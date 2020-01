Ce que veulent les acheteurs de rue: plus d’entreprises familiales, moins de magasins de vape et de paris

71% des personnes interrogées par Nationwide estiment toujours que leur rue principale est un élément important de leur communauté.

// 67% des gens disent que leur rue principale a diminué au cours des cinq dernières années, selon un sondage national

// 35% veulent plus d’entreprises familiales, un quart veulent plus de boulangeries et plus d’un cinquième veulent plus de boucheries

// Pendant ce temps, 31% ont déclaré vouloir voir moins de boutiques de paris ^ casinos, et 30% veulent moins de magasins de vapotage

Un sondage a révélé que les acheteurs veulent voir moins de magasins de vapotage et de paris dans leur rue locale et plus d’entreprises familiales, y compris des boulangeries et des bouchers.

Plus des deux tiers – 67% – des personnes disent que leur rue principale a baissé au cours des cinq dernières années, tombant en ruine et, dans de nombreux cas, a été évacuée par des entreprises, selon le sondage pour Nationwide Building Society.

La popularité croissante des achats en ligne a eu un impact énorme sur les magasins «briques et mortier» ces dernières années.

Cependant, 71% des personnes interrogées par Nationwide pensent toujours que leur rue principale est une partie importante de leur communauté – et ils y font leurs courses deux fois par semaine en moyenne.

Plus de la moitié – 54% – estiment qu’il n’y a pas assez de variété dans leur rue principale et 38% pensent que les magasins là-bas ne reflètent pas leurs propres habitudes d’achat.

Pendant ce temps, 21% de ceux dont la rue principale ne répond pas à leurs besoins disent que c’est un endroit généralement désagréable pour faire du shopping.

Les changements que les gens aimeraient voir comprennent moins de magasins vides (45%), plus de grands magasins (34%), plus de verdure (26%), moins de détritus (23%) et des devantures et enseignes nouvellement décorées (22%).

Interrogés sur le type de magasin qu’ils souhaitent voir plus, plus d’un tiers (35%) ont répondu que les entreprises familiales, un quart veulent plus de boulangeries et plus d’un cinquième veulent plus de boucheries.

Un peu plus d’un cinquième (21%) aimerait également voir davantage d’étals de marché.

Interrogés sur les points de vente que les gens aimeraient moins, 31% ont répondu que les magasins de paris et les casinos et 30% ont choisi les magasins de vapotage.

Près des trois quarts (72%) des personnes interrogées ont admis qu’elles jugeraient une ville sur la seule base de l’état de sa rue principale.

L’enquête auprès de plus de 2000 personnes a également demandé quels mots ils associent le plus à leur rue principale.

Les trois réponses les plus courantes étaient «triste» (21%), «sombre» (19%) et «indifférent» (18%).

Près de la moitié (46%) des personnes interrogées se sont également senties en danger dans leur région.

“Nos recherches montrent que les rues commerçantes sont toujours très appréciées par la nation, malgré le déclin au fil des ans”, a déclaré Mandy Beech, directrice du réseau de succursales nationales.

«La réalité est que ces centres commerciaux traditionnels sont au cœur de nos collectivités et qu’ils comptent vraiment pour la vie des gens.

“Nos recherches montrent que les Britanniques veulent faire du shopping dans la rue principale, mais ils n’obtiennent pas nécessairement l’expérience qu’ils recherchent.”

Voici les magasins que les gens veulent voir davantage dans leur rue principale, avec les pourcentages de ceux qui ont choisi ces options, selon Nationwide Building Society:

1. Entreprises familiales, 35%

2. Magasins de vêtements, 28%

3. Boulangeries, 25%

4. Bouchers, 22%

5. Étals de marché, 21%

Voici les magasins que les gens veulent voir moins dans leur rue principale, avec les pourcentages de ceux qui ont choisi ces options, selon Nationwide Building Society:

1. Magasins de paris / casinos, 31%

2. Magasins de vapotage, 30%

3. Boutiques caritatives, 25%

4. Magasins de plats à emporter, 22%

5. Prêts sur gage, 18%

