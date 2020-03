Ce que Tom Brady Patriots Exit nous apprend sur la valeur du travail d’équipe

Alors que l’ex-QB emblématique de la Nouvelle-Angleterre se dirige ailleurs, il concentre son attention sur les précieux acteurs qui sont l’épine dorsale de toutes les organisations.

Ce n’est pas un secret que la figure la plus parlée dans le sport cette semaine est l’ancien quart-arrière des Patriots de la Nouvelle-Angleterre, Tom Brady. Le Temple de la renommée au premier tour de scrutin a annoncé via les médias sociaux qu’il quitterait la franchise qu’il avait aidé à rajeunir et à mener à six victoires au Super Bowl en deux décennies.

Cependant, moins de buzz sont deux QB compagnons relatifs qui ont non seulement réussi à rester dans la ligue (un exploit en soi, étant donné que la carrière moyenne dans la NFL est d’un peu plus de trois ans), mais qui tirent également parti en étant de bons coéquipiers – et les enseignants.

Case Keenum, auparavant avec les Redskins de Washington, a signé un accord de 18 millions de dollars sur trois ans avec les Browns de Cleveland pour soutenir Baker Mayfield. Chase Daniel, précédemment avec les Bears de Chicago, a signé un contrat de trois ans et plus de 13 millions de dollars avec les Lions de Detroit pour soutenir Matt Stafford. Voici une ventilation de la valeur qu’ils apportent, des titres du Super Bowl ou non, et des leçons que vous pouvez appliquer à votre propre carrière.

Sacrifier l’ego

Le jour du match, Keenum et Daniel savent qu’il y a de fortes chances qu’ils soient sur la touche, assis sur le banc ou debout près de l’entraîneur-chef avec un presse-papiers à la main. Les deux ont été signés non pas en raison de la vitesse à laquelle ils peuvent courir ou de la distance qu’ils peuvent lancer, mais en raison de la valeur qu’ils apportent du lundi au samedi en aidant le starter à se préparer.

Tous ceux qui jouent dans la NFL veulent être sur le terrain, mais les bons remplisseurs savent que c’est leur travail de préparer le starter à toutes les situations. L’ego et la fierté sont omniprésents dans toute la ligue (comme ils peuvent en affaires), et beaucoup de joueurs sont expulsés des équipes.

Dans votre rôle actuel, que vous soyez un entrepreneur, un employé ou un gestionnaire, essayez de garder la valeur avant la visibilité. Qu’apportez-vous à l’équipe qui fait avancer votre entreprise sur le terrain? Cela peut être quelque chose que vous considérez comme petit, comme organiser une réunion ou relire un document, mais c’est important. Il y a de la valeur – et vous.

Maîtriser votre description de poste

Lorsque des sauvegardes comme Keenum et Daniel sont signées par des équipes, les entraîneurs s’attendent principalement à trois choses:

Un vétéran expérimenté qui peut servir de caisse de résonance pour le débutant. Un gars de vestiaire décent qui peut transmettre la sagesse dans différents scénarios. Une option compétente si le starter tombe en panne qui peut intervenir et garder l’équipe compétitive.

Remarquez ces trois adjectifs: expérimenté, décent et capable. Un entraîneur-chef est heureux quand un remplaçant répond à ces attentes. Une grande partie de notre trajectoire de carrière est axée sur la progression vers le haut, nous oublions de maîtriser le titre que nous détenons actuellement.

Dans votre propre travail, il est important de revoir votre description de poste tous les trois à quatre mois. Voyez ce que vous faites de manière cohérente et évaluez les domaines dans lesquels vous pouvez accélérer les choses. Ce n’est une nouvelle information pour aucun d’entre nous, mais il est probable que vous aurez la longévité en étant simplement expérimenté, décent et capable.

Embrasser le fait d’être sur le terrain (même si vous n’êtes pas dans le jeu)

Le quart-arrière du Temple de la renommée Steve Young a été le remplaçant de Joe Montana pendant quatre saisons sur les 49ers de San Francisco. Sa frustration de ne pas entrer sur le terrain a changé quand, comme il le décrit dans son autobiographie, je me suis trouvé assis à côté de Stephen Covey, auteur du célèbre The 7 Habits of Highly Effective People, lors d’un voyage en avion fortuit.

Alors que Young déplorait sa situation actuelle à Covey, en se concentrant sur les inconvénients plutôt que sur les pros, l’auteur a stoppé le quart-arrière sur ses traces avec des questions poignantes: “Attendez une seconde, est-ce la meilleure équipe de la ligue?” “Jouez-vous pour le meilleur entraîneur?” “Joe Montana est-il toujours avec vous?” “Pouvez-vous lui poser des questions?”

Young a répondu oui aux quatre. Il poursuivra sa carrière au Temple de la renommée.

Il y a de fortes chances que ni Case Keenum ni Chase Daniel ne parviennent à Canton, mais ils en ont fait assez pour rester valables et employables. Si vous voulez rester sur votre lieu de travail, sacrifiez votre ego, maîtrisez votre description de poste et adorez être sur le terrain. Il y a toujours une chance que vous soyez appelé dans un grand match.

