que qui sache quand, mais il peut toujours faire tout son travail à distance. Ironiquement, il s’est adapté au travail à domicile mieux que ce que nous attendions. Cependant, il a hâte de retourner éventuellement à son bureau et, pour être honnête, j’attends cela avec impatience également.

La vérité sur le coworking avec votre autre significatif (+ famille!)

Au début, j’étais excité d’avoir ma famille ensemble pendant quelques semaines. Mon mari et moi n’avons généralement pas beaucoup de temps ensemble en raison de nos horaires de travail. Nos premiers jours ensemble ont été agréables et j’ai apprécié sa compagnie. Comme toute personne travaillant à domicile le sait régulièrement, elle peut parfois se sentir seule. Après seulement quelques jours dans notre nouvel arrangement de coworking, cependant, j’étais prêt à revenir à ma «normale» précédente. J’ai réalisé que même si j’aime toujours l’homme (nous sommes mariés depuis 20 ans), cela ne veut pas dire qu’il ne m’ennuiera pas parfois. Je suis sûr qu’il ressent la même chose pour moi aussi.

J’ai rencontré trois problèmes (auxquels je n’étais pas préparé) avec le travail à domicile pendant que ma famille est là:

Problème n ° 1: La table de cuisine a été mon «Bureau» depuis que j’ai commencé à travailler à domicile. À contrecœur, j’ai autorisé mon mari à installer son ordinateur portable de l’autre côté de la table. Cela n’a pas été idéal, mais cela pourrait être pire. Un inconvénient de travailler ensemble à la table signifie qu’il y mange également pendant qu’il travaille. Et manger signifie mâcher. Et, en fin de compte, le son de sa mastication me dérange énormément. Plus j’essaie de l’ignorer, plus je le remarque.

La solution: Plutôt que de serrer les dents et d’être frustré, je choisis plutôt de quitter la table quand il mange et je ne le suis pas. Prendre quelques minutes pour faire de l’exercice ou prendre une douche est une bien meilleure façon de commencer ma journée.

Problème n ° 2: L’école à domicile ne signifie pas que je peux laisser mon fils regarder des vidéos YouTube ou jouer à des jeux sur sa Nintendo Switch toute la journée. Il a encore besoin de passer du temps à apprendre et à terminer ses devoirs scolaires chaque jour. Mon fils a également besoin d’un peu de supervision pour fixer ses repas et l’aider avec certains de ses devoirs. Tout cela peut devenir gênant lorsque j’essaie de travailler. Cependant, j’ai des délais de travail à respecter et mon mari doit être près de son ordinateur pendant les heures de bureau afin qu’il puisse répondre aux appels téléphoniques.

La solution: Avant de plonger dans une mission ou une conférence téléphonique, je m’assure que mon fils a mangé et travaille sur un projet qu’il peut gérer de manière indépendante. Ou, je l’ai laissé faire son propre truc pendant environ une heure. Je suis sûr que je ne suis pas le seul dont l’enfant profite de plus de temps d’écran que d’habitude.

Problème n ° 3: Prendre une douche chaque fois que j’en ai envie pendant la journée n’est plus une option. Quand j’étais seul toute la journée, je pouvais facilement me perdre dans mon travail pendant des heures. Je voulais être à une bonne halte avant de faire autre chose, comme prendre une douche ou manger. Je me rassemblais généralement avant que la famille ne rentre à la maison. Mon mari, cependant, a choisi de respecter son horaire de travail habituel et ses douches dès le matin. Au cours des premiers jours, il n’a rien dit sur le fait que j’étais encore en pyjama à l’heure du déjeuner. Puis il a commencé à laisser des indices sur la sensation de prendre une douche, etc.

La solution: D’accord, mon mari avait raison à ce sujet. Le maintien de bonnes habitudes, comme la douche, manger et porter des vêtements réguliers, m’a aidé à me sentir beaucoup plus productif dans l’ensemble. De plus, je suis un meilleur modèle pour mes fils.

À vous

Il ne fait aucun doute que la pandémie de COVID-19 a changé nos vies. Je suis choqué et attristé chaque jour par le nombre de personnes qui sont malades, décédées ou ont perdu des êtres chers à cause de cet horrible virus. Comment gérez-vous les changements dans le travail, l’école ou la vie en général?

