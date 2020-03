Ce que vous devez savoir sur la 83 Convention bancaire

Lieu

La 83e édition de la Convention bancaire se tiendra à Acapulco, Guerrero. Elle a célébré plus de 16 années consécutives dans l’État malgré le fait qu’en 2018, Acapulco était considérée comme la troisième ville la plus violente du monde, selon la Banque interaméricaine de développement (BID). En fait, des agences de notation telles que Moody’s ont indiqué que le PIB de l’État avait été affecté par les alertes de sécurité émises par les États-Unis.

Héctor Astudillo, actuel gouverneur de Guerrero, a eu une réunion en janvier dernier avec Luis Niño de Rivera, président de l’ABM, au cours de laquelle il a été convenu que la Convention à Acapulco se poursuivrait.

En 2019, Acapulco s’est classée troisième parmi les destinations les plus recherchées par les touristes, suivie par Mexico et Cancun, selon les informations de Kantar TNS pour Google.

La dernière saison des vacances (hiver) a enregistré une augmentation de 3,2% du nombre de touristes accueillant 628 460 voyageurs, avec une occupation hôtelière de 83,4% et un déversement économique de 2 765 millions de pesos, selon le ministère d’État du Tourisme.

Le lieu se tiendra à l’hôtel Princess à Acapulco, où des événements tels que l’Open de tennis sont également organisés.

Quels sont les objectifs?

L’ABM a également pour objectif général de favoriser le développement des activités bancaires, à travers la création de forums de partage d’expériences nationales et internationales débouchant sur les meilleures pratiques et l’innovation.

Dans cette convention, le thème est “La prospérité pour tous à l’ère numérique”, de sorte que l’on s’attend à des problèmes bancaires dans de nouveaux environnements et, selon Niño de Rivera, une annonce est attendue au sujet des frais bancaires .

Qui assiste cette année?

En 2020, des personnages tels que le nouveau Juan Pablo Graf Noriega, président de la Commission nationale des banques et des valeurs mobilières (CNBV), Alejandro Díaz de León, gouverneur de la Banque du Mexique et Arturo Herrera, chef du ministère des Finances et du Crédit public, seront présents. .

En politique, il y aura le gouverneur de Guerrero, Héctor Astudillo et le président Andrés Manuel López Obrador.

