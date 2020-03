Ce que vous devez savoir si vous sortez pour conquérir la route en moto

Que vous ayez de l’expérience ou votre première expérience dans une caravane de motards sur la route, vous devez garder à l’esprit que vous rencontrerez probablement des obstacles qui mettent en danger votre intégrité.

Pour éviter que votre aventure ne devienne une tragédie, tenez compte des recommandations que le Manuel du motocycliste, préparé par le Pennsylvania Department of Transportation, a pour vous.

Selon le guide, avant de monter sur la moto, vous devez vérifier l’état des pneus et la pression d’air, que les fluides hydrauliques et les liquides de refroidissement sont à leur niveau optimal et que vous vous assurez qu’il n’y a pas de fuite d’huile ou de carburant.

Il vous recommande également de vérifier que l’éclairage (phares, clignotants, feux stop et pièces) fonctionne correctement, et de nettoyer et régler les rétroviseurs. Conformément à l’article 55 du Règlement de la circulation sur les routes et les ponts de compétence fédérale. Si un officier vous surprend en circulant avec l’un de ces éléments en mauvais état, il peut vous infliger une amende de 2 172 pesos.

Le manuel indique que vous vous assurez que l’accélérateur revient rapidement à sa position initiale lorsque vous le relâchez, que l’embrayage est tendu et lisse et que les leviers de frein avant et arrière sont fermes et que la moto s’arrête lorsque le complet. Vérifiez également que le klaxon fonctionne.

En conduisant Selon le manuel, vous devez vous assurer que vous portez des vêtements appropriés avec des protections de moto, allumez les phares, restez au centre de votre voie, maintenez une distance de sécurité derrière et sur les côtés lors du passage et quand ils vous dépassent, ainsi que Regardez votre chemin et communiquez vos manœuvres à l’aide des feux directionnels et des gestes des mains et des pieds que nous vous montrons ici.

Vous devez également identifier et séparer les différents dangers de la route et vous assurer de respecter les limites de vitesse, si vous ne vous en occupez pas, ils peuvent vous infliger une amende de 6 082 pesos, conformément à l’article 136 du Federal Traffic Regulation.

Il faut savoir que l’article 168 stipule que le conducteur d’une moto ne doit pas être âgé de moins de 18 ans, que l’on ne peut être accompagné que du nombre de personnes pour lesquelles il y a des sièges, rouler avec les phares allumés, porter un casque et, en le cas échéant, les lunettes, ainsi que le transport de cargaison uniquement lorsque la stabilité du véhicule ou la visibilité du conducteur ne sont pas affectées, ne circulent pas sur des voies de circulation opposée et n’effectuent pas de compétitions, de départs ou effectuent des manœuvres mettant en danger la sécurité, du non-respect Ce qui précède peut être condamné à une amende pouvant atteindre 5 513 pesos.

Accompagné Si vous transportez un passager, pensez que vous devez adapter votre conduite en tenant compte du poids supplémentaire. Il équipe également votre moto d’un siège de taille suffisante pour s’adapter aux deux, avec des repose-pieds et des poignées pour que le passager tienne bien, ou avec un side-car pour rendre votre voyage plus confortable. Donner des instructions de sécurité

à votre passager avant de commencer, comme éviter les mouvements brusques, baisser les pieds, tendre les mains ou vous distraire de la route.

Il est recommandé que votre passager utilise le même équipement de protection que le vôtre. Voyagez en toute sécurité et profitez de l’aventure comme un professionnel.

Biker Lenjuae

Dans une rangée Le motocycliste en face indiquera avec l’index le moment où les motocyclistes doivent se former l’un derrière l’autre au centre de la voie pour circuler sur des routes étroites.

Faire la queue. Si un partenaire lève son bras gauche et pointe son index vers la droite au-dessus du casque, cela indique que nous devons faire un espace pour qu’il puisse retourner dans la caravane.

Dans ta ruelle Selon l’article 171 du Règlement fédéral sur la circulation, si vous conduisez votre moto entre les voies de circulation des véhicules ou entre les rangées de véhicules adjacentes, vous serez condamné à une amende de 1 303 pesos.

En deux rangées Si le leader lève l’index et le milieu de la main, le groupe doit circuler en deux rangées sur une seule voie en prenant une formation en zigzag afin de ne pas réduire la visibilité du partenaire derrière.

Attraper Lorsque le motocycliste devant étend le bras gauche vers l’extérieur et fait de légers mouvements en balançant le coude d’un côté à l’autre avec le poing fermé, il avertit de la présence d’un poste de contrôle de police à proximité.

Réduction de vitesse. Le leader étendra le bras gauche avec la paume de la main vers le bas, faisant des mouvements de haut en bas, de sorte que les autres motocyclistes ralentissent lentement.

Élevé. Nous devons lever le bras gauche avec un poing fermé pour communiquer que nous devons nous arrêter complètement.

Passe. Pour indiquer que la route est libre pour dépasser un véhicule lent, le bras gauche doit être étendu avec la paume de la main pointée vers l’avant et se déplacer d’avant en arrière.

Obstacle à droite. Vous devez soulever et abaisser le pied droit pour tenir compte de la présence de l’obstacle de ce côté de la route.

Obstacles des deux côtés. Si vous détectez un croisement de voies ferrées, vous devez monter et descendre les deux jambes pour avertir et pour que le groupe réduise la vitesse.

Obstacle à gauche. Si vous détectez la présence d’un nid-de-poule, de pierre ou de tout autre objet sur la route, vous devez soulever et abaisser le pied gauche, pour avertir le groupe et l’éviter.

