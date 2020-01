Ce que vous devez savoir lorsque vous achetez des maisons à Long Island

Long Island est une banlieue de New York qui compte environ sept millions d’habitants. En 2019, le nombre total de maisons résidentielles répertoriées dans ce domaine était d’environ 14000. Le prix médian d’une maison était d’environ 485 000 $ l’an dernier. Ce prix élevé est dû à la forte demande et à la pénurie de bâtiments résidentiels de Long Island.

Néanmoins, cette opportunité présente un moment rentable dans l’industrie immobilière. En tant que tel, il est courant de voir des publicités disant: “nous achetons des maisons à Long Island. »On estime que le prix des maisons augmentera encore plus dans les années à venir à mesure que la ville progresse. À l’heure actuelle, le prix des propriétés de Long Island augmente chaque année. L’achat d’une maison dans cette ville est un bon investissement pour ceux qui ont de l’argent supplémentaire avec eux.

L’acquisition d’une propriété immobilière peut être intimidante au début, car elle nécessite beaucoup de paperasse. Cependant, une fois que vous aurez effectué des recherches approfondies, vous comprendrez rapidement le processus. Le plan de jeu consiste à acheter une maison maintenant, puis à la vendre à un acheteur de maison en espèces qui propose souvent des tarifs plus élevés. Pour réussir dans cette entreprise, voici quelques informations nécessaires pour acquérir votre premier investissement immobilier:

Réglez vos finances

Puisqu’il s’agit d’un investissement, vous devez être prêt financièrement. N’achetez pas de maison si vous n’avez pas suffisamment d’argent, car vous risquez d’être saisi. Assurez-vous d’obtenir des finances pré-approuvées par la banque ou d’autres agents financiers afin que le traitement de votre maison soit un jeu d’enfant.

Calculez les taxes

À Long Island, les acheteurs doivent payer une taxe foncière annuelle d’environ 0,8-1,65%. Ce pourcentage indique que lorsque vous avez une propriété qui coûte initialement 450 000 $, vous devez payer 10 000 à 12 000 $ par année. Il existe également une nouvelle loi qui limite les déductions fédérales à 10 000 $, ce qui rend l’achat de maisons d’habitation régulières plus avantageux que l’achat de propriétés haut de gamme.

Choisissez le meilleur emplacement

Mis à part l’état de la maison, le meilleur déterminant pour le prix est l’emplacement. Le comté de Queens à Long Island offre une médiane de 615 000 $ pour ses propriétés. D’un autre côté, le coût médian dans le comté de Suffolk au cours de la dernière année était d’environ 415 000 $. Même s’il est relativement faible maintenant, vous devez noter qu’il a le pourcentage d’augmentation le plus élevé par rapport à l’année précédente en raison du développement récent dans la région.

Obtenir un avocat

Contrairement à d’autres États qui autorisent les agents à effectuer l’ensemble de la transaction, y compris la préparation du contrat et la conclusion de l’accord, Long Island et le reste de New York exigent des avocats qu’ils exécutent ces processus dans les 30 jours. Bien qu’il ajoute un montant supplémentaire à la facture, vous pouvez être assuré que vos transactions sont parfaitement légales et sans tracas.

La prochaine fois que vous verrez un panneau indiquant «nous achetons des maisons à Long Island», sachez que cette entreprise est en passe de réaliser un investissement rentable. Ne vous laissez pas distancer dans le train en marche et commencez à chercher une nouvelle propriété.

Après un certain temps, vendez-le à des acheteurs de maison en espèces qui achèteront votre propriété à son coût de clôture sans commission et sans frais d’agent immobilier. De cette façon, vous n’aurez pas à vous soucier d’être contacté par des acheteurs personnels qui pourraient demander des tarifs réduits. C’est une façon ingénieuse de faire croître votre argent en achetant et en vendant.